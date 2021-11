Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro anuncia a fundação da primeira cidade sem fins lucrativos do mundo

SAR o Príncipe Herdeiro afirmou: "Esta será a primeira cidade sem fins lucrativos deste tipo que contribuirá para alcançar os objetivos da Mohammed bin Salman Misk Foundation no apoio à inovação, ao empreendedorismo e à qualificação de futuros líderes, definindo o trabalho sem fins lucrativos em seu conceito operacional interno e em termos de oportunidades e programas de treinamento para jovens, que serão oferecidos pela cidade. Além disso, o projeto oferecerá serviços que contribuam para a criação de um ambiente propício para todos os beneficiários das ofertas da cidade."

SAR complementou: "A cidade sem fins lucrativos Prince Mohammed Bin Salman, que implementa o modelo Digital Twin, terá academias, faculdades, 'Escolas Misk', um centro de conferências, um museu de ciências, um centro criativo que oferecerá um espaço para apoiar as ambições dos inovadores em ciências e tecnologias de nova geração, como IA, IoT e robótica. Ela também contará com academia e galeria de artes, teatro de artes cênicas, área de recreação, academia de culinária e complexo residencial integrado. Além disso, a cidade receberá empresas e investidores de capital de risco para apoiar e incubar empresas inovadoras a fim de atrair contribuições comunitárias do mundo todo."

A cidade sem fins lucrativos Príncipe Mohammed Bin Salman, a primeira cidade sem fins lucrativos do gênero, está localizada em um terreno dedicado por Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro, no bairro de Irqah, adjacente a Wadi Hanifa, em uma área de cerca de 3,4 quilômetros quadrados.

O plano diretor da cidade incorpora uma metrópole digital avançada e centrada no ser humano, projetada para ser sustentável e adequada aos pedestres e reservará mais de 44% da área total para espaços ecológicos abertos para promover o desenvolvimento sustentável.

O anúncio da cidade sem fins lucrativos Príncipe Mohammed Bin Salman é motivado pelo objetivo de criar um sistema dinâmico de jovens talentos sauditas para delinear o futuro do Reino e do mundo, incentivando o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades de liderança entre os jovens. Os detalhes sobre as fases de desenvolvimento e a evolução da cidade serão anunciados nos próximos meses.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689808/Prince_Mohammed_Bin_Salman_Non_Profit_City.jpg

FONTE Prince Mohammed Bin Salman Non Profit City

