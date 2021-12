StorPool Storage ganha o prêmio "Projeto de transformação de armazenamento do ano" no SDC awards 2021

SÓFIA, Bulgária, 20 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- StorPool, provedora líder de software de armazenamento, foi premiada no SDC awards 2021. A empresa conquistou o primeiro lugar com o projeto "Dustin Group substitui VMware e Hyper-V por uma pilha em TI de nova era alimentada por StorPool" na categoria "Projeto de transformação de armazenamento do ano".

A StorPool Storage é uma empresa conhecida por solucionar desafios de armazenamento complexos e específicos. Com o cliente em mente, sua equipe desenvolve uma estratégia eficaz para resolver os problemas que surgem e oferece uma solução gerenciada para enfrentar quaisquer obstáculos futuros de armazenamento.

O merecido prêmio do projeto com a Dustin é outro reconhecimento para a StorPool Storage e sua oferta aprimorada para provedores de serviços gerenciados. A solução totalmente prática é ideal para empresas que buscam otimizar e desenvolver seus negócios, eliminar os problemas de armazenamento de dados e garantir o acesso rápido e confiável aos dados para prestar seus serviços.

Sobre o projeto "Dustin Group substitui VMware e Hyper-V por uma pilha em TI de nova era alimentada por StorPool"

A Dustin Group é uma dos principais provedoras de serviços gerenciados (MSP) na Europa. É uma empresa cotada na bolsa, com aproximadamente 1,5 bilhão de euros em vendas e mais de 10 data centers.

Para este projeto, a Dustin precisava de uma plataforma de nuvem altamente eficiente para atender às necessidades em constante mudança de seus clientes. A empresa pretendia resolver vários desafios de armazenamento que os ajudassem a ser mais ágeis, simplificar sua gestão de armazenamento e garantir velocidade e desempenho máximos para seus serviços.

No entanto, com o passar do tempo, eles adquiriram várias plataformas de TI que se tornaram grandes, complexas e caras para gerenciar com eficiência. Eles selecionaram a StorPool Storage para suas necessidades de armazenamento de blocos primários e secundários e a OpenNebula como sua plataforma de computação em nuvem, executando o hipervisor KVM.

Ao implementar a StorPool, a Dustin conseguiu construir uma plataforma em nuvem robusta, escalável, orientada por API e eficiente. Isso lhes permitiu aumentar a competitividade, eliminar o bloqueio do fornecedor e melhorar a qualidade do serviço. A solução implementada também gerou baixas despesas de capital, despesas operacionais otimizadas e menos especialistas internos em operações de TI.

Saiba mais sobre o projeto na história de sucesso da Dustin com a StorPool Storage

A StorPool Storage é uma provedora líder de software que desenvolve a plataforma de armazenamento mais confiável e rápida do mercado que os desenvolvedores de nuvem pública e privada usam como base para suas nuvens. A StorPool converte conjuntos de servidores padrão em sistemas de armazenamento primário pata infraestrutura em nuvem de larga escala.

https://storpool.com/

FONTE StorPool Storage

