Suade Labs, fournisseur mondial de solutions RegTech, lève un financement stratégique dirigé par Glenn Hutchins, pionnier de l'investissement technologique

L'investissement stratégique soutiendra la croissance et l'expansion du marché pour la société révolutionnaire de RegTech.

LONDRES, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Suade Labs , une entreprise de premier plan mondialement reconnue dans le domaine des technologies financières et réglementaires, a levé un cycle de financement de série A.

La levée de fonds a été dirigée par Glenn Hutchins, ainsi que par d'autres investisseurs stratégiques. En tant que président de North Island, cofondateur de Silver Lake et ancien membre du conseil d'administration de la Federal Reserve Bank de New York, Glenn Hutchins apporte à l'entreprise une riche expérience dans le domaine des technologies financières et réglementaires. M. Hutchins rejoindra le conseil d'administration de la société.

Eugene Ludwig, fondateur et président de Promontory Financial Group et ancien contrôleur des changes dans l'administration Clinton, rejoint Suade en tant que conseiller spécial. D'autres éminents investisseurs participent au cycle de financement. Il s'agit de : Michael Corbat, ancien PDG de Citigroup, Tom Glocer, ancien PDG de Thomson Reuters, Philippe Laffont, fondateur de Coatue Management, Joe Moglia, ancien président du conseil d'administration de TD Ameritrade, Randall Stephenson, ancien président et directeur général d'AT&T Inc et Lee Styslinger, président et directeur général d'Altec. Digital Currency Group, un investisseur de premier plan dans le domaine de la monnaie numérique, a également participé au tour de table de série A.

« Suade révolutionne le reporting réglementaire et est l'une des entreprises les plus passionnantes que j'ai vues, a déclaré M. Hutchins. Sa solution de reporting et son approche simplifiée de normalisation des données accélèrent et harmonisent la mise en œuvre des exigences réglementaires. Suade est parfaitement positionnée pour propulser le secteur vers un avenir plus axé sur le numérique, et je suis ravi de rejoindre son conseil d'administration pour l'aider dans cette démarche. »

La plateforme de confiance de Suade Labs offre aux institutions financières du monde entier la possibilité d'automatiser et d'étendre les capacités de reporting réglementaire de bout en bout grâce à une approche centrée sur les données. Le pionnier de la RegTech, fondé en 2014 par Diana Paredes et Murat Abur, transforme l'interprétation et la fourniture de la réglementation grâce à l'utilisation du seul standard mondial de données réglementaires open source, FIRE , et à des technologies modernes telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel.

« Les solutions technologiques existantes sont incapables d'évoluer ou de répondre aux exigences de la régulation post-crise financière, a expliqué M. Abur, directeur technique de Suade. L'approche technologique et axée sur les données de Suade en matière de réglementation financière fait du système de reporting réglementaire d'une entreprise un investissement à valeur ajoutée plutôt qu'un passif coûteux. »

« Lorsque nous avons fondé la société, nous savions que l'approche pour résoudre les problèmes d'harmonisation réglementaire à grande échelle nécessiterait un travail de fond important et le bon type d'investisseur et de soutien, a déclaré Mme Paredes, PDG de Suade. Après avoir atteint notre objectif initial, nous sommes heureux d'avoir développé une propriété intellectuelle technologique importante et de faire maintenant progresser le marché en tant que leaders d'opinion et agents de changement positif. Nous sommes honorés de l'appui que nous avons reçu de ce groupe d'investisseurs et de leur expérience inégalée dans la direction, la croissance et le conseil d'entreprises dans le domaine de la technologie, des services financiers et au-delà. »

À propos de Suade

Fondée en 2014, Suade est une société de RegTech qui propose aux institutions financières la réglementation en tant que service pour automatiser les reporting et la conformité réglementaires. Son approche de la réglementation basée sur les données, ainsi que son utilisation de technologies innovantes telles que le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique, fait de Suade un leader mondial du secteur. Elle a reçu de nombreux prix et titres, et a été notamment reconnue comme innovateur mondial par le Forum économique mondial. Suade dispose du système le plus rapide du marché. Elle offre des services aux institutions financières du monde entier et exerce ses activités dans ses bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Suade. Combler le fossé réglementaire grâce à la technologie moderne - suade.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1559440/Suade_Logo.jpg

Pour toute demande de renseignements des médias :

Corinne Jones, Relations publiques et communications

[email protected]

SOURCE Suade Labs