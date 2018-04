Suave revela los trucos exagerados que usan las publicidades de productos para el cabello

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 4 de abril de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Cuántas veces viste uno de esos comerciales de productos para el cabello que muestran un cabello con brillo extremo, rizos hermosos y definidos o un montón de volumen, y de repente te encontraste diciéndote a ti misma: ¡definitivamente mi cabello nunca podría lucir así! Para que sepas, no estás sola: Suave habló con mujeres millennial y descubrió que el 74% no creen que puedan lograr el cabello que se muestra en los comerciales, * ¡Y la verdad es que tienen razón!

Las marcas de productos para el cabello muchas veces usan promesas exageradas, resultados imposibles y expectativas ridículas en sus avisos, y tenemos que admitir que Suave también ha mostrado mujeres presumiendo sus melenas muchas veces. Pero como Suave no necesita usar trucos publicitarios, la marca decidió divertirse un poco y mostrar a las mujeres de todo el país lo disparatadas que lucen esas prácticas cuando se ven detrás de escena. Desde actrices frente a una pantalla verde usando cañas de pescar para simular brillo hasta extensiones larguísimas que te dan ondas "sin ningún esfuerzo", nunca creerás hasta dónde llegan algunas marcas para mostrar "un cabello hermoso".

Suave siempre ha confiado en que la calidad de sus productos habla por sí misma, por eso ahora, por primera vez, las modelos que aparecen en la nueva campaña de la marca lavaron y arreglaron su cabello ellas mismas desde el principio al fin usando sólo productos Suave Professionals. Así es: ninguno de los trucos habituales. Sólo mujeres cuidando su cabello, encantadas con el resultado. La campaña llega poco después de "evaus", un experimento social de la marca, y es otra muestra de que la marca Suave está dedicada a demostrar que lo que cuenta es lo que hay en la botella, no el envase ni los comerciales exagerados.



La idea de que las marcas de productos para el cuidado del cabello deberían mostrar resultados reales quizá no parezca innovadora a primera vista, pero según la encuesta, sólo 2 de cada 10 mujeres millennial conocían algunos de los trucos más usados en los anuncios de estos productos*. Suave quiere que las mujeres elijan los productos que les dan los mejores resultados, y cree que el cabello hermoso que ves debe ser el cabello que puedes lograr en la vida real. Así de simple.

"Nuestra investigación demostró que la mayoría de las mujeres no creen que pueden tener el cabello que ven en las publicidades de productos para el cuidado del cabello, y eso nos impactó", dijo Jennifer Bremner, Directora de Marketing de Suave. "Quisimos mostrar a las mujeres un cabello hermoso que ellas mismas pudieran lograr, por eso nuestras modelos se arreglaron el cabello ellas mismas con Suave. Suave hace productos con calidad profesional desde hace más de 80 años, y dejamos que nuestros resultados hablen por sí mismos".

"A lo largo de mi carrera, he visto de cerca muchos de estos trucos, ya sea en el set de una película o en una sesión de fotos para una portada", expresó Ursula Stephens, Estilista de Cabello de Celebridades para Suave Professionals. "He usado Suave para crear tantos estilos que ya perdí la cuenta para diferente clientes , y sé que los productos siempre proporcionan resultados de alta calidad".

Con el lanzamiento de la Colección Suave Professionals Styling de cinco productos en enero, la marca continúa fiel a su compromiso de ofrecer productos de calidad profesional que puedes usar todos los días. Visita suave.com para saber más información sobre nuestros productos y ver qué dicen otros consumidores. Conéctate con nosotros y comparte historias de #SuaveBeliever en Facebook, Twitter, Instagram y más.

Acerca de Suave

Desde hace 80 años, Suave se ha comprometido a crear productos de gran calidad para los consumidores que logran los mismos resultados que las marcas premium de lujo. El compromiso de la marca con la alta calidad al mejor precio es la razón por la que casi la mitad de los hogares estadounidenses eligen Suave y lo que la ha convertido en una de las marcas más vendidas en el segmento del cuidado del cabello. Para obtener más información, visita www.suave.com

Acerca de Unilever United States, Inc.

Unilever es uno de los proveedores líderes del mundo de productos alimenticios, productos para el hogar, cuidado personal y refrigerios, con ventas en más de 190 países y llegada a 2.5 mil millones de consumidores por día. En los Estados Unidos, el portfolio incluye marcas icónicas como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Clear Scalp & Hair Therapy, Country Crock, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, I Can't Believe It's Not Butter!, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Promise, Q-tips, Seventh Generation, Simple, St. Ives, Suave, Talenti Gelato & Sorbetto, TIGI, TONI&GUY, TRESemmé y Vaseline. Todos los nombres de marcas mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Unilever Group of Companies.

Unilever emplea a aproximadamente 8000 personas en los Estados Unidos, y en 2016 generó más de 9 mil millones de dólares en ventas.

El Plan de Vida Sustentable Unilever (USLP) se compromete a:

Ayudar a más de mil millones de personas a emprender acciones para mejorar su salud y su bienestar para 2020.

Reducir a la mitad el impacto ambiental de nuestros productos para 2030.

Mejorar los medios de vida de millones de personas para 2020.

Unilever se posicionó en el número uno de su sector en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones 2016.

Para más información sobre Unilever U.S. y sus marcas, visita: www.unileverusa.com

Para ponerte en contacto con Unilever U.S. vía Facebook, visita: www.facebook.com/unileverusa

Para ponerte en contacto con Unilever U.S. vía Twitter, sigue la cuenta: @unileverusa

*Suave Women's Survey realizada por Edelman Intelligence, 2017

