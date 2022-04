Sua Pele é sensível? Confira dicas sobre cuidados especiais para esse tipo de pele.

No Mês da Conscientização sobre a Pele Sensível, Cetaphil esclarece qual a rotina de skincare ideal para este tipo de pele e dá dicas sobre os cuidados especiais

SÃO PAULO, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Aspereza, repuxamento, desconforto, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida são alguns dos sinais de pele sensível¹. Segundo estudo realizado, 70% das mulheres em todo o mundo se autodiagnosticam como tendo esse tipo de pele². Dentre os fatores desencadeantes, estão o excesso de exposição solar, calor e frio intensos, ar seco, poluição e uso de cosméticos inadequados ou em excesso³. Para cuidar da pele sensível é importante apostar em uma rotina de skincare com produtos voltados para esse tipo de pele e estar atento aos fatores estimulantes para se precaver. Veja algumas dicas:

1. Evite utilizar cosméticos de forma excessiva

Alguns ingredientes utilizados na composição dos cosméticos podem provocar ou potencializar reações cutâneas, como vermelhidão, coceira e ressecamento³. Por esse motivo, é fundamental optar por produtos que são específicos para pele sensível e não exagerar na quantidade e frequência do uso. Sempre consulte um dermatologista.

2. Prefira sabonetes que proporcionem uma limpeza suave e não agressiva

Higienizadores agressivos removem componentes essenciais à pele, fazendo com que haja uma perda de hidratação e, consequentemente, danos às camadas externas da pele³. Essa perda de hidratação, associada aos fatores externos, como poluição, calor ou frio intensos, provoca uma piora da sensibilidade³.É importante optar por higienizadores específicos para pele sensível, que proporcionem uma limpeza suave, e evitar ácidos³.

3. Nunca se esqueça do Hidratante

Ao escolher um hidratante para pele sensível, não basta apenas garantir que não tenha substâncias irritantes, o produto deve conter ingredientes hidratantes que retêm a umidade da pele, prevenindo a perda de água, e que auxiliem na recuperação da barreira cutânea³.

Para obter todos os benefícios de uma hidratação, é importante optar por soluções adequadas a cada tipo de pele, atendendo assim as necessidades específicas e, consequentemente, entregando melhores resultados. Cetaphil possui uma linha de hidratantes para o corpo e rosto, para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis, proporcionando limpeza e hidratação profunda e sensação imediata de suavidade.

Cetaphil Creme Hidratante - 453g

Indicado para peles extremamente secas e sensíveis, Cetaphil Creme Hidratante 453g recupera a barreira cutânea em 7 dias4, sendo ideal para uso corporal e em áreas extremamente ressecadas. Sua fórmula contém óleo de amêndoas e outros ingredientes com alto poder de hidratação.

4. Use sempre protetor solar

Para finalizar o skincare é fundamental aplicar protetor solar. Isso vale para todos os tipos de pele, mas especialmente para as sensíveis, já que o sol é um fator sensibilizante¹.

Ao longo do mês de abril, Cetaphil compartilhará, por meio de suas mídias sociais e influenciadores, seus conhecimentos sobre pele sensível e como as fórmulas inovadoras da marca, - que contam com os ingredientes adequados para pele sensível-, podem auxiliar no combate aos sintomas desse tipo de pele. Essas ações fazem parte do mês de conscientização da pele sensível, iniciativa da marca para ampliar o conhecimento sobre o assunto. Siga @cetaphilbrasil e fique por dentro de todas as informações e novidades. Consulte sempre seu dermatologista!

FONTE Galderma

