StorageCraft dévoile ShadowXafe - Solution de protection des données de nouvelle génération pour une continuité d'activité sans faille.

PARIS, 20 août 2018 /PRNewswire/ -- Les temps d'arrêt des systèmes peuvent s'avérer très coûteux pour les entreprises en termes de perte de productivité et de revenus. Selon le groupe Aberdeen, le coût moyen des temps d'arrêt pour les entreprises est passé à 260 000 $ l'heure[1.] Selon Gartner, d'ici 2022, 40% des entreprises vont augmenter ou remplacer leurs applications de sauvegarde, par rapport à ce qu'elles auront mis en place au début de 2018 [2.] Par conséquent, les entreprises cherchent désespérément des moyens d'améliorer la fiabilité et la disponibilité de leurs systèmes de sauvegarde et de gestion des données. Pour résoudre ce dilemme, StorageCraft®, dont la mission est de protéger toutes les données et d'assurer leur disponibilité permanente, a annoncé aujourd'hui ShadowXafe™, une solution avancée de nouvelle génération pour la protection des données.

Michael Linton, vice-président exécutif et directeur général de VLCM, partenaire de StorageCraft explique : "VLCM se réjouit de la sortie de ShadowXafe ! Nous pensons que cette nouvelle offre représente une évolution majeure sur ce marché parce qu'elle repose sur la technologie éprouvée de protection des données de ShadowProtect tout en complétant considérablement ses fonctionnalités et en améliorant sa facilité d'utilisation." Il continue : "Nous attendons avec impatience la sortie de ce nouveau produit car nous pensons qu'il sera plébiscité par nos clients puisqu'il répondra de manière exhaustive à bon nombre des problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. La protection des données d'une organisation est une priorité pour tous les professionnels de l'IT. Les nouvelles solutions de StorageCraft facilitent le déploiement, la gestion et assurent la sécurité des données.

Conçu spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires, ShadowXafe est simple à déployer, facile à administrer et fiable même dans les contextes les plus exigeants. Il assure une protection des données reposant sur des politiques de niveau de service (SLA) et propose une récupération puissante pour les machines physiques et virtuelles (VM). Étroitement intégré à StorageCraft Disaster Recovery as a Service (DRaaS), ShadowXafe offre une continuité d'activité sans faille et une reprise orchestrée accessible en un seul clic. En cas de défaillance du système, de corruption de données ou de catastrophe naturelle, les PME et les ETI peuvent effectuer la récupération des machines virtuelles en quelques millisecondes et restaurer l'ensemble de leur infrastructure en quelques minutes grâce à la technologie brevetée VirtualBoot de StorageCraft.

Selon Shridar Subramanian, vice-président de la gestion des produits et du marketing chez StorageCraft : "Au fur et à mesure que les volumes de données augmentent et que l'infrastructure gagne en complexité, les PME et ETI sont confrontées au défi de protéger leurs données de les restaurer rapidement, le tout à des coûts abordables. Ces objectifs n'ont pas pu être atteints jusqu'à aujourd'hui. ShadowXafe combine des capacités de récupération fiables, une évolutivité et une continuité d'activité totale avec une facilité d'utilisation pour un prix abordable."

Les principales caractéristiques de ShadowXafe incluent :

Protection des données puissante et flexible



Avec ShadowXafe, StorageCraft propose une protection sans agent gérée par une console d'administration unique. Alors que les déploiements sans agent satisferont aux exigences de niveau de service pour la plupart des machines virtuelles, la protection reposant sur des agents offre le SLA le plus élevé pour les VM physiques et les VM à forte besoin de performance. Avec ShadowXafe, les clients peuvent récupérer n'importe quel serveur, physique ou virtuel, quelle que soit sa taille, dans une VM en quelques millisecondes. ShadowXafe offre une expérience simple et cohérente, indépendamment du fait que la récupération s'effectue à partir du stockage local, depuis un site distant ou dans le cloud.

Simplicité de gestion



Le workflow de protection des données est géré par OneSystem®, une plate-forme de gestion unique et unifiée dotée d'un véritable cadre de protection basé sur les SLA. L'ensemble du cycle de vie de la protection - de la spécification des exigences de protection à l'évaluation continue de la gestion et de la conformité - se fait par le biais de politiques. Ces politiques sont axées sur les résultats plutôt que sur les processus afin d'assurer une exactitude et une conformité élevées. OneSystem offre une surveillance et une gestion à distance à partir d'une console unique ainsi qu'une découverte simplifiée. Ces caractéristiques permettent de protéger le flux de travail à l'échelle, de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs.

Continuité totale des activités



ShadowXafe offre une continuité d'activité totale car il s'intègre étroitement avec le service optionnel de reprise après sinistre sous forme de service (DRaaS) de StorageCraft. Par conséquent, il offre un basculement complet et orchestré en un seul clic dans le cloud, ce qui permet de récupérer facilement l'ensemble de l'infrastructure.

S'appuyant sur l'héritage de StorageCraft ShadowProtect, l'une des solutions de sauvegarde de données les plus fiables du marché, StorageCraft ShadowXafe élargit la gamme de solutions professionnelles de sauvegarde et de gestion des données. Il est disponible immédiatement et exclusivement via le réseau de revendeurs et distributeurs agréés StorageCraft. Visitez https://www.storagecraft.com/fr/comment-acheter pour plus d'informations et pour entrer en contact avec un revendeur qui vous aidera à évaluer vos besoins en matière de gestion de données et vous fournira des informations détaillées sur les prix.

Visitez www.StorageCraft.com/fr pour plus d'informations sur la gamme complète de solutions de protection des données StorageCraft.

A propos de StorageCraft

Les entreprises s'assurent de garder leurs informations critiques toujours protégées, accessibles et optimisées grâce aux solutions de protection des données, de gestion des données et de continuité d'activité de StorageCraft. Les offres de protection des données de StorageCraft offrent une récupération instantanée, fiable et complète des données et éliminent les temps d'arrêt. Notre plate-forme de stockage primaire et secondaire convergente et innovante, couplée à une protection intégrée des données, résout les défis de croissance des données, est efficace et facile d'utilisation pour des déploiements sur site, dans le cloud ou dans des architectures hybrides. Pour plus d'informations, visitez www.StorageCraft.com.

