StorPool dans le top 5 des solutions de stockage en bloc SDS de DCIG

SOFIA, Bulgarie, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- StorPool Storage, le chef de file des solutions de gestion de cloud et de stockage de données, a été reconnu comme l'une des cinq meilleures solutions dans le rapport 2025-26 DCIG TOP 5 Modern SDS (Software-Defined Storage) Block Storage Solutions.

DCIG a évalué officiellement plus de 20 solutions différentes de stockage en bloc SDS sur la base de diverses caractéristiques et capacités, notamment la protection et la sécurité des données, les options de déploiement, la gestion des produits et des performances, et l'assistance technique. Sur la base de ces critères, DCIG a attribué à StorPool Storage un classement DCIG TOP 5 avec un profil mettant en évidence les façons dont la plateforme de données de la société se distingue des autres solutions de la liste.

« Les organisations sont de plus en plus confrontées à de nouveaux cas d'utilisation qui exigent l'utilisation de solutions de stockage autres que les appareils de stockage traditionnels », déclare Jerome Wendt, analyste principal, DCIG. « Ce rapport fournit des conseils sur le top 5 des solutions de stockage en bloc définies par logiciel (SDS) de DCIG que les organisations dotées d'infrastructures informatiques modernes devraient envisager de déployer dans ces environnements. »

Le rapport complet 2025-26 DCIG TOP Modern SDS Block Storage Solutions contient des détails supplémentaires :

Liste des 21 solutions de stockage en bloc SDS évaluées.

Caractéristiques communes à toutes les solutions de stockage en bloc SDS.

Différences entre les solutions modernes de stockage en bloc SDS.

Caractéristiques distinctives des solutions modernes de stockage en bloc SDS du top 5 de DCIG.

Cinq différences dans le top 5 DCIG des solutions modernes de stockage en bloc SDS.

StorPool Storage est une plateforme logicielle de stockage de données de nouvelle génération conçue pour les charges de travail exigeant une fiabilité, une évolutivité et une rapidité optimales. La plateforme permet de déployer des systèmes de stockage primaire très performants et linéairement évolutifs sur des serveurs standard afin de répondre aux besoins de stockage et de gestion des données des nuages à grande échelle.

Avec StorPool, les entreprises rationalisent leurs opérations et modifient l'économie de l'exploitation de l'infrastructure informatique sur l'ensemble de la pile. De plus, StorPool est livré sous la forme d'une solution entièrement gérée pour laquelle l'équipe StorPool conçoit, déploie, règle, surveille et entretient chaque système de stockage, garantissant aux utilisateurs finaux des services rapides et fiables tout en permettant aux clients de StorPool de consacrer plus de temps au développement de leur activité principale.

« Nous sommes ravis que la plateforme StorPool Storage ait été classée dans le top 5 du prestigieux rapport DCIG sur le stockage en bloc et qu'elle ait été mise en avant pour sa capacité à dépasser ce que d'autres produits de stockage primaire peuvent offrir en termes de fiabilité, d'agilité, de vitesse et de rentabilité », déclare Boyan Ivanov, CEO de StorPool Storage. « Notre offre unique continue d'être reconnue dans toute l'industrie par les analystes, les clients et les partenaires comme un moyen majeur d'accélérer les affaires dans le monde actuel de l'informatique moderne. Notre inclusion dans le top 5 de DCIG est une véritable validation indépendante de la force de notre offre. »

Le rapport complet 2025-26 DCIG TOP Modern SDS Block Storage Solutions est téléchargeable dès maintenant.

À propos de StorPool Storage

StorPool Storage est une plateforme de stockage de données primaires conçue pour les infrastructures modernes et à grande échelle. La plateforme offre la vitesse, l'agilité, l'évolutivité et le rapport prix/performance requis par les applications modernes et les exigences des entreprises. Les clients de StorPool sont des fournisseurs de services informatiques qui construisent des clouds publics, privés et hybrides - fournisseurs de services gérés, fournisseurs de services d'hébergement, fournisseurs de services cloud, entreprises et fournisseurs SaaS. La plateforme de stockage StorPool est une offre de stockage en tant que service (STaaS), avec un modèle de serveur individuel. Elle combine un logiciel et un service de stockage de données entièrement géré qui transforme le matériel standard en systèmes de stockage rapides, hautement disponibles et évolutifs. StorPool Storage accélère le monde en stockant les données de manière plus productive !

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Beth Caltagirone, responsable du marketing, StorPool Storage

[email protected],+1 415 670 9320

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031752/5019691/StorPool_Storage_Logo.jpg