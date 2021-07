Stonebranch réalise l'audit SOC 2® Type 2 pour la sécurité et la disponibilité du contrôleur universel Stonebranch

La certification confirme l'engagement constant de Stonebranch à protéger les données des clients et à en assurer la disponibilité.

ALPHARETTA, Géorgie, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé que le contrôleur universel Stonebranch (SaaS) a passé avec succès son audit annuel Service Organization Control (SOC) 2 Type 2.

Partie intégrante du Stonebranch Universal Automation Center , le contrôleur universel Stonebranch est un centre de commande centralisé pour l'orchestration et l'automatisation informatiques.

Réalisé par Moore Colson CPAs and Advisors sur une période d'observation de six mois, l'audit confirme la sécurité et la disponibilité du contrôleur universel Stonebranch basé sur le cloud, telles que définies par l'American Institute of CPAs (AICPA) :

Sécurité : les informations et les systèmes sont protégés contre les accès non autorisés, la divulgation non autorisée d'informations et les atteintes aux systèmes qui pourraient compromettre la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et le caractère privé des informations ou des systèmes et affecter la capacité de l'entité à atteindre ses objectifs.

les informations et les systèmes sont protégés contre les accès non autorisés, la divulgation non autorisée d'informations et les atteintes aux systèmes qui pourraient compromettre la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et le caractère privé des informations ou des systèmes et affecter la capacité de l'entité à atteindre ses objectifs. Disponibilité : les informations et les systèmes sont disponibles pour être exploités et utilisés en vue de la réalisation des objectifs de l'entité.

« La sécurité des données est un défi commercial majeur pour les entreprises du monde entier, et nous sommes heureux d'offrir à nos clients la tranquillité d'esprit que procure la certification SOC 2 Type 2 », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch.. « Les clients peuvent faire confiance à nos intégrations basées sur des API et des agents pour orchestrer en toute sécurité leurs opérations informatiques et éliminer les silos de données. »

Les clients actuels et potentiels de Stonebranch peuvent demander le rapport officiel 2021 SOC 2 Type 2 à leur gestionnaire de compte.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques commerciaux en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer sans heurt les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde.

