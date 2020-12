Stradigi AI colabora com Seculus para melhorar substancialmente suas capacidades de previsão de demanda

MONTREAL, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Stradigi AI, provedora líder da plataforma SaaS business AI na América do Norte, anunciou a implementação de sua plataforma Kepler para ajudar a Seculus, designer, fabricante e fornecedora brasileira de relógios, a prever melhor sua demanda. A Seculus escolheu Kepler para criar modelos de previsão precisos para suas várias marcas e seus grandes volumes de SKUs (itens em estoque) rotativos.

Com a plataforma, a Seculus desenvolveu rapidamente vários modelos de previsão de demanda que superaram significativamente os métodos de previsão existentes. Os fluxos de trabalho automatizados avançados do Kepler permitiram que criassem um modelo de previsão de demanda altamente correlacionado já na primeira semana de utilização da plataforma.

Oswaldo Moreira Neto, diretor de Marketing e Inovação da Seculus declarou: "Precisávamos adicionar mais certeza às nossas previsões de demanda. Levar um produto do conceito à prateleira pode levar de 9 a 12 meses. Muitas vezes, se não estocarmos a quantidade certa de produtos, quando percebemos, é tarde demais para corrigir. Melhorar nossa previsão de demanda é uma prioridade, e consideramos a plataforma da Stradigi AI uma ferramenta crítica na construção de modelos de previsão de demanda mais precisos para que possamos reduzir ativamente as deficiências e excesso de estoque."

Kepler está redefinindo a inteligência orientada por dados e está impactando positivamente o faturamento e os resultados financeiros das empresas por meio de recursos de tomada de decisão baseados em IA", disse Per Nyberg, diretor comercial da Stradigi AI. "No caso da Seculus, eles tinham um caso de uso complexo, mas claro, sobre o qual desejavam agir, e as tecnologias avançadas de Inteligência Artificial e Machine Learning de nossa plataforma trouxeram resultados rápidos, precisos e tangíveis que se traduzem diretamente em ganhos financeiros."

Ao usar a plataforma oferecida pela nuvem Microsoft Azure, a Seculus agora tem acesso a poderosos fluxos de trabalho automatizados de ciência de dados que podem ser aproveitados para lidar com centenas de casos de uso em seus negócios, permitindo-lhes preencher a lacuna entre seus dados e resultados reais e tangíveis.

Sobre a Seculus

O SECULUS WATCH GROUP é um dos mais importantes fabricantes e distribuidores de relógios de marcas locais e marcas sofisticadas muito fortes no Brasil como Guess, Speedo, Puma, Mondaine e Seculus. O portfólio de relógios impressiona com milhares de novos lançamentos a cada ano, com novos modelos para todas as marcas. A empresa vende milhões de relógios por ano por meio de representantes de vendas em mais de 8.000 lojas em todo o país, incluindo as mais importantes lojas de departamentos, varejo e negócios on-line no Brasil.

Para mais informações, acesse www.seculus.com.br e www.mondaine.com.br

Sobre a Stradigi AI

A Stradigi AI é um provedor líder da plataforma SaaS business AI na América do Norte que permite que as organizações concretizem a IA de aceleração de negócios rapidamente. Sua plataforma Kepler alivia a lacuna de talentos de IA ao capacitar qualquer tipo de usuário com acesso a fluxos de trabalho automatizados de ciência de dados, projetados para gerar resultados para centenas de casos de uso em muitos setores verticais. A plataforma Kepler permite que os usuários extraiam percepções importantes de seus dados para melhorar a experiência do cliente, aumentar a receita e ganhar eficiência em vários setores, incluindo CPG/FMCG, e-commerce, plataformas on-line, manufatura, serviços financeiros, logística e muito mais.

Para obter mais informações, acesse www.stradigi.ai

Contato de mídia: [email protected]

