Stoneweg veräußert ehemalige Coca-Cola-Abfüllanlage in Madrid im Auftrag von Icona Capital

GENF, Schweiz, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Stoneweg SA (‚Stoneweg'), der Immobilien-Investmentberater, hat im Auftrag der Icona Capital Group (‚Icona') den Verkauf der ehemaligen Abfüllanlage von Casbega in Fuenlabrada, einem großen Industriegelände in Madrid, an Thor Equities (‚Thor') abgeschlossen.

Stoneweg hat die ehemalige Flaschenabfüllanlage im Industriegebiet Nino del Remedio im Jahr 2020 erworben. Die 211.000 m² große Industriefläche an der inneren Ringstraße von Madrid liegt strategisch günstig in der Gemeinde Fuenlabrada und verfügt über eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Der Verkauf an Thor, der Teil der von Thor angekündigten Expansion zum Aufbau von Thor Digitaland ist, wird zu einer Investition von 600 Millionen Euro führen und den Standort in ein hochmodernes Datenzentrum verwandeln.

Die Zusammenarbeit zwischen Icona und Stoneweg hat bereits vor mehr als 3 Jahren begonnen.

Jaume Sabater, CEO von Stoneweg, kommentierte: „Stoneweg ist zu einem äußerst vertrauenswürdigen Partner von Icona geworden, da wir sowohl den ursprünglichen Erwerb dieses Objekts als auch dessen erfolgreichen Verkauf durchgeführt haben. Dies sind nur zwei Beispiele für die Fähigkeit unseres Expertenteams, im Namen unserer Kunden hohe Renditen zu erzielen. Wir hoffen, unsere Beziehung zu Icona fortsetzen zu können und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft."

Max-Hervé George äußerte sich nach Abschluss dieses umfangreichen Geschäfts: „Wir haben eng mit Stoneweg zusammengearbeitet, um im Rahmen unserer Investitionserweiterung in Südeuropa einen Standort von dieser Qualität in Madrid zu finden. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Lage und die Möglichkeiten von Thor erkannt wurden."

Stoneweg, mit Hauptsitz in Genf, identifiziert Immobilienmöglichkeiten, strukturiert Anlageprodukte und verwaltet spezielle Mandate in der Schweiz, Spanien, Andorra, Italien, Großbritannien, Irland und den USA. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat das Unternehmen ein starkes Wachstum erlebt und beschäftigt heute über 140 Mitarbeiter.

Icona ist ein unabhängiger Investor, der von Max-Hervé George kontrolliert wird. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London, weitere Büros gibt es in Genf und Luxemburg. Icona verwaltet ein Bruttovermögen von mehr als 2,5 Milliarden Euro in verschiedenen Geschäftsbereichen, die von Immobilien über Kredite und Private Equity bis hin zu Sondersituationen reichen.

Icona wurde von der Schweizer Bankengruppe CBH Bank of Geneva beraten.

Über Stoneweg

Stoneweg (www.stoneweg.com) ist ein Immobilien-Asset-Manager und eine Investment-Beratungsgruppe, das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Genf in der Schweiz.

Die Gruppe arbeitet über lokale Teams, die Immobilieninvestments rund um die Welt identifizieren, entwickeln und managen.

Bis jetzt hat Stoneweg über 5 Milliarden € in Immobilien in verschiedene Bereiche, wie Wohnliegenschaften, gewerbliche Objekte, Logistikgebäude und Immobilien im Gast- und Hotelgewerbe, investiert. Stoneweg zeichnet sich durch besondere Expertise sowohl in Equity- wie auch Debt-Investment-Strategien aus. Zu seinen Kunden gehören Finanzinstitutionen und Familienunternehmen, die in verschiedenste Strukturen investieren, wie Club-Deals, Joint-Ventures and Co-Investments.

Stoneweg zählt über 140 Mitarbeiter und ist in der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Spanien, im Vereinigten Königreich, in Irland, Andorra und Italien tätig.

Seit 2015 hat Stoneweg mehr als 300 Akquisitionen zusammen mit führenden Partnern abgeschlossen.

Über Icona Capital

Die Icona Capital Group (www.iconacapital.com) ist ein unabhängiges Investoren- und Finanzberatungsunternehmen (gegründet von Max-Hervé George) mit Sitz in London W1 und weiteren Büros in Genf und Luxemburg. Sie berät eine wachsende Zahl ihrer eigenen Objektgesellschaften in verschiedenen Geschäftssegmenten in den Bereichen Immobilien, Kredite, Private Equity und Sondersituationen. Icona verfügt inzwischen über ein Vermögen von über 2,5 Milliarden Euro brutto in der Schweiz, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Irland, Großbritannien, Polen, Ungarn, Serbien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Österreich und den USA.

SOURCE Stoneweg