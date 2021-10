Succès du premier vol public du VoloDrone de Volocopter

Le vol d'essai de 3 minutes a décollé à 15 h 02 à homePORT Hambourg et a atteint une altitude maximale de 22 mètres. Pour cette simulation de livraison, le drone électrique de transport lourd a été équipé d'une boîte de chargement entre ses trains d'atterrissage. Tout d'abord, les équipes de démonstration ont fixé une charge de la taille d'une palette Europe sur la boîte située sous le VoloDrone, avant de procéder à un décollage en douceur. Ensuite, l'appareil a amené la charge utile jusqu'à un vélo-cargo DB Schenker et a atterri en toute sécurité. Une fois la charge utile transférée avec succès, le vélo-cargo a livré sa cargaison à sa destination finale sous le parc de stationnement de la zone, marquant l'achèvement de la livraison multimodale entièrement électrique du dernier kilomètre.

« Ce premier vol public du VoloDrone est un signe fort pour la position de leader de Volocopter dans l'industrie UAM. Nous sommes la seule entreprise de l'UAM à proposer des solutions pour les passagers et les marchandises qui volent à pleine échelle et publiquement dans le monde entier » déclare Florian Reuter, PDG de Volocopter. « Notre VoloDrone rendra les processus logistiques existants plus robustes, plus efficaces et plus durables. DB Schenker est un partenaire inestimable dans nos efforts pour exploiter l'énorme potentiel des cas d'utilisation de notre VoloDrone dans le domaine de la logistique. »

Erik Wirsing, vice-président de l'innovation mondiale chez DB Schenker, commente : « Avec le vol du VoloDrone aujourd'hui, nous avons pu démontrer publiquement notre collaboration réussie et les progrès impressionnants de la feuille de route de DB Schenker en matière d'innovation et de durabilité pour une logistique plus propre. Volocopter a prouvé une fois de plus qu'il est le partenaire idéal pour l'ambition de DB Schenker de repenser les chaînes d'approvisionnement mondiales et de faire passer la logistique du transport à la prochaine dimension pour nos clients tout en réduisant les émissions. »

La démonstration à Hambourg s'appuie sur les bases de la preuve de concept (PoC) statique que les partenaires ont réalisée en juillet de cette année à Stuttgart. Elle a établi un plan de mise en œuvre des opérations VoloDrone dans les installations logistiques du monde entier.

Le VoloDrone est un drone sans équipage, entièrement électrique, conçu pour transporter des palettes de n'importe quelle taille parmi les six tailles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), pesant jusqu'à 200 kilogrammes, sur une distance de 40 kilomètres. En tant que membre de la solide gamme d'avions UAM de Volocopter pour le transport de passagers ( VoloCity et VoloConnect ) et de marchandises dans les villes, le VoloDrone est positionné pour être déployé là où les options de transport conventionnelles atteignent leurs limites. Outre le développement de l'appareil, Volocopter organise l'infrastructure physique ( VoloPorts ) et numérique ( VoloIQ ) pour soutenir ces services, qui devraient être lancés dans les deux ou trois prochaines années. VoloIQ sert de colonne vertébrale numérique pour les opérations.

Le premier vol du VoloDrone a eu lieu en 2019. Depuis lors, des essais de vol réguliers ont été effectués sur différents aérodromes en Allemagne. Le drone lui-même mesure 9,15 mètres de diamètre, 2,15 mètres de hauteur et a une masse maximale au décollage (MTOW) de 600 kilogrammes. Les futures opérations de VoloDrone seront entièrement électriques avec des capacités autonomes au-delà de la visibilité visuelle (BVLOS).

