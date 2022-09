Summit Capital Upgrade anuncia primeira edição em São Paulo

Evento organizado pela empresa Capital Upgrade, do Grupo PWR, contará com palestrantes renomados como o fundador da empresa brasileira Chilli Beans, Caito Maia

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez, a cidade de São Paulo será palco do Summit Capital Upgrade, um dos maiores encontros de empreendedorismo do Brasil. O evento acontece entre os dias 7 e 8 de outubro e é organizado pelo Grupo PWR e Lásaro do Carmo, especializado em gestão e desenvolvimento de empresas e também pela agência RUF Ideias, responsáveis em promover eventos corporativos. A expectativa é reunir cerca de 400 gestores e executivos na sala de convenções do hotel Blue Tree Morumbi.

O encontro, que já impactou mais de 5.000 empresas brasileiras em oito edições realizadas em Brasília, Teresina e Fortaleza, será dividido em 12 módulos e painéis ao longo de dois dias intensos de programação e ferramentas de gestão.

O Summit Capital Upgrade é uma iniciativa do grupo empresarial que busca alcançar empreendedores, fundadores de empresas, empresários ou executivos de empresas de pequeno ou médio portes, gestores de empresas e profissionais liberais. O objetivo desses consultores e empresários, que já ajudaram milhares de líderes pelo Brasil e pelo mundo, é ensinar estratégias, conceitos e ferramentas para potencializar o resultado dos negócios de diversos segmentos.

Palestrantes renomados como Caito Maia, fundador da Chilli Beans - rede de franquias que fatura mais de R$ 500 milhões/ano -, e Lásaro do Carmo Jr., sócio da Optimize Consulting e conselheiro de grandes empresas e Holdings nacionais e internacionais, são presenças confirmadas no encontro. Carmo é referência no mercado empresarial, tendo ocupado vice-presidente do Grupo Silvio Santos e liderado a Jequiti a um crescimento gigante de faturamento e presença de mercado. O evento ainda conta com a presença dos sócios da PWR Gestão - Paulo Vitor Porto, Wilson Sá e Raduán Melo – reconhecidos como importantes especialistas em consultoria de gestão empresarial do Brasil.

"Os números não mentem. Nossa capacitação já alcançou grandes patamares. São mais de 5.000 empreendedores impactados de 60 diferentes segmentos, com aprovação de 99% dos participantes. Nosso objetivo é transformar o seu negócio em algo realmente rentável, otimizando o tempo, descentralizando as funções e aumentando o faturamento e o resultado da empresa. Não existe uma fórmula mágica para conquistarmos essas metas, mas com as estratégias e ferramentas certas é completamente possível alavancar seu negócio", explica um dos sócios da PWR Gestão, Paulo Porto, responsável por consultorias, mentorias empresariais, conselhos de administração e projetos de M&A.

Porto explica que, além dos 12 módulos previstos na programação, o evento traz o Momento Power, no qual um dos participantes da plateia é convidado a expor uma demanda real e recebe mentoria de Lásaro do Carmo Jr., da PWR Gestão e dos empresários presentes no evento. "É uma oportunidade de aplicar as técnicas aprendidas ao longo do Summit e dialogar com profissionais que são referência em seus mercados de atuação", explica o sócio da PWR Gestão.

Em edições anteriores, a Capital Upgrade já recebeu grandes personalidades como o escritor Caio Carneiro – autores dos best sellers "Seja Foda" e "Enfodere-se!", o ex-lutador Rogério Minotauro, João Kepler sócio da Bossa nova e autor do best seller "Smart Money", Paulo Vieira, Geraldo Rufino, ex-jogadora de voleibol Fernanda Venturini, e também os empresários, Hélio Betltrão, Fabrício Garcia da Magazine Luiza, Henry Maksoud e o produtor musical Marco Camargo.

"Temos orgulho em dizer que contribuímos para a melhoria de inúmeras empresas, incrementando o faturamento de muitos empresários a partir de estratégias de sucesso. Estamos com as inscrições abertas para a turma de São Paulo e espero contar com a casa cheia para mais essa nova jornada", concluiu Porto.

Serviço

Evento: Summit Capital Upgrade

Data: 7 e 8 de outubro (sexta-feira e sábado)

Horário: das 9h às 19h

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1000 - Vila Gertrudes, São Paulo – SP

Link de inscrição: https://grupopwr.com/summit/

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br .

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

