Sugal & Damani et The Stars Group annoncent le lancement de Pokerstars.IN en avril

Sachiko Gaming Pvt Ltd, une entreprise de Sugal & Damani Group qui se consacre aux jeux d'adresse, exploitera PokerStars.IN avec The Stars Group en utilisant la licence de sa marque et en prêtant certains services de soutien.

PokerStars.IN sera commercialisé pour les ordinateurs de bureau et les mobiles auprès d'une grande partie de la population indienne adulte, ayant l'âge requis, et offrira des jeux de poker en roupies indiennes aux participants, dans un certain nombre de formats de jeu d'adresse, notamment les variantes No-Limit Hold'em et Omaha. PokerStars.IN accueillera également des versions localisées de séries et d'évènements des marques, tels que le Sunday Million et le Championnat du monde de poker en ligne (WCOOP).

« La popularité du poker est en pleine expansion en Inde et nous sommes ravis de construire le marché avec le soutien du leader mondial du poker en ligne », a déclaré Kamlesh Vijay, président-directeur général de Sugal & Damani Group.

« Pokerstars a contribué à faire du poker l'un des jeux d'adresse les plus prisés au monde et nous avons hâte de voir Sachiko Gaming lancer la marque sur le marché indien », a déclaré Rafi Ashkenazi, président-directeur général de The Stars Group.

PokerStars.IN va offrir des jeux responsables à la pointe du secteur ainsi que des mécanismes hors pair de protection des joueurs et de détection des fraudes afin d'assurer l'intégrité des jeux et la sécurité des joueurs. Conformément aux réglementations locales, les joueurs résidant dans les États indiens qui n'autorisent pas la participation à des jeux d'adresse ayant de l'argent réel à la clef seront empêchés de jouer.

À propos de Sugal & Damani Group

Sachiko Gaming Pvt Ltd est un fournisseur de jeux d'adresse en ligne, qui va exploiter la salle de poker en ligne et le site web de PokerStars.IN et qui fait partie de Sugal & Damani Group. Sugal & Damani Group est une grande structure, essentiellement axée sur les activités de loteries et de jeux et est par ailleurs le plus grand organisateur de loteries du gouvernement d'État en Inde. C'est aussi l'un des acteurs majeurs de l'exploitation d'un autre jeu d'adresse, le rami, sous la marque commerciale khelplayrummy.com. En dehors des loteries et des jeux, Sugal & Damani Group s'intéresse également aux technologies de l'information, au commerce électronique, aux services de paiement et à l'immobilier.

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur de premier plan de produits et de services basés sur la technologie dans le secteur des jeux et des divertissements interactifs à l'échelle mondiale. The Stars Group est propriétaire, directement ou indirectement, notamment à travers sa division Stars Interactive Group, d'entreprises et de marques grand public du secteur du jeu et des domaines connexes, telles que les marques de tournois de poker en direct et d'évènements PokerStars et Full Tilt, ainsi que PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK. À elles toutes, ces marques comptent des millions de clients inscrits à l'échelle planétaire et elles forment collectivement la plus grande entreprise de poker au monde, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct sponsorisées, des accords de commercialisation de salles de poker de marque, ainsi que des émissions de poker et des contenus destinés à être diffusés à la télévision et sur Internet. À travers certaines de ces marques ou d'autres, The Stars Group offre également d'autres produits de divertissement interactif. Par le biais de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à offrir, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ou offre via des licences ou des approbations émanant de tiers ses produits et services dans différentes juridictions partout dans le monde, y compris en Europe, que ce soit au sein ou en dehors de l'Union européenne, en Australie, sur le continent américain et ailleurs. Citons notamment PokerStars, la marque de jeux en ligne bénéficiant du plus grand nombre de licences au monde, qui détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 17 juridictions.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs et autres informations

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés, mais pas systématiquement, par l'utilisation de termes tels que « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s'attend à », « peut », « fera », « a l'intention de », « pourrait », « est susceptible de », « ferait », « devrait », « croit » et autres références similaires à des périodes futures ou à la négation de ces mots et expressions. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Rien ne garantit qu'il n'existera pas une différence significative entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Il est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez consulter le formulaire d'information annuel et les états financiers annuels et intermédiaires les plus récents de The Stars Group, ainsi que la discussion et les analyses de la direction pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs, hypothèses et risques qui peuvent s'appliquer aux énoncés prospectifs de The Stars Group. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date des présentes, et The Stars Group ne s'engage aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Eric Hollreiser : Press@starsgroup.com

SOURCE The Stars Group