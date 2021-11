Suite au succès du HiPhi X, Human Horizons annonce le tout nouveau GT-HiPhi Z numérique

Baptisé HiPhi Z, le nouveau GT s'inspire des idées futuristes et du concept d'espace à quatre dimensions. 'XYZ' représente les coordonnées de l'espace, et 'T' représente l'axe temporel. Comme tout droit sorti d'une science-fiction, le HiPhi Z brise les notions conventionnelles de l'espace et du temps XYZ-T, apportant l'avenir ici et maintenant. À la fois visuellement esthétique et technologiquement sophistiqué, le HiPhi Z dispose d'un vaste éventail de fonctionnalités de pointe et fonctionne avec l'IA intelligente signature d'Human Horizons, apportant âme et vie au véhicule.

À propos de l'annonce, Ding Lei, fondateur de Human Horizons, a déclaré : « Chez Human Horizons, nous nous efforçons d'innover continuellement et de repousser les limites des possibilités. Pour cette nouvelle gamme de véhicules, nous nous inspirons des concepts d'espace et de temps, dessinant des parallèles entre la science, l'art, l'imagination humaine et l'expérience sensorielle pour créer quelque chose de vraiment spécial. En tant que modèle phare, le HiPhi Z représente tout ce que nous attendons d'une marque et est conçu pour les personnes qui, comme nous, sont animées par le désir d'exploration et de création. »

Le HiPhi Z, produit en masse, sera doté du premier système d'éclairage d'affichage intelligent de signaux (ISD) à anneau stellaire, de la porte NT électromagnétique, du spoiler Active Aero et de roues de protection flexibles, ainsi que de la première bordure lumineuse de l'industrie avec bande d'éclairage interactif (éclairage d'ambiance sur le panneau de porte) et écran rétroéclairé (2k). 'L'âme numérique' du véhicule est soutenue par HiPhi Bot, le premier robot numérique à déplacement multiaxe monté sur véhicule, et par la collaboration avec Epic Games, le premier éditeur mondial de logiciels de jeu, et Unreal Engine 5, le moteur de développement de rendu 3D le plus avancé. Tout cela s'ajoute à la technologie d'assistance à la conduite intelligente développée en interne prenant en charge l'un des algorithmes de conduite autonome les plus avancés au monde.

En tant qu'entreprise, Human Horizons se consacre à la création de véhicules qui combinent les dernières innovations technologiques au confort de luxe de qualité supérieure, définissant un nouveau segment de voitures, TECHLUXE®. À l'avenir, le HiPhi Z continuera d'établir de nouvelles normes pour les marques de luxe chinoises qui offrent aux utilisateurs une expérience de conduite exceptionnelle et unique.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et en constante évolution grâce à ses utilisateurs. La gamme est composée de véhicules électriques dotés d'une construction hybride légère en aluminium et en acier, de cuirs végans durables et de matériaux recyclables qui s'ajoutent à la nature durable des véhicules électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons Group Inc. se consacre à la recherche et au développement de technologies au service de la mobilité intelligente novatrices ainsi qu'à la commercialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. En outre, Human Horizons développe des technologies de transport connectées et contribue au développement de villes connectées qui redéfiniront la mobilité humaine.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations dites « prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « probablement » et d'autres énoncés similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de Human Horizons, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. Il est possible qu'un certain nombre de facteurs influencent les résultats réels et que ces derniers soient sensiblement différents de ceux contenus dans une déclaration prospective donnée, notamment, mais sans s'y limiter : les stratégies de Human Horizons, le développement futur de l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation ; l'historique d'exploitation limité de Human Horizons ; les risques associés aux véhicules électriques ; la capacité de Human Horizons à développer, fabriquer et livrer des véhicules de haute qualité et attrayants pour les clients dans les délais et à grande échelle ; la capacité de Human Horizons à développer la fabrication dans son usine en co-entreprise ; les défauts des produits ou tout autre défaut de performance des véhicules ; la capacité de Human Horizons à développer les marques Human Horizons et HiPhi ; la capacité de Human Horizons à faire face à la concurrence avec succès ; la capacité de Human Horizons à obtenir des commandes suffisantes ; les changements dans la demande des consommateurs et les incitations gouvernementales, les subventions ou autres politiques gouvernementales favorables ; les conditions économiques et commerciales générales internationales et celles de la Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout élément précédemment énoncé. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et Human Horizons ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681398/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681397/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681396/3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons