SUBA LA TEMPERATURA CON EL NUEVO HOT AGAVE DE IN THE RAW

BROOKLYN, N.Y., 21 de julio de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- In The Raw®, los fabricantes de Organic Agave In The Raw, el Agave SKU n.° 1 de América, lanza su nuevo producto Organic Hot Agave In The Raw® este 31 de julio para ofrecer a sus consumidores un nuevo sabor único. Originado en Brooklyn y cultivado en Jalisco, el néctar de agave azul crudo al 100% de Organic Hot Agave In The Raw® es cosechado a mano por jimadores con habilidades transmitidas de generación en generación en Jalisco, México, para garantizar el mejor sabor del néctar de agave. Hot Agave mezcla la dulzura del néctar de agave con el picante de los pimientos jalapeños y el chile, perfecto para mejorar cualquier comida o bebida.

Justo a tiempo para el verano y las próximas celebraciones del Día Nacional del Agave, Organic Hot Agave In The Raw® proporciona un delicioso sabor dulce y picante para cualquier ocasión. Este agave fácilmente soluble es perfecto para las bebidas o para rociarlo en todas sus comidas favoritas; el Hot Agave aporta el calor dulce que los consumidores han estado buscando. Ya no más miel picante; este jarabe de bajo índice glucémico, orgánico, de origen vegetal, vegano y de bajas calorías para las recetas dulces y picantes de moda se convertirá sin duda en el favorito del hogar. Disponible en un práctico envase de 10 oz, el néctar de agave orgánico fácil de rociar hace que sea sencillo llevar los platos al siguiente nivel a un precio asequible.

"Reconocimos la necesidad de una alternativa orgánica dulce y picante de origen vegetal y supimos que el versátil Hot Agave sería la adición perfecta a nuestra creciente familia de productos In The Raw®", comentó Steven Eisenstadt, CEO de Cumberland Packing Corp., la empresa matriz detrás de la marca In The Raw®. "Estamos ansiosos por ver las formas creativas en que nuestros consumidores utilizarán el Hot Agave, y nos entusiasma seguir ampliando nuestra línea de productos para aportar soluciones dulces a los estilos de vida cambiantes de las personas, como lo hemos hecho durante los últimos 50 años".

La marca In The Raw® continúa liderando la innovación y el crecimiento en la categoría del Agave con una creciente cartera de opciones de Agave totalmente natural, incluyendo su clásico Organic Agave In The Raw® para un rico sabor a caramelo, Organic Light Agave In The Raw® para un sutil sabor a caramelo de mantequilla, y ahora Organic Hot Agave In The Raw® para ese dulce sabor picante. Como cabría esperar de la marca In The Raw®, está previsto que las prácticas bolsitas individuales de las ofertas de agave de la empresa lleguen a los estantes pronto, así que permanezca atento a las últimas novedades.

Para obtener información adicional sobre los productos, visite la página web de In The Raw®, o para adquirir Organic Hot Agave In The Raw® o cualquier otro producto In The Raw®, visite la tienda en línea o Amazon a partir del 31 de julio.

Acerca de In The Raw®

Los edulcorantes premium In The Raw® son un producto de Cumberland Packing Corp., una empresa de propiedad y operación familiar fundada y con sede en Brooklyn, Nueva York. Tras lanzar Sugar In The Raw® en 1970, la marca ha ampliado su cartera de productos para permitir a los consumidores añadir dulzor y versatilidad a sus recetas favoritas con edulcorantes derivados de la naturaleza, como Stevia In The Raw®, Monk Fruit In The Raw®, Agave In The Raw® y Honey In The Raw®. Para saber más sobre la marca In The Raw® y sus productos, visite www.InTheRaw.com.

