Subsídio de 250 mil euros para pesquisa inovadora em nutrição parenteral é concedido pela Fresenius Kabi

O vencedor deste ano é o Professor Stefan Schaller MD da Charité – Universitätsmedizin Berlin, da Alemanha, por sua proposta intitulada "Melhora do metabolismo muscular por meio da combinação de ativação muscular e substituição de proteínas". Este estudo de ponta tem como objetivo explorar o efeito da substituição de proteínas antes e depois da mobilização precoce direcionada ao objetivo na fase aguda da doença crítica. O anúncio foi feito no Congresso da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN).

Durante a cerimônia de premiação virtual, o Professor Schaller disse: "Depois de trabalhar nesta proposta de pesquisa por muito tempo, eu e minha equipe de pesquisa estamos muito felizes por poder realizar o estudo agora, e estou muito grato ao generoso subsídio da Fresenius Kabi. Estou muito otimista de que este estudo terá um impacto sobre a terapia nutricional no atendimento crítico."

O Professor Schaller participou do programa juntamente com 18 outros participantes de todo o mundo, incluindo representantes da África, Ásia, Austrália, Europa, Nova Zelândia e América do Norte e do Sul. Após quatro sessões de treinamento, os participantes apresentaram suas propostas de pesquisa a um comitê científico internacional independente, que consistia em cinco especialistas líderes na área: o Professor Mette Berger, da Suíça; o Professor Olav Rooyackers, da Suécia; o Professor Tim Friede, da Alemanha; o Professor Robert Martindale, dos EUA; e o Professor Ho-Seong Han, da Coreia do Sul. O comitê ficou impressionado com o alto nível de qualidade de todas as propostas, e isso tornou a escolha de um vencedor extremamente difícil.

O Dr. Jos Simons, vice-presidente executivo da Fresenius Kabi, comentou: "Estamos absolutamente satisfeitos por podermos conceder este subsídio de pesquisa ao Professor Schaller. Tanto o comitê científico quanto a Fresenius Kabi ficaram impressionados com sua proposta e com o impacto positivo que terá na prática clínica. Estamos muito ansiosos com o início deste estudo clínico pelo Professor Schaller."

Este é o segundo subsídio de pesquisa JUMPstart no valor de 250 mil euros. O primeiro programa de 19 participantes foi concluído em 2019, com o subsídio concedido à nutricionista Lizl Veldsman, do Tygerberg Academic Hospital da Cidade do Cabo, na África do Sul.

Com o programa de educação e subsídio de pesquisa JUMPstart, a Fresenius Kabi apoia a próxima geração de especialistas clínicos que contribuirão para o avanço na terapia de nutrição em pacientes gravemente doentes.

A Fresenius Kabi é uma empresa global de assistência à saúde especializada em medicamentos e tecnologias em infusão, transfusão e nutrição clínica que salvam vidas. Os produtos e serviços da empresa são usados para ajudar a tratar pacientes com doenças críticas e crônicas. O portfólio de produtos da Fresenius Kabi engloba uma variedade abrangente de medicamentos I.V. genéricos, terapias de infusão e produtos de nutrição clínica, bem como dispositivos para a administração destes produtos. No campo dos biossimilares, a Fresenius Kabi se concentra em doenças autoimunes e oncologia. Em 2019, foi lançado o primeiro produto biossimilar da Fresenius Kabi. Dentro da medicina de transfusão e terapias celulares, a Fresenius Kabi oferece produtos para a coleta de componentes sanguíneos e terapias extracorpóreas.

Com sua filosofia corporativa de "cuidar da vida", a empresa está comprometida a colocar medicamentos e tecnologias essenciais nas mãos de pessoas que ajudam pacientes e encontram as melhores respostas para os desafios que eles enfrentam.

A Fresenius Kabi emprega cerca de 40.500 pessoas em todo o mundo. Em 2020, a empresa informou vendas de cerca de sete bilhões de euros. A Fresenius Kabi AG é uma subsidiária integral da Fresenius SE & Co. KGaA healthcare group.

