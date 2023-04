Stratégie climat : le Groupe L'OCCITANE présente sa feuille de route net-zero

Genève, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Au travers d'une Stratégie Climat ambitieuse, le Groupe L'OCCITANE engage l'ensemble de ses marques vers un objectif net-zero carbone. Visant en priorité à poursuivre la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2031 et atteindre des émissions nettes nulles avant 2050, ses objectifs ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Le SBTi (sciencebasedtargets.org) incite les entreprises à affronter le défi climatique selon ce que les scientifiques estiment nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

« Avec cet engagement, nous cherchons à atteindre des objectifs ambitieux. Si notre entreprise a de nombreuses cartes en main pour transformer ses unités de production, ses produits et sa distribution, nous devrons inventer des solutions ensemble, avec les consommateurs et nos partenaires pour faire émerger ce monde bas-carbone », précise Adrien Geiger, Directeur du développement durable du Groupe L'OCCITANE.

Feuille de route fondée sur trois piliers

Depuis son premier bilan carbone en 2008, le Groupe dispose de données couvrant l'ensemble des sources d'émission (directes ou indirectes), indispensables à l'élaboration d'une feuille de route fondée sur trois piliers.

1. Réduire les émissions liées à la consommation d'énergies

Le Groupe L'OCCITANE vise à réduire de moitié les émissions de GES liées à la consommation d'énergies de ses sites en propre (usines, entrepôts, points de vente), principalement par le recours aux énergies renouvelables ainsi qu'à l'efficacité et la sobriété énergétiques. En 2021, 95% de l'électricité consommée provenait de sources renouvelables.

2. Réduire les émissions dont la responsabilité est partagée

Plus complexes, ces émissions touchent notamment aux approvisionnements, au transport et à l'utilisation des produits. Elles impliquent de trouver des solutions avec les partenaires, fournisseurs et clients, comme l'illustre la politique d'écoconception des produits ou encore la politique logistique durable. Le Groupe prévoit également de supprimer le recours au fret aérien d'ici 2030.

La phase d'utilisation des produits représente une large part des émissions de GES du Groupe, en raison de la consommation d'eau chaude par les utilisateurs pour rincer les produits. Afin d'innover et d'accompagner les habitudes des consommateurs, le Groupe est désormais membre de la coalition 50L Home qui cherche à encourager un usage responsable de l'eau.

3. Préserver et restaurer les écosystèmes pour neutraliser les émissions résiduelles

Dès 2030, le Groupe entend neutraliser ses émissions résiduelles. C'est pourquoi il investit depuis 2020 dans des projets de préservation et de restauration des écosystèmes permettant de participer à la séquestration de CO 2 . EUR 45 millions ont déjà été engagés via notamment le Livelhood Carbon Fund (LFC3) et le Climate Fund for Nature.

Davantage d'informations sur la Stratégie Climat du Groupe L'OCCITANE : Publications Engagements | Groupe L'OCCITANE (loccitane.com)

