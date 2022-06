StorPool ajuda a Namecheap a oferecer uma experiência de usuário impecável a seus clientes

SOFIA, Bulgária, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A StorPool Storage anunciou hoje que a Namecheap, a segunda maior varejista de domínio e provedor de hospedagem global do mundo, selecionou sua solução de armazenamento definido por software como parte de uma nova plataforma de infraestrutura hiperconvergente (HCI) que aumenta a velocidade e a confiabilidade dos serviços da Namecheap para melhor reter e atrair os clientes.

Com mais de 13 milhões de domínios gerenciados e uma lista robusta de serviços, a Namecheap é uma parceira confiável para empresas em todo o mundo. A arquitetura herdada da empresa consistia em uma frota de servidores novos com armazenamento local, o que ocasionalmente resultava em problemas de "vizinho barulhento", onde a carga de trabalho de alguns usuários consumia demasiados recursos do servidor. Isso levou ao potencial de interrupções de serviço para outros usuários e problemas adicionais, como pontos únicos de falha e tempos de inatividade durante as atualizações do servidor.

Com o objetivo de construir um serviço de hospedagem de próxima geração com maior disponibilidade e confiabilidade, a Namecheap optou por uma implementação de HCI com o software StorPool rodando junto com cargas de trabalho computacionais em servidores Supermicro com processadores AMD EPYC™ 7742 de 64 núcleos e SSDs NVMe.

"Nossa maior prioridade é manter os dados de nossos clientes seguros e protegidos", disse Max Semenyaka, gerente de operações técnicas da Namecheap. "É por isso que escolhemos a solução StorPool, com base em processadores AMD, que oferecem alto desempenho combinado com tolerância de falhas impressionante e taxas de disponibilidade de dados."

A nova solução alimentada pela StorPool oferece um aumento significativo no desempenho e atinge resultados positivos nas principais métricas que a Namecheap estava procurando. A solução oferece IOPS excepcional com baixa latência enquanto consome poucos núcleos de CPU e memória, permitindo a utilização eficaz dos recursos de hardware.

A nova infraestrutura em nuvem oferece a confiabilidade e a disponibilidade cruciais para que a Namecheap retenha seus clientes e atraia novos usuários. A StorPool permite que a Namecheap realize a manutenção planejada de hardware sem tempo de inatividade, acelera as implementações de novas máquinas virtuais e garante o máximo desempenho em escala. Além disso, a equipe de operações da StorPool oferece assistência oportuna para todos os aspectos da camada de armazenamento na Namecheap para que sua equipe técnica não precise mais manter o sistema de armazenamento.

"Estamos satisfeitos que um dos maiores provedores de hospedagem do mundo tenha nos escolhido para ajudá-los a alcançar um armazenamento primário rápido e confiável implementado simultaneamente com cargas de trabalho de hospedagem compartilhadas", disse Boyan Ivanov, CEO e cofundador da StorPool storage. "A decisão da Namecheap de mudar para uma arquitetura HCI avançada baseada nos processadores AMD EPYC™ e na plataforma de armazenamento ágil da StorPool permitiu-lhes alcançar uma infinidade de benefícios para seus clientes".

Para saber mais sobre como a StorPool ajudou a Namecheap a adotar as mais recentes tecnologias para garantir melhor desempenho e experiência do usuário, acesse storpool.com/case-studies/namecoal-AMD

Sobre a StorPool Storage

A StorPool é uma plataforma de armazenamento primário para infraestrutura em nuvem em larga escala. É a maneira mais fácil de converter servidores padrão em sistemas de armazenamento primário. Sua equipe tem experiência em trabalhar com vários clientes - provedores de serviços gerenciados, provedores de serviços de hospedagem, provedores de serviços em nuvem, empresas e fornecedores de SaaS. A StorPool é disponibilizada como software, além de um serviço totalmente gerenciado que transforma hardware padrão em sistemas de armazenamento rápidos, altamente disponíveis e escaláveis.

https://storpool.com/

