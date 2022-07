Su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salman anuncia los diseños de THE LINE, la ciudad del futuro en NEOM

El anuncio revela las características principales de THE LINE, que solo tendrá 200 metros de ancho, 170 kilómetros de largo y 500 metros sobre el nivel del mar. THE LINE llegará a albergar a 9 millones de residentes y se construirá en una superficie de 34 kilómetros cuadrados, lo que no tiene precedentes en comparación con otras ciudades de capacidad similar. Esto, a su vez, reducirá el espacio necesario para las infraestructuras y creará una eficiencia sin precedentes en las funciones urbanas. Su clima ideal durante todo el año permitirá a los residentes disfrutar de la naturaleza circundante al recorrerla a pie. Los residentes también tendrán acceso a todas las instalaciones de THE LINE a menos de cinco minutos a pie, además de un tren de alta velocidad que permitirá ir de un extremo a otro en solo 20 minutos.

Su Alteza Real, el Príncipe Mohammed bin Salman dijo: "Cuando presentamos THE LINE el año pasado, nos comprometimos con una revolución del urbanismo que ponga a las personas en primer lugar y que se base en un cambio radical en la planificación urbana. Los diseños revelados hoy respecto a las comunidades en capas verticales de esta ciudad desafiarán a las tradicionales ciudades planas y horizontales y crearán un modelo para preservar la naturaleza y mejorar la habitabilidad humana. THE LINE abordará los retos a los que se enfrenta la humanidad en la vida urbana actual y demostrará formas alternativas de vivir".

Su Alteza Real añadió: "No podemos ignorar la calidad de vida y las crisis medioambientales a las que se enfrentan las ciudades de nuestro mundo, y NEOM está a la vanguardia de la búsqueda de soluciones nuevas e imaginativas a estos problemas. NEOM está dirigiendo un equipo de las mentes más brillantes de la arquitectura, la ingeniería y la construcción para hacer realidad la idea de construir hacia arriba".

Su Alteza Real continuó: "NEOM será un lugar donde todas las personas de todo el mundo puedan dejar su huella en el mundo de forma creativa e innovadora. NEOM sigue siendo uno de los proyectos más importantes de la Visión Saudí 2030, y estamos decididos a hacer realidad THE LINE en nombre de la nación."

THE LINE ofrece un nuevo enfoque del diseño urbano: la idea de estratificar las funciones urbanas verticalmente y permitir que las personas se muevan sin problemas en tres dimensiones (hacia arriba, hacia abajo o a través) para llegar a ellas se denomina Urbanismo de Gravedad Cero. A diferencia de los edificios altos, este concepto agrupa los parques públicos y las zonas peatonales, las escuelas, los hogares y los lugares de trabajo para que la gente pueda desplazarse sin esfuerzo y llegar a todas sus necesidades diarias en cinco minutos.

THE LINE tendrá una fachada exterior de espejos que le dará su carácter único y garantizará que incluso su pequeña huella se mezcle con la naturaleza, al tiempo que creará experiencias extraordinarias y momentos mágicos en el interior. Está diseñada por un equipo de arquitectos e ingenieros de renombre mundial dirigidos por NEOM para crear este revolucionario concepto de ciudad del futuro.

Para transformar la vida cotidiana, el diseño de la ciudad se digitalizará por completo y la construcción se industrializará en gran medida mediante el avance de las tecnologías de la construcción y los procesos de fabricación. El anuncio del diseño de THE LINE es una continuación de los avances que NEOM ha realizado en el desarrollo de sus proyectos emblemáticos como OXAGON, la ciudad de la fabricación y la innovación reimaginada, y TROJENA, el destino global de turismo de montaña que ofrecerá la primera estación de esquí al aire libre en el Golfo Arábigo, así como el establecimiento de dos filiales de NEOM: ENOWA, la empresa de energía, agua e hidrógeno, y NEOM Tech & Digital Company.

Acerca de NEOM

NEOM es un acelerador del progreso humano y una visión de cómo podría ser un nuevo futuro. Se trata de una región del noroeste de Arabia Saudita, a orillas del Mar Rojo, que se está construyendo desde cero como un laboratorio viviente; un lugar donde el espíritu empresarial marcará el rumbo de este Nuevo Futuro. Será un destino y un hogar para las personas que sueñan a lo grande y quieren formar parte de un nuevo modelo de calidad de vida excepcional, de empresas prósperas y de una nueva forma de proteger el medio ambiente.

NEOM incluirá ciudades cognitivas hiperconectadas, puertos y zonas empresariales, centros de investigación, centros deportivos y de entretenimiento y destinos turísticos. Como centro de innovación, los emprendedores, los líderes empresariales y las empresas vendrán aquí para investigar, desarrollar y comercializar nuevas tecnologías y negocios de forma innovadora. Los residentes de NEOM encarnarán un espíritu internacional y adoptarán una cultura de exploración, asunción de riesgos y diversidad.

FUENTE NEOM

