Straker Limited (ASX : STG) - Obtention d'un contrat de l'Union européenne

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Straker Limited (ASX : STG), leader mondial des solutions de traduction basées sur l'IA, a le plaisir d'annoncer un nouveau contrat avec le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT), une agence de l'Union européenne, pour la fourniture de services de traduction et de services associés.

Principaux éléments de l'accord

Étendue des services : la fourniture de services de traduction et de post-édition, en particulier pour les textes anglais vers le français.

la fourniture de services de traduction et de post-édition, en particulier pour les textes anglais vers le français. Valeur estimée du contrat : 0,525 million d'euros (~1,06 million de dollars néo-zélandais au taux de change actuel) sur la durée totale prévue du contrat, sur la base des volumes anticipés.

0,525 million d'euros (~1,06 million de dollars néo-zélandais au taux de change actuel) sur la durée totale prévue du contrat, sur la base des volumes anticipés. Durée : une durée initiale de 12 mois, renouvelable automatiquement jusqu'à trois fois pour une durée totale prévue de 48 mois, sauf si l'une ou l'autre des parties notifie par écrit son non-renouvellement au moins trois mois avant la fin de la période en cours.

Commentaire du PDG

Grant Straker, PDG de Straker, a déclaré : « L'Union européenne est un client apprécié de Straker depuis 2022. Nous sommes naturellement heureux de poursuivre notre relation dans le cadre de cet accord, qui affirme à la fois notre leadership technologique et notre capacité avérée à répondre aux besoins exigeants des institutions de l'UE en matière de langue et de conformité. ».

Déclaration de divulgation

Straker confirme que cette annonce contient toutes les informations importantes permettant d'évaluer l'impact du contrat sur le site et qu'elle n'est pas trompeuse par omission.

Autorisation

La publication de ce communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Straker Limited.

Corporate : Investisseurs :

Grant Straker, PDG et cofondateur Ben Henri

E. : [email protected] E. : [email protected]

P. : +64 21 512 484 P. : +61 473 246 040

David Ingram, directeur financier

E. : [email protected]

P. : +64 21 591 984

À propos de Straker

Straker fournit à ses clients du monde entier des services linguistiques de nouvelle génération soutenus par une technologie de pointe et une couche d'intelligence artificielle robuste. En combinant les dernières technologies disponibles et l'expertise linguistique, les solutions de Straker sont évolutives, rentables et précises. Grâce à l'innovation technique et à l'analyse des données sur le site, Straker est un partenaire éprouvé dans le domaine de la protection des communications mondiales.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants : www.straker.ai

Pour s'inscrire à notre service d'alerte aux investisseurs : s'inscrire