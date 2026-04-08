Storyteq wurde im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Content Marketing Platforms als Leader ausgezeichnet

LONDON, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Gartner® hat Storyteq das vierte Jahr in Folge als Leader im Bereich Content Marketing Platforms (CMP) ausgezeichnet. Im 2026 Magic Quadrant™ for CMP des globalen Analysten belegt Storyteq den ersten Platz in der Kategorie „Ability to Execute" – dem Maßstab für die aktuelle Leistungsfähigkeit und Umsetzungsstärke eines CMP.

Storyteq named a Leader in 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Content Marketing Platforms.

Storyteq ist die einzige KI-gestützte CMP, die eine einfache Zusammenarbeit zwischen Kreativ- und Marketingteams über den gesamten Content-Lebenszyklus hinweg ermöglicht – und damit das objektorientierte Ökosystem schafft, das erforderlich ist, um Ihr DAM, Ihre Kreativautomatisierung und Ihre Arbeitsabläufe miteinander zu verknüpfen, sodass Marken endlich das Potenzial der KI voll ausschöpfen können.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, bereits zum vierten Mal als Leader im Gartner Magic Quadrant for CMP ausgezeichnet worden zu sein", sagt Andrew Swinand, CEO von ITG powered by Storyteq.

„Was Storyteq unserer Meinung nach von anderen unterscheidet, ist, dass es Marken endlich ermöglicht, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, indem es ihnen die CMP-Infrastruktur zur Organisation ihrer Content-Lieferketten bereitstellt", fährt Swinand fort. „Wir haben unser CMP so konzipiert, dass es mithilfe von KI vorhersagt, welche Inhalte erfolgreich sein werden, deren Erstellung koordiniert und diese kontinuierlich im Hinblick auf Wachstum optimiert."

Mit Storyteq entwickelt sich KI von einer Funktion, die lediglich an die Marketingmodelle von Unternehmen „angeschraubt" wird, zu einem vollständig integrierten und bewährten Werkzeug innerhalb ihrer Content-Infrastruktur.

Storyteq zeichnet sich durch transparente Funktionen zur Vertrauensbildung in Bezug auf KI aus, die einen vollständigen Einblick in den Entscheidungsprozess, die Datenquellen, den Kontext und die Aktionen der KI bieten – für umfassende Compliance und eine sichere Skalierung.

Durch die Integration der firmeneigenen Halo Intelligence®-Ebene analysiert das System reale Kundendaten, Markenabsichten und die Kampagnenhistorie, um Ihnen bereits vor der Erstellung genau zu sagen, welche Inhalte Anklang finden werden.

Und mit Agent Console™ als zentraler Plattform für die Erstellung, Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung aller Marketing-KI-Agenten können Marken ihre Arbeitsabläufe optimieren, die Qualität verbessern und die Content-Verwaltung innerhalb von Storyteq beschleunigen.

John Kirk, Chief Strategy Officer von ITG powered by Storyteq, erklärte: „Storyteq macht das CMP zu einem intelligenten, agentengesteuerten Betriebssystem. Während viele Marken KI in unkoordinierte Systeme integrieren, bietet Storyteq das KI-Rückgrat des Content-Marketings – mit der Dateninfrastruktur, die es ermöglicht, KI-Tools sicher in das CMP einzubinden und nahtlos zusammenarbeiten zu lassen."

„Wir entwickeln Storyteq über eine herkömmliche CMP hinaus weiter, um es zur intelligenten Steuerungsebene für den Content-Betrieb zu machen, in der Daten, KI und Ausführung zusammenlaufen. Ohne eine einheitliche Content-Infrastruktur verschafft KI keinen Vorteil – sie verstärkt vielmehr Chaos, Doppelarbeit und verschwendete Investitionen."

Die Einstufung von Storyteq als Leader im Gartner Magic Quadrant for CMP and DAM folgt auf die Ernennung zum Leader im jüngsten Magic Quadrant for DAM, in dem das Unternehmen hinsichtlich der Vollständigkeit der Vision den höchsten Rang einnahm.

Gartner, Magic Quadrant for Content Marketing Platforms, Jeff Cohen, Rene Cizio, Jess Walker, 2. April 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen dargestellten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieeinblicke wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Storyteq

Storyteq ist die marktführende, KI-gestützte Content-Marketing-Plattform und das Enterprise-DAM von ITG. Es vereint Marketingprozesse und steigert die Effizienz in jeder Phase der Content-Reise, sodass Marketingfachleute schneller bessere Inhalte erstellen können. Die Enterprise-Lösung von Storyteq lässt sich an die individuellen Arbeitsabläufe jedes Unternehmens anpassen, unabhängig von der Komplexität der Betriebsabläufe, der Anzahl der Marken oder der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Sie ist auch als vorkonfiguriertes Produkt von Storyteq Professional erhältlich. Gartner zeichnet Storyteq sowohl im Bereich Content-Marketing-Plattformen als auch im Bereich DAM als Leader aus.

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