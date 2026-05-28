Subway® Puerto Rico amplía el menú de Theater Station con tres nuevas creaciones de pasta

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Subway Restaurants

May 28, 2026, 11:46 ET

Tres nuevas recetas de pasta, preparadas al momento frente al cliente en el Theater Station.

SAN JUAN, Puerto Rico, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La línea de Pasta Creations de Subway Puerto Rico crece con tres nuevas recetas: Carbonara, Chicken Rosé y Chicken Herbs & Garlic. Cada bowl se prepara a la orden frente al cliente en el Subway Food Theater Station, el sello que ha convertido a la pasta de Subway en una de las favoritas de la isla, donde se sirve caliente con salsas exclusivas, proteínas premium y los toques finales que los clientes disfrutan. Las tres recetas están disponibles en pasta penne o fettuccine, a elección del cliente, y todas llevan un toque final de queso parmesano rallado, fieles al compromiso de Subway con la calidad, la frescura y el sabor hecho a tu gusto:

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La línea de Pasta Creations de Subway Puerto Rico crece con tres nuevas recetas.
La línea de Pasta Creations de Subway Puerto Rico crece con tres nuevas recetas.
La línea de Pasta Creations de Subway Puerto Rico crece con tres nuevas recetas.
La línea de Pasta Creations de Subway Puerto Rico crece con tres nuevas recetas.

  • Carbonara: pasta penne envuelta en una cremosa salsa Alfredo con tocino y mozzarella derretida, teminada con queso parmesano rallado y orégano.
  • Chicken Rosé: pasta penne con pechuga de pollo blanco, cebolla salteada, tomate y espinaca fresca, envuelta en una salsa rosé exclusiva (mezcla de Alfredo y marinara) y finalizada con orégano y queso parmesano rallado.
  • Chicken Herbs & Garlic: pasta penne con pechuga de pollo blanco, cebolla y pimiento verde salteados, envuelta en una cremosa salsa Alfredo y acompañada con mantequilla, ajo fresco picado, orégano y queso parmesano rallado.

"Puerto Rico es el mercado pionero de la pasta en Subway: aquí nació la experiencia de verla preparada al momento en el Food Theater Station, y nuestros clientes nos lo han dicho con claridad, quieren más", expresó Yoelis Rosario-Chaves, Directora Regional Senior de Mercadeo de Subway. "Estas tres nuevas recetas son nuestra respuesta: más variedad, con la misma calidad y frescura de siempre, a un precio pensado para el día a día del consumidor puertorriqueño".

Pasta Pack: cualquier pasta + una bebida por $7.99

Para celebrar el lanzamiento, Subway presenta además el Pasta Pack: un combo por tiempo limitado que reúne cualquier pasta con una bebida por solo $7.99. La promoción aplica tanto a las tres nuevas creaciones como a las favoritas de siempre, Chicken Alfredo y Meatball Marinara.

Para descubrir más sobre Pasta Creations y todo el menú lleno de sabor de Subway Puerto Rico, visita la Subway App o entra a www.subway.com/es-pr.

Acerca de Subway Restaurants

Subway sirve comidas recién preparadas y personalizables a millones de clientes cada día. Cada orden se elabora a mano con vegetales frescos, pan recién horneado e ingredientes simples y de calidad que ayudan a mantener a los clientes con energía.

En todo el mundo, los más de 35,000 restaurantes de Subway son operados de forma independiente por miles de franquiciatarios comprometidos que sirven a sus comunidades con comida deliciosa, accesible y de gran valor.

Subway® es una marca registrada a nivel global de Subway IP LLC o de una de sus afiliadas. © 2026 Subway.

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