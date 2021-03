Subex rejoint l'alliance O-RAN pour aider à accélérer l'adoption des réseaux d'accès radio ouverts

LONDRES, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- Subex , un pionnier de la confiance numérique, a annoncé aujourd'hui qu'il est devenu membre de l'alliance O-RAN pour soutenir le développement et la normalisation de l'Open RAN (réseaux d'accès radio ouvert). Grâce à son expertise en matière d'analytique avancée des réseaux basée sur l'apprentissage automatique, Subex rejoint l'alliance pour aider à stimuler l'innovation dans le domaine des réseaux d'accès radio, en fin de compte, faciliter l'Open RAN qui exploite l'intelligence artificielle (IA) intégrée pour optimiser les performances réseau.

L'alliance O-RAN vise à transformer l'industrie du RAN en un écosystème de réseaux mobiles ouvert, intelligent, virtualisé et totalement interopérable. L'alliance est chargée de créer des normes O-RAN et des architectures de référence pour permettre un écosystème de fournisseurs de RAN plus compétitif et plus dynamique avec une innovation plus rapide. Aujourd'hui, l'alliance O-RAN est devenue une communauté mondiale d'opérateurs de réseaux mobiles, de vendeurs et d'institutions de recherche et universitaires.

Selon l'entreprise Dell'Oro Group, d'ici 2025, 10 % du marché total du RAN seront capturés par le matériel et les logiciels Open RAN. ABI Research a prédit que les dépenses d'investissement en Open RAN dépasseront les dépenses de RAN traditionnel à l'horizon 2028 . Les principaux opérateurs de télécommunications européens, dont Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone, se sont déjà engagés à déployer l'Open RAN dans le cadre de leurs déploiements 5G.

Les normes ouvertes promues par l'alliance O-RAN permettront le développement d'interfaces ouvertes et un déploiement plus rapide des réseaux d'accès radio en exploitant des technologies telles que l'IA et l'analytique en temps réel. Alors que la 5G se généralise, l'Open RAN à la périphérie du réseau devrait profiter à des utilisations telles que les véhicules autonomes et les solutions d'Internet des objets (IdO).

Suresh Chintada, directeur technique de Subex, commente : « À ce jour, Subex a prouvé ses capacités d'analyse des fournisseurs en proposant des cas d'usage qui permettent d'atténuer les problèmes commerciaux essentiels rencontrés par les équipes de planification et d'optimisation du réseau, grâce à sa solution de gestion des capacités. Grâce à son approche innovante de l'intelligence artificielle, Subex aide les équipes de réseau à atteindre un niveau plus élevé d'efficacité et de précision dans la prise de décisions intelligentes, ce qui permet de maximiser le retour sur investissement du réseau et d'améliorer l'expérience du client. Pour faire évoluer notre solution, nous sommes fiers de travailler avec l'alliance O-RAN. Au sein de l'alliance, Subex sera largement impliqué dans les groupes de travail liés au RAN Intelligent Controller (RIC) et apportera de l'innovation en utilisant l'apprentissage automatique et les technologies d'apprentissage profond. L'Open RAN apporte un potentiel d'innovation considérable à l'industrie des télécommunications. L'effort conjoint de tous les fournisseurs impliqués dans l'alliance accélérera considérablement les innovations dans le secteur, et nous sommes ravis d'y participer. »

L'alliance O-RAN a été fondée en février 2018 par AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO et Orange, et est devenue depuis une communauté internationale d'opérateurs de réseaux mobiles, de fournisseurs et d'institutions de recherche et d'enseignement opérant dans le secteur du RAN.

Subex est un pionnier de la confiance numérique pour les entreprises, avec plus de 300 installations couvrant plus de 90 pays.

Fondé en 1994, Subex est aujourd'hui à l'avant-garde en permettant une confiance numérique totale dans les écosystèmes professionnels de ses clients. En se concentrant sur l'intelligence, l'identité, l'atténuation des risques, la sécurité et la protection de la vie privée, Subex aide les entreprises à faire face aux changements du paysage commercial et à réussir grâce à la confiance numérique.

Le portefeuille de produits d'analytique de réseau basé sur l'IA/ML de Subex fournit aux fournisseurs de services de communication (CSP) des informations utiles pour améliorer la qualité du service et l'expérience client avec une précision et une efficacité maximales. Au-delà de l'analytique de réseau, les solutions de Subex couvrent également l'assurance des revenus, la gestion des fraudes et la gestion des partenaires, et les complètent grâce à ses solutions numériques telles que la sécurité IdO et les insights. Subex propose également des services évolutifs de gestion et de conseil aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez le site www.subex.com .

