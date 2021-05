Summit One Vanderbilt: Die weltweit beeindruckendste kulturelle Erlebnis- und Aussichtsplattform wird am 21. Oktober eröffnet und feiert Rückkehr der Freizeit- und Tourismusbranche in New York

Der Summit One Vanderbilt wird am 21. Oktober eröffnet und bietet weit mehr als nur eine spektakuläre Aussicht. Er definiert wird die Art und Weise, wie das Miteinander von Natur und Städtebau wahrgenommen wird, ganz neu. Dazu gehört ein komplett verglaster, geschlossener Aufzug namens Ascent, der an der Außenseite des Gebäudes auf die 1.210 Fuß über New York City gelegene Plattform hinauffährt, wo sich ein atemberaubender Blick über die Stadt bietet. Abenteuerlustige Besucher können sich in die vollständig transparenten Glas-Boxen namens Levitation hinauswagen, die aus dem Gebäude herausragen und in denen die Gäste in 1.063 Fuß Höhe über der Madison Avenue „schweben". Der Summit verfügt über eine Bar im Freien und Sitzbereiche, in denen die Besucher die herrliche Aussicht und die höchstgelegene städtische Outdoor-Wiese der Welt in vollen Zügen genießen können.

„Wir haben ein Ausflugsziel geschaffen, das eine interaktive Erfahrung bietet, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird und zudem die schönste Aussicht in ganz New York City bietet. Der Summit One Vanderbilt ist beeindruckend, magisch und man muss ihn selbst erleben, um es zu verstehen", so Marc Holliday, Vorsitzender und CEO von SL Green. „Es ist ein besonderer, aufregender Ort, den sowohl New Yorker als auch Urlauber aus dem ganzen Land und der Welt immer wieder besuchen möchten."

Auch diesen Sommer wird es noch einmal spannend: Dann stellt Kenzo Digital das Design für eine immersive Kunstinstallation vor, die den Summit One Vanderbilt mit einem neuartigem Storytelling-Erlebnis bereichert. Die Installation macht eine der Aussichtsplattformen zu einer euphorisierenden Erfahrung wie aus einer anderen Welt.

„Dank der Kombination aus materiellen Aspekten, Lichtdesign, Sounddesign, Produktionsdesign und Animation wird diese immersive Erfahrung Ihre Sinne zum Leben erwecken, Ihr Bild von New York verändern und Ihre Beziehung zur Natur neu erfinden. Sie ist das ultimative Beispiel für die Demokratisierung der Kunst – eine offenbarende Erfahrung, unabhängig von Alter, Herkunft oder Gesellschaftsschicht", erklärte Kenzo Digital, Künstler und CEO von Kenzo Digital Immersive.

Die Konzeption, Gestaltung und Entwicklung der vierstöckigen Entertainment-Fläche, die sich über 65.000 Quadratmeter erstreckt, hat Jahre gedauert. Jetzt, wo sich die Freizeit- und Tourismusbranche in New York City langsam erholt, ist der Summit One Vanderbilt das ideale Ziel im Herzen von Midtown. Dank seiner direkten Verbindung zum Grand Central Terminal ist er für jedermann leicht zu erreichen.

„New York City wird diesen Herbst voller Energie sein, und der Summit One Vanderbilt ist ein sehr attraktives Ziel für New Yorker wie für Touristen", erklärte Fred Dixon, Präsident und CEO von NYC & Company. „Der Tourismus in der Stadt wird sich aller Voraussicht nach bald erholen. Das ist der ideale Zeitpunkt, um mit dem Summit One Vanderbilt eine ganz neue Form der Aussichtsplattform mit einem wirklich einzigartigen künstlerischen Ausdruck zu bieten."

Design : Snøhetta hat das Innere des Summit One Vanderbilt als ein sinnliches urbanes Erlebnis entworfen, das die Besucher sozusagen in den Himmel hebt. Das hochmoderne Aussichtsdeck und der Kulturraum öffnen sich in Richtung Manhattan und sind als eine Reise durch Licht, Ton und Kunst konzipiert, die einen Blick über alle fünf New Yorker Stadtbezirke und die Umgebung bietet. Das Projekt reiht mehrere Erlebnisse aneinander, die in den gewölbten Hallen des Grand Central Terminal ihren Anfang nehmen. Die Reise vom Bahnhof zum Himmel gipfelt im Summit One Vanderbilt. Das Team hat das urbane Leben in New York in diesem kühnen neuen Kulturraum in Midtown neu erfunden und vereint die Menschen in einer Reihe erhöht gelegener Räumlichkeiten. Der Summit One Vanderbilt feiert New York und seine Geschichte und schafft neue Perspektiven für die Zukunft der Stadt.

„Neben der interessanten Kunst in The Summit hat Snøhetta eine elegante Innenarchitektur geschaffen, die dem Besucher ein natürliches, erhebendes Erlebnis beschert. Von der geräumigen und ruhigen Eingangshalle bis hin zu den dramatisch gestalteten Lobbys im oberen Bereich hat Snøhetta ein durchgehendes, aber sich weiterentwickelndes Abenteuer geschaffen", erklärte Craig Dykers, Gründungspartner und Architekt von Snøhetta. „Dieses gipfelt in der Landschaftsgestaltung eines der höchsten Gärten der Welt auf dem The Summit. Auf der Reise vom Boden in den Himmel und wieder zurück bietet jeder Raum die optimale Erfahrung innerhalb einer sich verändernden Dynamik."

Die ersten Bilder finden Sie hier .

Kulinarisches Angebot: Danny Meyer's Union Square Events bietet mit mehreren Bars, einem ganztägig geöffneten Café und edlen Snackbars ein unvergleichliches gastronomisches Erlebnis im Summit One Vanderbilt. Das Speiseangebot kombiniert Aromen aus der ganzen Welt mit Einflüssen aus New York und schafft so ein einzigartiges Erlebnis für Urlauber wie für Ortsansässige. Das kulinarische Angebot bietet überraschende Geschmackserlebnisse sowie einzigartige Getränke, Cocktails und traditionelle beliebte Gerichte.

„Union Square Events freut sich, als kulinarischer Partner für den Summit One Vanderbilt ausgewählt worden zu sein", so Danny Meyer, Gründer und CEO der Union Square Hospitality Group. „Unser Team ist stolz darauf, diesem spannenden neuen Ausflugsziel zusätzlichen Geschmack zu verleihen und dem Wiederaufleben von New York City damit die Krone aufzusetzen."

Gesundheit und Sicherheit : Als weltweit führender Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen hat SL Green im One Vanderbilt umfassend in Nachhaltigkeitsmerkmale investiert, um sicherzustellen, dass der Wolkenkratzer einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke bei den Gebäuden seiner Größenordnung in New York City aufweist. Der Summit One Vanderbilt verfügt über modernste Desinfektion mithilfe von UV-C-Strahlung, MERV 16-Luftfiltration sowie 9-stufige HEPA-Filter für flüchtige organische Verbindungen (VOC), um höchste Luftqualität und reinste Oberflächen zu gewährleisten. Sicherheit und Wohlbefinden haben, besonders in Zeiten von COVID-19, oberste Priorität in dem Gebäude, das in Übereinstimmung mit allen aktuellen Richtlinien der Centers for Disease Control and Prevention und lokalen Vorgaben betrieben wird.

Vorschau und zusätzliche Informationen: Weitere Informationen und Angaben zur Anmeldung, um den Summit One Vanderbilt schon vor der offiziellen Eröffnung am 21. Oktober zu erleben, finden Sie auf SummitOV.com. Summit bietet zeitlich gestaffelte Plätze und die Verfügbarkeit der Eintrittskarten ist begrenzt. Die Tickets sind ab dem Sommer erhältlich. Zunächst gibt es eine Vorverkaufszeit für registrierte Website-Nutzer. Halten Sie sich auf dem Laufenden über weitere Sonderangebote und Benachrichtigungen und folgen Sie Summit One Vanderbilt auf Instagram und Facebook unter @SummitOV.

Informationen zu SL Green

SL Green Realty Corp., ein S&P 500-Unternehmen und Manhattans größter Bürovermieter, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestment-Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Wertmaximierung von Gewerbeimmobilien in Manhattan konzentriert. Zum 30. Juni 2020 hielt SL Green Anteile an 96 Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 41 Millionen Quadratfuß. Dazu gehörten Eigentumsanteile an 28,7 Millionen Quadratfuß an Gebäuden in Manhattan und 11,2 Millionen Quadratfuß zur Sicherung von Schulden und Vorzugskapital.

Um in die Verteilerliste des Unternehmens aufgenommen zu werden oder um die neuesten Pressemitteilungen und andere Unternehmensinformationen zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.slgreen.com oder wenden Sie sich an die Investorenpflege unter (212) 594-2700.

Informationen zu Kenzo Digital

Wir sind ein immersives Storytelling-Studio, das emotional kraftvolle, bewusstseinsverändernde Parallelwelten im physischen oder virtuellen Raum schafft. Wir konfrontieren Elemente aus Kunst, Film, Theater und Architektur miteinander, um bahnbrechende Arbeiten zu produzieren, die ein sinnliches Erlebnis im Dienste der Erzählkunst schaffen. Wir wollen nicht nur unterhalten oder begeistern, sondern für ein ganz besonderes Erlebnis sorgen, das bleibende Erinnerungen schafft.

Informationen zu Snøhetta

Seit mehr als 30 Jahren entwirft Snøhetta die mit bemerkenswertesten öffentlichen und kulturellen Projekte der Welt. Der erfolgreiche Weg von Snøhetta begann 1989 mit dem Wettbewerbsbeitrag für die neue Bibliothek von Alexandria in Ägypten. Später folgten der Auftrag für die Norwegische Nationaloper und das Ballett in Oslo sowie der Pavillon im „National September 11 Memorial and Museum" im World Trade Center in New York City. Seit seiner Gründung hat das Architekturbüro seinen ursprünglichen disziplinenübergreifenden Ansatz beibehalten und integriert Architektur, Landschaft, Interieur, Produkt, Grafik, digitales Design und Kunst in seine Projekte. Die Kombination aus den verschiedenen Disziplinen bei Snøhetta ist eine wesentliche Triebkraft des Architekturbüros.

Informationen zu Union Square Events

Wir sind Teil der Danny Meyer's Union Square Hospitality Group, die neben Restaurants, Bars, Cafés und Fast-Casual-Restaurants auch große Veranstaltungsdienste von Union Square Events, Food-Service-Lösungen für öffentliche und private Einrichtungen, Branchenberatung, Bildungsprogramme und Partnerschaften umfasst.

Union Square Events wurde 2005 als Hudson Yards Catering gegründet und ist ein führender Anbieter von kulinarischen und operativen Produkten in der Hotellerie, der mit einem vielfältigen Portfolio erstklassiger Kunden zusammenarbeitet. Wir produzieren einzigartige Catering-Events und unvergleichliche kulinarische Erlebnisse in einer Vielzahl von Veranstaltungsorten im Kultur-, Geschäfts, Unterhaltungs- und privaten Bereich in ganz New York City und Umgebung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507922/Summit_Exterior.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507920/Levitation__ledges.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507904/Apres_Outdoors.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1507918/Ascent_Video.mp4

