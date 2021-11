StoneCo dobra sua base de clientes e reforça que é muito mais do que só uma maquininha

O volume total de pagamentos (TPV na sigla em inglês) aumentou 54% frente ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo R$ 75 bilhões e o número de clientes ativos em meios de pagamento chegou a 1,4 milhão, mais do que o dobro em comparação com o mesmo período do ano passado, muito em função da conquista recorde de 294 mil clientes neste trimestre. Como consequência deste desempenho, o market share vem evoluindo de forma consistente nos últimos trimestres, saindo de 10,6% nos primeiros três meses deste ano para os atuais 12,7%.

O ir além das maquininhas tem explicação no fato que o número de contas de pagamentos ativas superou a casa de 423 mil, o que significa um incremento de mais do que quatro vezes sobre igual período de 2020. Além disso, em termos de software, superou-se a marca de 200 mil clientes ativos, significando uma geração de receita 17 vezes maior do que aquela obtida no 3º trimestre de 2020. Assim, a Stone consolida-se como a líder de software para o varejo.

"Com o conjunto atual de soluções para vários setores de varejo são oferecidas as melhores ferramentas de gestão para gerar eficiência para os clientes", afirma Augusto Lins, presidente da Stone. "Nosso objetivo é, desde sempre, ajudá-los a vender mais por meio de vários canais. Estamos apenas no início de nossa jornada na combinação de software e serviços financeiros, que trará resultados ainda mais relevantes para os empreendedores, mas estamos muito animados com as oportunidades que temos pela frente", completa Lins.

Desde o início, a StoneCo dedica-se a construir seus negócios em torno dos empreendedores brasileiros, sempre acreditando que este é o caminho para impactar positivamente a sociedade brasileira. Isso exigiu uma presença local muito forte para estar próximo do cliente, principalmente no interior do Brasil, contando com tecnologia proprietária – que fornece eficiência de custos e confiabilidade – e com ênfase na qualidade do atendimento. Com a integração total da Linx, a empresa, que completa três anos com ações cotadas em bolsa, mantém-se firme em seu propósito de atender o empreendedor brasileiro. Com as soluções hoje oferecidas pela Stone, muito além da maquininha, esses empreendedores estão mais amparados e seguros para fazer seus negócios prosperarem. A StoneCo, alinhada assim com suas aspirações desde o IPO, consolida-se como líder de software no varejo, já atendendo mais de 200 mil clientes e antevendo enorme potencial de expansão junto a micro, pequenos e médios empreendedores - cerca de 30 milhões em todo o Brasil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691100/LAB.jpg

FONTE StoneCo

SOURCE StoneCo