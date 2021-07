Stonebranch wird im G2 Grid® Workload Automation Report, Sommer 2021, als führend bezeichnet

Kunden bewerten Stonebranch mit dem höchsten Net Promoter Score (NPS) unter allen Leadern im Bericht.

ALPHARETTA, Ga., 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, ein Anbieter von Service-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, gab bekannt, dass G2 die Stonebranch Universal Automation Center-Plattform im G2 Grid Workload Automation Report, Sommer 2021, als Leader ausgezeichnet hat.

Das G2 Grid bewertet Produkte aus der Kategorie Workload Automation algorithmisch auf Basis von Daten, die aus Produktbewertungen von G2-Benutzern stammen, sowie Daten, die aus Online-Quellen und sozialen Netzwerken zusammengetragen wurden. Produkte im Leader-Quadranten werden von G2-Benutzern hoch bewertet und haben eine hohe Marktpräsenz. Die vier möglichen Kategorien im G2 Grid sind Leader, High Performer, Contender und Niche.

„Wir fühlen uns geehrt, die höchste Bewertung von G2 als Leader in Workload Automation zu erhalten", sagt Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Diese Anerkennung ist ein direktes Spiegelbild unserer außergewöhnlichen Kundenzufriedenheitsergebnisse. Innerhalb des Berichts ist unser NPS mindestens 15 Punkte höher als der der anderen Leaders in dieser Kategorie."

Laut dem Bericht stuften die Endbenutzer Stonebranch überdurchschnittlich hoch ein, was die Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung (94 %), die Einfachheit der Geschäftsabwicklung (93 %) und die Qualität des Supports (93 %) betrifft.

Zu den am besten bewerteten Funktionen des Stonebranch Universal Automation Centers gehören die Auftragsplanung, die Workload-Verarbeitung und die Workload-Automatisierungskonsole der Plattform, die die Automatisierung in einer gesamten hybriden IT-Umgebung von einem einzigen browserbasierten Kontrollzentrum aus zentralisiert.

„Der Drittanbieter-Integrationsansatz von Stonebranch ermöglicht es den Kunden, über die traditionelle On-Prem-Automatisierung hinauszugehen. Endanwender sind in der Lage, die Automatisierung für Cloud-Infrastrukturen, DevOps-Toolchains und komplexe Datenpipelines zentral zu orchestrieren", so Damiani. "Best of all, our platform is designed to easily scale across enterprise environments that run on-premises, in the cloud, and within containerized microservices, or a mix of all three."

Der aktuelle Grid-Report ist ab hier erhältlich G2-Website . G2 ist der weltweit größte Tech-Marktplatz, auf dem Unternehmen die Technologie entdecken, bewerten und verwalten können, die sie benötigen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die die IT-Umgebung von Unternehmen verändern Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation-Plattform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Pressekontakt:

Scott Davis

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

Related Links

stonebranch.com



SOURCE Stonebranch