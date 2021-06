Sun Eco capta recursos para ampliar comércios de energia solar

O recurso a ser captado alcança cerca de R$ 1 bilhão e advém de um financiamento estrangeiro. Com mais empresas atuando no setor com a ajuda deste recurso, a previsão é de que surgirão mais de 7.500 vagas de trabalho, como equipes de instalação, escritório e manutenção de equipamentos.

A Agência Plataforma Digital, que atua com assessoria em mídias sociais, confirma que os termos relacionados a Sun Eco sempre oferecerem todo o suporte técnico e comercial para quem quiser entrar nesse mercado e ser um fornecedor do serviço. A empresa tem a proposta de oferecer marketing integrado e plataformas que ajudarão nas transações comerciais e projetos.

Com uma proposta diferente, a Sun Eco já começou se movimentar fazendo uma intensa campanha de marketing em vários canais de comunicação. Um dos primeiros programas de TV, onde a marca ganhou destaque é o Programa do Ratinho, no SBT. A parceria com o apresentador tem o objetivo de captar novos pontos autorizados.

A Sun Eco terá várias usinas de geração distribuída, em várias regiões do Brasil com potências e produção diferentes, totalizando 250 mwp com produção de 37 Gwh/mês. Para exemplificar, é o mesmo que atender 250 mil casas populares, considerando com um consumo médio de 150 kWh/mês.

Cada autorizada poderá faturar 200 mil em média, por mês, reduzindo em até 95% na conta de energia elétrica de quem optar por instalar a placas fotovoltaicas em sua residência ou comércio. Benefícios aos pequenos empresários e também à população em geral. A Sun Eco é especialista no assunto e tem o objetivo de ajudar empreendedores.

Sobre a Sun Eco

A Sun Eco é uma empresa de soluções para empreendimentos que desejam atuar na implantação de projetos de energia solar. A empresa, constituída em 2014 e sediada em São Paulo (SP), conta com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, atuando especificadamente na execução e projeção de usinas fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Possui know-how, equipamentos necessários e parceria com fabricantes internacionais para execução das obras.

Os selos e certificados de qualidade da Sun Eco tem o objetivo de trazer mais segurança e credibilidade aos seus parceiros e clientes.

Para saber como entrar no mercado de energia solar, entre em contato com 08001007071. Mais informações também no site www.suneco.com.br ou ainda pelo Instagram @sunecobr.

