Storykit automatiseert videoproductie voor 320 verslaggevers bij mediagroep NTM: "Dit is een schot in de roos."

320 verslaggevers kunnen nu video's maken met één druk op de knop in hun publicatietool. Deze doorbraak is het resultaat van de samenwerking tussen de Zweedse mediagroep NTM en Storykit om videoprocessen te automatiseren.

– De oplossing is een schot in de roos, zegt Jörgen Bröms van NTM.

STOCKHOLM, 8 oktober 2024 /PRNewswire/ -- De Zweedse tekst-naar-video tool Storykit biedt al jarenlang efficiënte videoproductie voor bedrijven. Met de lancering van de Storykit API is inloggen op de tool voor videoproductie overbodig.

– Met de Storykit API stellen we bedrijven in staat om elke medewerker video's te laten maken in de tools die ze al gebruiken, zegt Peder Bonnier, CEO van Storykit.

Storykit automates video production for 320 reporters at media group NTM.

De API kan worden geïntegreerd in elk platform dat het bedrijf gebruikt, zoals een CMS, ATS of zelfs tools als Slack.

Deze oplossing is ideaal voor de Zweedse mediagroep NTM, die met 18 lokale nieuwsmedia dagelijks meer dan 700.000 Zweden bereikt. Video is essentieel om bestaande abonnees te betrekken en nieuwe aan te trekken, zowel op sociale media als hun nieuwswebsites.

Het was echter moeilijk om video's op de benodigde schaal te produceren, en alle 320 verslaggevers leren video's maken was geen optie. Dankzij de Storykit API, ingebouwd in hun publicatiesysteem, is alles veranderd.

– Het integreren van Storykit in onze tools elimineert drempels voor verslaggevers. Iedereen kan nu video's maken met 2-3 klikken. Zonder dit zouden de redactieteams nooit zoveel video's handmatig kunnen produceren, zegt Jörgen Bröms, AI-strategie en redacteur-ontwikkelaar bij NTM.

In samenwerking met Storykit heeft NTM duidelijke regels opgesteld om controle te houden over elk detail van het resultaat, van het script tot de videolook.

– We bouwen een op maat gemaakte videomachine voor elk bedrijf waarmee we samenwerken, zegt Fredrik Strömberg, CPO en oprichter van Storykit.

De integratie wordt geleidelijk uitgerold naar alle 320 verslaggevers.

– De tijdsbesparing en eenvoud zijn baanbrekend. Zelfs kleinere nieuwsmedia kunnen nu video's op grote schaal produceren, zegt Jörgen Bröms.

Voor mediavragen:

Jonna Ekman, Communicatiedirecteur, Storykit

[email protected]

+46 701 62 23 82

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2523375/Storykit.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2523376/Storykit_Logo.jpg