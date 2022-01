Studie kündigt eine neue, transformative Lösung für den erntezerstörenden Spodoptera frugiperda (Fall Armyworm) an

- Diese Technologie verspricht einen nachhaltigeren Maisanbau in Brasilien und in anderen Regionen, in denen der Fall Armyworm die Nahrungsmittelkulturen zerstört.

- Der Fall Armyworm kostet die Landwirte in Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien derzeit schätzungsweise mehr als 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Die neue, von Experten begutachtete Arbeit, die in der Fachzeitschrift BMC Biotechnology veröffentlicht wurde , beschreibt die Entwicklung des Oxitec Friendly™ Fall Armyworm und zeigt anhand mathematischer Modelle, dass künftige Freisetzungen dieser männlichen Motten eine effiziente Reduzierung der Schädlingspopulationen bewirken und eine neue Möglichkeit bieten könnten, die Wirksamkeit bestehender Schädlingsbekämpfungsinstrumente, wie z. B. Biotech-Pflanzen, langfristig zu schützen.

Der Fall Armyworm ist ein zerstörerischer Schädling, dessen Raupen den Landwirten jährlich schätzungsweise mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Ernteschäden und -verlusten verursachen, insbesondere bei Mais. Die Motte ist in Amerika beheimatet, hat aber in den letzten Jahren die Ozeane überquert, um Afrika, Asien und Australien zu erreichen, und stellt damit eine erhebliche neue Bedrohung für Landwirte und die Lebensmittelsicherheit auf der ganzen Welt dar. In Brasilien hat der Fall Armyworm eine Resistenz gegen bestehende Pflanzenschutzmittel entwickelt, darunter auch gegen Biotech-Maissorten, so dass die Landwirte mehr Insektizide spritzen müssen und ihre Erträge sinken.

Im Mittelpunkt der veröffentlichten Forschung steht der weltweit erste Fall Armyworm, der das selbstlimitierende Gen von Oxitec trägt. Die in der Veröffentlichung beschriebenen Laborstudien zeigen, dass die Motten, die mit der Oxitec-Technologie „ausgestattet" sind, stark um Partner konkurrieren können, was für die Leistung im Freiland wichtig sein wird. Wenn die Freisetzungen des männlichen Fall Armyworm von Oxitec aufhören, ist das eingeführte Gen selbstlimitierend, geht schnell zurück und kann nicht fortbestehen. Es ist so konzipiert, dass es keine Spuren in der Umwelt hinterlässt.

Von größter Bedeutung für die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft weltweit ist auch die detaillierte mathematische Modellierung der Bedrohung durch den Fall Armyworm in den Maisanbauregionen Brasiliens, die die derzeitige Situation widerspiegelt, in der der Schädling innerhalb weniger Jahre eine Resistenz gegen Biotech-Pflanzen entwickelt. Wenn die männlichen Falter eingesetzt werden, zeigt die Modellierung jedoch, dass sich die Entwicklung einer Biotech-Maisresistenz gegen den Fall Armyworm deutlich verzögert, was zu einer nachhaltigen Bekämpfung des Fall Armyworm über einen viel längeren Zeitraum führt. Diese Ergebnisse zeigen, wie vielversprechend der Fall Armyworm von Oxitec ist, um die Effektivität und Nachhaltigkeit der kritischen Nahrungsmittelproduktion in Brasilien und auf der ganzen Welt zu verändern.

Grey Frandsen, CEO von Oxitec, sagte: „Diese Studie zeigt die starken und einzigartigen Vorteile, die die Friendly™-Technologieplattform von Oxitec bieten kann, um die nachhaltige Landwirtschaft auf unserem sich schnell verändernden Planeten voranzubringen. Unser Friendly™ Fall Armyworm wird entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Maisproduktion in Brasilien und anderen Ländern zu verbessern und die Ernährungssicherheit langfristig zu unterstützen. Da ich viel Zeit in den brasilianischen Agrarregionen verbracht habe, kenne ich die Bedrohung durch den Fall Armyworm auf brasilianischen Bauernhöfen aus erster Hand. Wir verfügen jetzt über eine Lösung, die das Potenzial hat, die vorhandenen Geräte zu schützen und einen wirklich langfristigen und umweltfreundlichen Schutz von Mais gegen diese Bedrohung zu bieten."

Kelly Matzen, Chief Technology Officer von Oxitec, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, diese hervorragenden Ergebnisse mitzuteilen, die das weltweit führende Know-how des Forschungs- und Entwicklungsteams von Oxitec und unserer Mitarbeiter unterstreichen. Dies ist nur der Anfang. Unser Fall Armyworm hat nun erste Feldversuche durchlaufen und wurde kürzlich von den brasilianischen Aufsichtsbehörden als sicher für Mensch, Tier und Umwelt zugelassen. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Schritte, einschließlich der Validierung und Implementierung unserer Lösung, um den Landwirten in Brasilien und einer Reihe anderer Länder nachhaltige und wirksame Vorteile zu bieten."

Der neue Artikel in BMC Biotechnology ist hier zu finden https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-022-00735-9 .

Informationen zu Oxitec

Oxitec ist der führende Entwickler von biologischen Lösungen auf Insektenbasis zur Bekämpfung von Schädlingen, die Krankheiten übertragen, Ernten zerstören und den Viehbestand schädigen. Oxitec wurde 2002 an der Universität Oxford gegründet und wird von einem engagierten Team aus 15 Nationalitäten geleitet und von Partnern von Weltrang unterstützt. Erfahren Sie mehr unter oxitec.de .

