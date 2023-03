StorPool présente à CloudFest 2023 une plateforme de stockage de classe entreprise pour le cloud computing

SOFIA, Bulgarie, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- StorPool Storage présentera sa plateforme de stockage principale à un public mondial à CloudFest 2023 , le plus grand événement mondial de l'industrie du cloud, qui se tiendra du 21 au 23 mars au resort Europa-Park et au parc d'attractions de Rust, Allemagne, où se rencontrent les frontières de l'Allemagne, de la France et de la Suisse.

L'entreprise présentera son architecture multi-noeuds et partage à vide parallèle, conçue pour les environnements hautement automatisés et pourvus d'IU en libre-service où des milliers d'utilisateurs peuvent gérer simultanément leurs charges de travail. À l'échelle PB+, de nombreux environnements sont trop complexes pour les solutions de stockage traditionnelles. La solution de stockage de données rentable de StorPool offre une parallélisation E/S massive, une fiabilité et une faible latence dans un seul pool de données.

« Nos clients aiment pouvoir utiliser une plateforme de stockage unique pour tous leurs besoins de stockage. Cela leur permet de simplifier leur pile informatique, de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leurs marges de profit, tout en offrant un service bien au-dessus des capacités des hyperscaleurs. C'est ce qui motive la fidélité de leurs clients et les nouveaux contrats d'une manière différenciée et rentable », a déclaré Boyan Ivanov, PDG de StorPool Storage.

Avec StorPool, les entreprises rationalisent leurs opérations informatiques en connectant un système de stockage unique à toutes leurs plateformes cloud et en bénéficiant de son approche totalement passive à l'infrastructure de stockage. L'équipe StorPool conçoit, déploie, règle, surveille et entretient chaque système de stockage afin que les utilisateurs finaux bénéficient de services rapides et fiables tandis que les équipes techniques des clients de StorPool consacrent leur temps aux projets qui visent à développer leur cœur de métier.

StorPool occupera le stand R41. Nous vous y accueillerons avec plaisir ! Vos chaussettes StorPool vous attendent !

À propos de StorPool Storage

StorPool Storage est une plateforme de stockage primaire, conçue pour les infrastructures cloud à grande échelle. Elle constitue le moyen le plus simple de convertir des serveurs standard en systèmes de stockage primaire. L'équipe de StorPool a eu l'occasion de travailler avec divers types de clients : fournisseurs de services gérés, fournisseurs de services d'hébergement, fournisseurs de services de cloud, entreprises et fournisseurs SaaS. StorPool Storage propose un logiciel accompagné d'un service de stockage de données entièrement géré, qui transforme le matériel standard en systèmes de stockage rapides, hautement disponibles et évolutifs. Pour en savoir plus sur StorPool Storage, cliquez sur ce lien et découvrez comment nous accélérons le monde grâce à un stockage plus productif des données !

