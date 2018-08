StorageCraft présente OneXafe, une solution innovante de protection et de gestion des données.

PARIS, 20 août 2018 /PRNewswire/ -- StorageCraft®, dont la mission est de protéger toutes les données et d'assurer leur disponibilité constante, a annoncé aujourd'hui OneXafe, une plate-forme de données convergente qui élimine les silos de stockage et de protection des données, estompe les frontières entre le stockage primaire et secondaire et s'adapte de manière transparente pour aider à gérer la croissance exponentielle des données. OneXafe aide un grand nombre d'entreprises de taille intermédiaires (ETIs) et à croissance rapide qui éprouvent des difficultés quant à la gestion et la protection de leurs données, et luttent efficacement contre les risques liés aux temps d'arrêt.

Conçu spécifiquement pour les ETIs, OneXafe est une plate-forme convergente de stockage et de protection des données pour les environnements physiques et virtuels. La solution fournit des services complets de stockage et de protection des données le tout dans une solution unique, facile d'utilisation, intégrée à StorageCraft Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Contrairement à Veeam et à d'autres produits de sauvegarde exclusivement logiciels, OneXafe de StorageCraft offre une solution complète aux problèmes de protection des données en intégrant des capacités de gestion des données primaires, secondaires et dans le cloud.

Eric Bodily, administrateur de systèmes pour le district scolaire d'Idaho Falls, a immédiatement compris les avantages de OneXafe : "Notre système de sauvegarde arrivait à ses limites. Il n'arrivait pas à suivre la croissance des données et manquait d'intégration avec VMware. Nous avons rapidement mis de côté les solutions Veeam et Rubrik parce que Veeam n'a résolu que la moitié du problème alors que Rubrik n'était pas viable en termes de coût. Avec OneXafe de StorageCraft, nous pouvons faire évoluer notre capacité de gestion des données en toute simplicité et à des coûts inégalés, en plus d'avoir l'intégration VMware et Volume Shadow Service (VSS) dont nous avons besoin. Nous gérons maintenant les données primaires et secondaires dans un environnement unique et l'ensemble de notre infrastructure de données peut être géré, protégé et récupéré en quelques secondes."

Au cœur de OneXafe se trouve le système de fichiers breveté, distribué et basé sur les objets (object-based) de StorageCraft qui est étroitement intégré avec des services de protection des données puissants et flexibles. Le système de fichiers fournit aux utilisateurs et aux applications un accès universel aux données des fichiers. Les services de protection des données couplés à une protection et une gestion basées sur des politiques de niveau de service (SLA) permettent une récupération flexible, fiable et instantanée. Cette convergence offre une récupération puissante et un flux de travail optimisé pour une administration simple.

"Le marché des logiciels de protection et de récupération des données devrait poursuivre sa forte croissance jusqu'en 2021 ", a déclaré Phil Goodwin, directeur de recherche chez IDC. "Au fur et à mesure que les entreprises subiront les dommages causés par les temps d'arrêt, elles s'engageront de plus en plus dans la "course vers la perte 0 " - RPO (Recovery Point Objective) et RTO (Recovery Time Objective) proches de zéro. OneXafe de StorageCraft vise à changer le paradigme de la protection traditionnelle des données en convergeant les plates-formes de données pour le stockage primaire et secondaire tout en intégrant la protection des données. Il s'agit d'une démarche et d'une évolution qui méritent d'être suivies de près."

La plate-forme OneXafe comprend :

Une protection des données puissante : OneXafe fournit des objectifs de temps de récupération (RTO) et de points de récupération (RPO) parmi les plus ambitieux du marché pour l'intégrité des données et la continuité de l'activité. La fonctionnalité brevetée VirtualBoot de OneXafe récupère même des machines virtuelles de l'ordre du téraoctet en moins d'une seconde. Elle protège les applications dans les environnements virtuels et physiques au sein d'un flux de travail unique et prend en charge une variété de déploiements sur site, datacenter distant ou DRaaS dans le cloud.

Orchestration DRaaS en un seul clic : Les politiques de protection des données OneXafe peuvent être répliquées vers les services StorageCraft Cloud Services et permettre aux entreprises d'assurer une continuité totale de leurs activités. Les entreprises peuvent récupérer les données, la puissance de calcul et les services réseau dans un flux de travail de récupération orchestré en un seul clic.

Scale-out Storage On-the-Fly : OneXafe permet aux entreprises d'adapter leur stockage en fonction de l'évolution de leurs besoins. Elles peuvent commencer par un seul nœud avec quelques téraoctets de capacité, puis s'étendre de façon transparente et sans interruption jusqu'à plusieurs pétaoctets sans aucune modification de configuration ou d'application, éliminant ainsi les mises à niveau contraignantes. De plus, les entreprises bénéficient de la déduplication et de la compression en ligne à longueur variable de OneXafe, qui réduisent considérablement l'empreinte des données et les coûts.

Une administration sans faille : OneXafe est géré de manière transparente par StorageCraft OneSystem™, une plate-forme de gestion hautement évolutive qui élimine la complexité opérationnelle. OneSystem surveille en permanence la santé et l'état de la plate-forme et de l'environnement de données OneXafe, y compris les mises à jour en temps réel du matériel, des logiciels et de la connectivité réseau. Il fournit une vue d'ensemble de l'infrastructure de stockage d'une organisation, y compris les rapports et les tendances de la capacité de stockage, les ratios de réduction des données, la réplication à distance, les politiques de protection des données basées sur des ANS et les objectifs de points de récupération. L'ensemble du cycle de vie de la protection - de la spécification des exigences de protection à l'évaluation continue de la gestion et de la conformité - se fait par le biais de politiques dans OneSystem.

Avec ce lancement, StorageCraft présente trois nouveaux modèles OneXafe convergents qui incluent :

Capacity-Optimized OneXafe 4412 et 4417 : infrastructure évolutive pour les données non structurées, les dépôts d'archives et de vidéos ainsi que la protection des données convergentes. OneXafe 4412 et 4417 commencent à moins de 14 500 euros.

All Flash OneXafe 5410 : infrastructure évolutive pour la virtualisation de serveurs, VDI (Virtual Device Interface), les applications de données non structurées haute performance et la protection des données convergentes pour une récupération instantanée des applications. OneXafe 5410 commence à moins de 31 000 euros.

Selon Douglas Brockett, président de StorageCraft : "Les entreprises de taille intermédiaire sont noyées dans les données alors que leurs infrastructures héritées atteignent leurs limites. Jusqu'à présent, ils avaient la possibilité d'acheter des solutions de stockage et de protection des données de manière parcellaire, tandis que les fournisseurs s'attendaient à ce que ces organisations déjà à court de ressources soient leur propre intégrateur de système." Brockett poursuit : "Leur alternative était d'acheter des plates-formes de données secondaires limitées à des fournisseurs tels que Rubrik et Cohesity, ce qui a trop souvent engendré une complexité et un coût de possession élevé. Pour la première fois, il existe une alternative. OneXafe met fin aux silos liés aux verrous des éditeurs. Nous fournissons un stockage primaire et secondaire avec une protection des données intégrée dans une plate-forme convergente unique. Grâce à cette solution, nous avons efficacement éradiqué le risque de temps d'arrêt."

OneXafe sera disponible exclusivement par l'intermédiaire du réseau de revendeurs et distributeurs agréés de StorageCraft. Visitez https://www.storagecraft.com/fr/comment-acheter pour plus d'informations et pour vous connecter avec un revendeur qui peut vous aider à évaluer vos besoins en matière de gestion de données et vous fournir des informations détaillées sur les prix.

Visitez www.StorageCraft.com/fr pour plus d'informations sur la gamme complète de solutions de protection des données StorageCraft.

Les entreprises s'assurent de garder leurs informations critiques toujours protégées, accessibles et optimisées grâce aux solutions de protection des données, de gestion des données et de continuité d'activité de StorageCraft. Les offres de protection des données de StorageCraft offrent une récupération instantanée, fiable et complète des données et éliminent les temps d'arrêt. Notre plate-forme de stockage primaire et secondaire convergente et innovante, couplée à une protection intégrée des données, résout les défis de croissance des données, est efficace et facile d'utilisation pour des déploiements sur site, dans le cloud ou dans des architectures hybrides. Pour plus d'informations, visitez www.StorageCraft.com.

StorageCraft, OneXafe, ShadowXafe, OneSystem et ShadowProtect sont des marques déposées de StorageCraft Technology Corp. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 2018 StorageCraft Technology Corp. Tous droits réservés.

