Subsidiária da Longtu Korea, Tigon Mobile, inicia pré-registro global para o Yulgang Global… e lança Tigon Token (TIG)

SEUL, Coreia do Sul, 8 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A subsidiária da Longtu Korea, Tigon Mobile, anunciou no dia 7 de que iniciou o pré-registro global para seu novo jogo do tipo play-to-earn (P2E), o Yulgang Global.

O Yulgang Global é um jogo P2E (jogar para lucrar) baseado na Wemix que utiliza a PI principal (direitos de propriedade intelectual) da Tigon Mobile. Lançado em 2017, o Yulgang Global for Kakao manteve uma sólida base de jogadores, ficando em terceiro lugar nas vendas do Google Play e em primeiro lugar nas vendas da One Store, logo após o lançamento.