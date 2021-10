Stonebranch est nommé Value Leader dans le Rapport Radar de l'EMA sur l'automatisation de la charge de travail, 4e trimestre 2021

La pile EMA classe le Stonebranch Universal Automation Center (UAC) dans la catégorie la plus prestigieuse du rapport, ce qui représente un échantillon de produits très solides et rentables.

ALPHARETTA, Géorgie, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, fournisseur de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, annonce qu'il a été nommé Value Leader dans le Rapport Radar de l'EMA sur l'automatisation de la charge de travail, 4e trimestre 2021. Le rapport est publié tous les deux ans et représente une analyse détaillée élaborée à partir d'entretiens avec des utilisateurs finaux, d'une enquête complète en six cents points et de démonstrations individuelles de produits.

« Être reconnu comme Value Leader après un processus de vérification aussi rigoureux est un véritable honneur », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Il est clair que notre stratégie visant à rendre l'UAC disponible via des options de déploiement SaaS et sur site et notre volonté de donner aux utilisateurs finaux les moyens d'automatiser et d'orchestrer toute solution tierce ont été bien accueillis par le marché. Bien sûr, nos clients dévoués sont autant à remercier que notre équipe visionnaire. »

« Stonebranch a considérablement amélioré son produit depuis 2019, notamment en proposant de nouvelles fonctionnalités en libre-service, une fonctionnalité d'orchestration des pipelines de données et des capacités d'intégration étendues avec des applications et des plateformes tierces dans le cloud », a déclaré Dan Twing, Président et Directeur de l'exploitation d'Enterprise Management Associates (EMA). « Leur dévouement à l'amélioration de leur produit a solidifié leur classement en tant que Value Leader pour le rapport 2021. »

Le Stonebranch Universal Automation Center (UAC) permet des capacités d'automatisation des charges de travail et de planification des tâches dans les environnements informatiques hybrides. En centralisant la gestion des charges de travail sur les microservices sur site, dans le cloud et en conteneur, les entreprises gagnent la capacité de faire évoluer leurs programmes d'automatisation. L'UAC donne aux développeurs, aux équipes chargées des données et aux groupes d'exploitation informatique les moyens de collaborer au sein d'une seule et même plateforme, tout en augmentant les capacités d'observabilité, d'audit et de conformité.

En 2021, l'EMA est le seul cabinet d'analyse tiers objectif à créer un classement holistique par pile des produits et solutions dans l'espace d'automatisation de la charge de travail.

Lire le Rapport Radar de l'EMA sur l'automatisation de la charge de travail, 4e trimestre, 2021, avec l'aimable autorisation de Stonebranch.

À propos de Stonebranch

Stonebranch construit des solutions d'orchestration et d'automatisation de l'informatique qui transforment les environnements informatiques des entreprises, de la simple automatisation des tâches informatiques à l'automatisation sophistiquée et en temps réel des services métier. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. En utilisant la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes et les silos technologiques. Stonebranch, dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, et qui dispose de points de contact et d'assistance sur le continent américain, en Europe et en Asie, est au service des plus grandes institutions financières, industrielles, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie du monde.

À propos du Rapport Radar de l'EMA

Le Rapport Radar de l'EMA fournit une analyse approfondie des fournisseurs et des produits des fournisseurs leaders du secteur, y compris leur position globale sur le marché par rapport aux autres fournisseurs. Ces informations sont présentées sous la forme d'un graphique Radar détaillé et facile à déchiffrer, ce qui permet de voir facilement comment les fournisseurs se situent sur le marché, ainsi que par rapport aux autres fournisseurs. Le Rapport Radar de l'EMA fournit également une discussion détaillée de la méthodologie et des critères, une vue d'ensemble du segment de marché de haut niveau et un rapport d'analyste complet sur chaque fournisseur.

