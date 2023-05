Strom für die Zukunft: Japan Wind Energy 2023 startet diesen Oktober

TOKYO, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die 5. Japan Wind Energy findet vom 17. bis 18. Oktober 2023 im Bellesalle Shibuya Garden in Tokio statt. Das Event verfolgt das Ziel, die Windenergie-Wertschöpfungskette zu integrieren, um die Offshore-Windkraft in Japan voranzubringen. Dieses wichtige und bedeutende Windenergie-Event wird von Leader Associates organisiert. Es werden über 2.000 Teilnehmer erwartet, darunter Regierungsvertreter, Investoren, Entwickler, Finanziers und Ausrüstungsanbieter.

Japan – Riesiges Potenzial für Offshore-Windkraft

Das japanische Kabinett hat am 28. April 2023 im Anschluss an die 20. Sitzung des Hauptquartiers für Ozeanpolitik unter der Leitung von Premierminister Fumio Kishida den 4. Basisplan zur Meerespolitik verabschiedet. Der Plan stellt umfassende maritime Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt und zielt darauf ab, die Installation von Offshore-Windkraftprojekten zu fördern. Dazu gehört die Einführung einer nationalen Gesetzgebung, die den Bau von Offshore-Windkraftanlagen in der AWZ ermöglicht, sowie die Ausweisung zusätzlicher Offshore-Windkraft-Knotenpunkte im Rahmen der neuen meerespolitischen Basisplans. Das Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus (MLIT) hat bekannt gegeben, dass der Hafen von Niigata nun das fünfte Offshore-Windkraftzentrum ist.

Der regulatorische Rahmen des Landes und die hohen Strompreise stellen zwar erhebliche Hindernisse dar, doch Japans Offshore-Windpotenzial und sein Engagement für erneuerbare Energien bilden eine solide Grundlage für das Wachstum der Branche.

Globale Wind-Wertschöpfungskette auf der JWE 2023 vereint

Im Mittelpunkt des Strategiegipfels steht die Offshore-Windenergie in Japan, wobei auch eine Reihe anderer Themen behandelt wird, darunter die Zukunftsaussichten des japanischen Offshore-Windmarktes, Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten sowie die neuesten Technologien und Innovationen. Hochkarätige Referenten aus führenden Unternehmen der Branche sowie Vertreter lokaler und internationaler Regierungen und akademischer Einrichtungen werden ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben.

Die Teilnehmer der JWE2023 haben die Möglichkeit, am Offshore WindTech Summit teilzunehmen, bei dem führende Vertreter der Branche Einblicke in die neuesten Technologien und Innovationen geben, die den Sektor voranbringen. Auf der JWE2023-Ausstellung werden die neuesten Lösungen im Bereich der Offshore-Windenergie Führungskräften und Abteilungsleitern aus der ganzen Welt vorgestellt. Sie bietet eine einmalige Gelegenheit, modernste Technologien zu entdecken und sich mit führenden Köpfen der Branche zu vernetzen. Auf der Veranstaltung bieten sich den Teilnehmer außerdem verschiedene Networking-Möglichkeiten, bei denen sie Kontakt zu anderen wichtigen Akteuren der Branche knüpfen können.

Die Japan Wind Energy 2023 ist eine informative und interessante Veranstaltung für alle, die in der Offshore-Windindustrie tätig sind oder sich für sie interessieren. Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie auf der Website www.japanwindenergy.com.

SOURCE Leader Associates