Studio HA e LG Electronics apresentam ateliê inspirado na criação da humanidade na CASACOR 2023

Flavia Burin e Bruna Moretti, renomadas arquitetas do Studio HA, criaram espaço inovador e sereno, inspirado na essência criativa da humanidade

SÃO PAULO, 18 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, parceira tecnológica exclusiva pelo sexto ano consecutivo da CASACOR 2023, apresenta suas soluções em eletroeletrônicos no Atêlie da Ceramista – Pó e Glória, criado pelas arquitetas Flavia Burin e Bruna Moretti, do Studio HA. Com cores claras e atmosfera suave, o ambiente é um convite à pausa e à contemplação na maior mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina, que acontece até o dia 6 de agosto no Conjunto Nacional.

Produtos da LG Electronics contribuem para a experiência sensorial do espaço. Foto: Renato Nazarro

Com 55 m², o espaço se divide em entrada, área de trabalho — com mesa, torno e pia —, copa/bar e estar. Na paleta, branco, off white, bege, nude, marrom e terracota criam uma atmosfera serena, ideal para refletir e estimular a criatividade. "Escolhemos as cores a partir do barro, representando a cerâmica em tons que fossem leves e calmos. O resultado é um ambiente que transmite paz e mistura elegância e rusticidade", conta Flavia.

O ambiente também conta com a presença da LG Electronics, contribuindo para a experiência sensorial do espaço. O LG Dual Inverter VOICE, um ar-condicionado com tecnologia de voz integrada, proporciona o controle da temperatura de forma prática e eficiente. O Home Theater Sound Bar LG S80QY, com seu som imersivo e potente, cria uma atmosfera envolvente para os momentos de pausa e contemplação. Já a TV LG EVO C2, com sua tela de alta resolução e cores vibrantes, complementa o ambiente, permitindo uma experiência visual de qualidade.

"Estamos entusiasmados em fazer parte dessa colaboração com o Studio HA, trazendo a expertise da LG Electronics para criar um ambiente inspirador e funcional. Os produtos LG, como o ar-condicionado LG Dual Inverter VOICE, o Home Theater Sound Bar S80QY e a TV LG EVO C2 complementam a atmosfera serena e elegante do ambiente." Diz Sonah Lee, head de marketing e ESG da LG Electronics Brasil. "Estamos ansiosos para ver como esses elementos se integram harmoniosamente no espaço criado pelas arquitetas Flávia Burin e Bruna Moretti.", conclui.

Os produtos da LG foram cuidadosamente selecionados para integrar o conceito do espaço, que é pautado em cores claras e atmosfera suave. Eles não apenas oferecem funcionalidade e desempenho excepcionais, mas também se harmonizam com a estética do ambiente, proporcionando uma experiência completa aos visitantes. O ar-condicionado, o sistema de som e a televisão complementam o design sereno e elegante, incentivando a sensação de tranquilidade e inspiração necessárias para a ceramista em seu processo criativo.

Além de ser idealizado para uma mulher que tem a cerâmica como hobby, o conceito do ateliê foi pautado pelo tema do evento este ano, que é Corpo & Morada, e no versículo bíblico de Gênesis 2:7, que diz: "então o senhor Deus modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente.

A partir disso, as profissionais contam que relacionaram a ideia de corpo com o pó do barro, que dá origem à cerâmica, e morada com a nossa alma e espírito, que habita no lugar do barro. Para mostrar a dualidade do corpo e da alma, as profissionais incluíram no projeto a frase "somos uma mistura única de pó e glória". "Quando ela está naquele espaço é o momento de se conectar internamente com suas raízes e gostos pessoais", fala Bruna, sobre a atmosfera do lugar.

Pelo segundo ano presentes na CASACOR São Paulo, Flavia e Bruna estão com muita expectativa para a mostra de 2023. "Queremos tocar o coração das pessoas que passarem pelo nosso espaço, trazer leveza e aconchego", diz Flavia. Além disso, as arquitetas pretendem levar inspiração para os visitantes. "Temos expectativa de que as pessoas se questionem sobre como é o ambiente delas em casa e no trabalho e pensem que podem ser leves e com propósito", conclui Bruna.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR , válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2156829/Renato_Nazarro___At_lie_da_Ceramista___P__e_Gl_r_ia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976156/2560px_LG_logo__2015__svg_Logo.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil