SUANFARMA annonce une collaboration avec Reyoung Pharmaceutical afin d'élargir le portefeuille existant de produits anti-infectieux et antibactériens

MADRID, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- SUANFARMA, par le biais de sa division R&D, célèbre l'accord historique conclu avec Reyoung Pharmaceutical, leader dans la fabrication de substances actives depuis 1966. Les décennies d'expérience de Reyoung en tant qu'exportateur de produits dans le monde entier sont parfaitement alignées avec la société SUANFARMA, qui est présente sur le marché des substances pharmaceutiques et nutritionnelles depuis 30 ans.

Cet accord bilatéral entre la multinationale espagnole, qui fournit la technologie développée en interne, et son partenaire Reyoung, dont la fiabilité des capacités de fabrication est bien connue, constituera une coopération stratégique pour la production de substances pharmaceutiques actives anti-infectieuses et antibactériennes. Ces médicaments sont essentiels pour garantir la santé de la population. Les deux entreprises considèrent qu'il est essentiel d'assurer l'approvisionnement de cette ligne thérapeutique, en particulier en cette période de pénurie et d'incertitude accrue dans la chaîne d'approvisionnement pour l'industrie pharmaceutique mondiale.

SUANFARMA s'engage pour la santé et l'innovation, c'est pourquoi elle développe et produit des matières premières accessibles conformément aux exigences réglementaires les plus élevées de l'EMA ou de la FDA. L'entreprise a également des pratiques respectueuses de l'environnement. Elle adopte la chimie verte et donne la priorité à la protection de l'environnement. À cette fin, sa solide équipe de R&D travaille au développement de technologies permettant d'atteindre une efficacité maximale dans ses processus, afin d'incorporer des substances actives de pointe dans son portefeuille.

La technologie innovante mise au point par SUANFARMA fait appel à la chimie en flux, qui améliore les rendements, la sélectivité et la reproductibilité des processus. Elle minimise les temps de réaction et nécessite de plus petites quantités de réactifs et de solvants, ce qui réduit l'utilisation de matières premières et l'impact sur l'environnement. De plus, cette technique est généralement plus sécurisée que la synthèse traditionnelle, car elle réduit les risques d'explosion et de fuite de réactifs dangereux.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de SUANFARMA et de nous lancer dans cette collaboration transformatrice, qui allie l'innovation à la livraison de produits exceptionnels. Cette alliance marque le début d'une aventure passionnante, et nous sommes convaincus que notre collaboration apportera une valeur immense à nos clients et partenaires en exploitant les forces et capacités uniques de chaque entreprise », déclare M. Xie, vice-président de Reyoung Pharmaceutical

« Cet important accord stratégique entre Reyoung et SUANFARMA souligne notre engagement commun en faveur de l'innovation technologique et de l'optimisation de l'efficacité afin de fournir des produits de qualité supérieure aux patients. Le partenariat exceptionnel de Reyoung en tant qu'allié renforce notre position mondiale et marque la première étape d'une collaboration que nous prévoyons très prometteuse entre nos entreprises », a annoncé Javier Calvo, directeur de la R&D de SUANFARMA.

Cet accord important devrait être le début d'un partenariat solide aux résultats très prometteurs pour le bien des patients.

Nous nous engageons pleinement à améliorer la santé des humains et des animaux, en nous efforçant de prévenir les maladies de manière durable.

À propos de SUANFARMA

SUANFARMA, fondée en 1993, est un partenaire B2B des sciences de la vie spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation d'ingrédients pour les industries pharmaceutiques, vétérinaires et nutraceutiques.

À propos de Reyoung

Reyoung est une entreprise pharmaceutique moderne, intégrée verticalement, qui se concentre sur l'amélioration de la qualité de ses produits en utilisant l'innovation comme base du processus.

