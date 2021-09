Summit One Vanderbilt, qui propose l'expérience d'observation la plus immersive au monde, lance la vente de billets aujourd'hui pour l'ouverture du 21 octobre

AIR Air est une expérience artistique et le fruit d'une réflexion littérale et figurative. Chaque étape du parcours d' Air réorganise ce que les visiteurs voient avec une complexité extraordinaire et à une échelle incroyable, pour des effets qui semblent défier les lois de la physique. C'est une immersion dans la nature au cœur de Manhattan, comparable à un Central Park dans le ciel. Avec son point de vue unique, Air attire l'environnement extérieur dans l'espace et le magnifie à l'infini.

« Outre sa matérialité remarquable, Air est une entité vivante et vibrante, qui se caractérise par une utilisation multisensorielle du son, de l'éclairage et de la conception de la production. C'est une histoire qui évolue avec chaque espace successif, immergeant les visiteurs de plus en plus profondément dans l'expérience jusqu'à ce qu'ils en fassent finalement partie. Bien que l'expérience Air soit profondément personnelle, elle révèle une conscience commune, invitant les visiteurs de tout âge à se délecter de l'émerveillement collectif », déclare Kenzo Digital, artiste et PDG de Kenzo Digital Immersive. « Par ses juxtapositions infinies de formes, Air vous oblige à vivre dans le moment présent : calme, conscient et libre. »

ASCENT, LEVITATION, APRÈS et SUMMIT TERRACE

L'observatoire du SUMMIT One Vanderbilt offre bien plus que des vues spectaculaires. En plus de l'installation Air, SUMMIT One Vanderbilt propose des expériences passionnantes, des mets et boissons de classe mondiale, et une terrasse extérieure avec la plus haute prairie alpine urbaine de l'hémisphère occidental. Les amateurs de sensations fortes peuvent profiter de 2 options pour tester leur courage. Les boîtes en verre LEVITATION de SUMMIT One Vanderbilt permettent aux invités de quitter l'enveloppe du bâtiment et de se tenir sur un sol en verre transparent à 324 mètres d'altitude au-dessus de Madison Avenue, avec l'agitation des rues de la ville juste en dessous. Les amateurs de sensations fortes pourront prendre l'ascenseur du SUMMIT One Vanderbilt, ASCENT. Entièrement vitré et doté d'un sol en verre transparent, cet ascenseur se déplace à l'extérieur du bâtiment et emmènera les invités de la terrasse jusqu'au plus haut point d'observation de Midtown Manhattan, niché à plus de 364 mètres d'altitude. Les derniers arrêts du SUMMIT One Vanderbilt sont APRÈS et SUMMIT TERRACE. APRÈS est le bar et café de SUMMIT One Vanderbilt, en plein ciel. Y sont proposés des plats légers personnalisés et un programme de cocktails novateur organisé par le Union Square Events de Danny Meyer. Les mets et boissons au menu d'APRÈS peuvent être appréciés à l'intérieur du bar et café à thème nordique, conçu par Snøhetta, ou à l'extérieur sur la terrasse nommée SUMMIT TERRACE. Située en plein air, cette terrasse s'étend sur les côtés sud et ouest du One Vanderbilt et est le point de vue idéal pour admirer les vues incroyables sur près de 130 km tout en célébrant votre expérience au SUMMIT One Vanderbilt.

« SUMMIT One Vanderbilt a suscité un intérêt passionné. À présent que nous sommes enfin en mesure d'offrir un aperçu de l'expérience artistique immersive impressionnante qu'est Air, qui se déroule sur plusieurs niveaux et dans plusieurs espaces, il deviendra clair pour tous que cette destination est différente de toute autre dans le monde », a déclaré Marc Holliday, président et PDG de SL Green. « Nous avons hâte d'accueillir les New-Yorkais et les visiteurs découvrant New York et sommes impatients de les voir découvrir cette destination unique au cœur de Manhattan, reliée au Grand Central Terminal. Touristes et New-yorkais vont vouloir revenir à SUMMIT One Vanderbilt encore et encore. »

Design : SUMMIT One Vanderbilt est un espace de divertissement à quatre niveaux d'environ 6 040 mètres carrés. Né des travaux d'un équipe d'experts en design et en architecture, il a fallu des années pour le concevoir, le dessiner et le développer. Snøhetta a conçu l'intérieur du Summit One Vanderbilt comme une expérience urbaine sensorielle qui transporte les visiteurs dans le ciel. « SUMMIT One Vanderbilt est un espace immersif et sensoriel qui embrasse le paysage urbain de New York. Entre l'art, le son et l'éclairage intégrés, et les vastes vues de l'observatoire, notre approche du design d'intérieur permet aux visiteurs de comprendre leur place dans la grande ville », a déclaré Anne-Rachel Schiffman, directrice de Snøhetta.

Culinaire : Le Union Square Events de Danny Meyer offrira des expériences culinaires uniques au SUMMIT One Vanderbilt, avec des bars intérieurs et extérieurs, un salon et un café toute la journée, et des endroits pour prendre des collations « en hauteur ». Le menu sera révélé à une date plus proche de l'ouverture et proposera des mets qui surprendront et émerveilleront, accompagnés de boissons et de cocktails uniques, ainsi que des plats bien connus. « Notre équipe est fière d'ajouter une saveur supplémentaire à cette nouvelle destination passionnante qui mettra un point d'exclamation retentissant sur la renaissance de la ville de New York », a déclaré Danny Meyer, fondateur et PDG du Union Square Hospitality Group.

Santé et sécurité : L'attraction a été conçue avec la sécurité et le bien-être comme priorité absolue pendant la période de la COVID-19 et fonctionnera conformément à toutes les directives et mandats actuels des CDC, de l'État de New York et de la ville de New York. En tant que leader mondial en matière d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, SL Green a investi massivement dans les caractéristiques de durabilité du One Vanderbilt, afin que la tour conserve l'une des plus faibles empreintes carbone parmi les bâtiments de taille similaire à New York. Summit One Vanderbilt dispose d'un système de désinfection par rayons UVC de pointe, d'une filtration de l'air MERV 16 et de filtres HEPA à 9 niveaux pour les composés organiques volatils (COV) afin de garantir la meilleure qualité d'air et la plus grande propreté des surfaces.

Avant-premières et informations complémentaires : Initialement, SUMMIT One Vanderbilt sera ouvert du jeudi au dimanche et les billets seront vendus à partir de 39 $ pour les adultes. Une tarification spéciale est proposée aux résidents de New York. Elle est toutefois disponible uniquement en ligne. Pour plus d'informations et pour acheter des billets pour SUMMIT One Vanderbilt à compter du 21 octobre, rendez-vous sur le site www.summitov.com. Suivez SUMMIT One Vanderbilt sur Instagram et Facebook à @summitov.

Pour consulter les images de SUMMIT One Vanderbilt, cliquez ici.

À propos de SL Green

SL Green Realty Corp, une société du S&P 500 et le plus grand propriétaire de bureaux de Manhattan, est une société d'investissement en immobilier cotée en Bourse, ou REIT, qui se concentre principalement sur l'acquisition, la gestion et la maximisation de la valeur des propriétés commerciales de Manhattan. Au 30 juin 2020, SL Green détenait des participations dans 96 immeubles cumulant environ 4 millions de mètres carrés. Cela inclut des participations dans environ 2,5 millions de mètres carrés d'immeubles de Manhattan et dans environ 1 million de mètres carrés d'investissements par dette et en actions privilégiées.

Pour être ajouté à la liste d'envoi de la société ou pour obtenir les derniers communiqués de presse et d'autres informations sur la société, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.slgreen.com ou contacter le service des relations avec les investisseurs au (212) 594-2700.

À propos de Kenzo Digital

Nous sommes un studio de création très réaliste qui crée des mondes alternatifs puissants sur le plan émotionnel dans un espace physique ou virtuel. Nous juxtaposons des éléments d'art, de cinéma, de théâtre et d'architecture pour produire des œuvres révolutionnaires qui bouleversent votre expérience sensorielle au service de l'histoire. Notre objectif n'est pas seulement de divertir ou d'enthousiasmer, mais de susciter un engagement qui crée des souvenirs durables.

À propos de Snøhetta

Depuis plus de 30 ans, Snøhetta a conçu certains des projets publics et culturels les plus remarquables au monde. Snøhetta a lancé sa carrière en 1989 en remportant le concours pour la construction de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte. Plus tard est créée celle de l'Opéra et du Ballet national de Norvège à Oslo, ainsi que celle du pavillon du Musée commémoratif national du 11 septembre au World Trade Center à New York, entre autres. Depuis sa création, on a adopté son approche transdisciplinaire originale et on intègre l'architecture, le paysage, l'intérieur, les produits, le graphisme, le design numérique et l'art dans ses projets. La nature collaborative entre les différentes disciplines de Snøhetta est une force motrice essentielle de la pratique.

À propos de Union Square Events

Nous faisons partie du Union Square Hospitality Group de Danny Meyer, qui comprend des restaurants, des bars, des cafés et des fast-foods, en plus des services événementiels à grande échelle d'Union Square Events, des services de restauration pour les institutions publiques et privées, des consultants pour le secteur et des programmes et partenariats éducatifs. Créé en 2005 sous le nom de Hudson Yards Catering, Union Square Events est un leader culinaire et opérationnel dans le secteur de l'hôtellerie, travaillant en partenariat avec un portefeuille diversifié de clients hors pair. Nous organisons des événements uniques avec service de traiteur et des expériences culinaires inégalées dans plusieurs lieux culturels, entreprises, lieux de divertissement et lieux privés à travers New York, et au-delà.

