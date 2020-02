Sua Imagem Positiva e sua Marca Reconhecida no Mercado

Mesmo com diversos meios de buscas, o Google tem liderança relevante quando o assunto é a publicidade. E para ser conhecido, é necessário ser visto. Isso traz à marca, empresa ou criador de conteúdo, aumento de visibilidade e exposição ao mercado – em diversos âmbitos -, nacional e internacional, visto que é uma ferramenta mundial.

Imagina-se um profissional do esporte, com uma carreira em desenvolvimento e um futuro promissor, por um percalço, tem sua imagem associada a uma situação desfavorável, diminuindo drasticamente seu valor de mercado. Ou uma marca, com altos índices de vendas, em algum momento, é atrelada a um erro de entrega, como consequência da falta de agilidade e prestatividade de um distribuidor ou prestador de serviço.

Uma empresa, de segmentos diversos, que em algum momento tenha o foco social voltado, negativamente, a algum pronunciamento ou ação, que mobiliza o consumidor ou potencial usuário a não procurar mais por seus produtos e serviços, pode vir a diminuir consideravelmente seu crescimento e anular seu conceito no mercado.

O IPDESP trabalha a imagem pessoal e da empresa, incluindo informações positivas nos meios de comunicação de mais visibilidade digital. Sua credibilidade é um dos pontos mais importantes nas buscas. E o serviço do Google positivo é a forma de gerenciar, visto que, além de incursionarmos assuntos favoráveis para conhecimento geral e boa reputação, realizamos a manutenção.

