Sun Life annonce la nomination de Tom Murphy au poste de président de Sun Life Asset Management

La société regroupe toutes ses activités de gestion d'actifs dans une même entité

TORONTO, 7 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Sun Life a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Murphy au poste de président de Sun Life Asset Management, alors que la société continue de renforcer la croissance de ses activités de gestion d'actifs à l'échelle mondiale.

Sun Life

« Ce nouveau rôle et cette nouvelle structure permettront de réunir au sein d'une même entité toutes les activités de gestion d'actifs de Sun Life, un acteur mondial de premier plan en la matière. Sun Life Asset Management mettra également en place de nouvelles capacités afin de mieux promouvoir les synergies entre nos activités de gestion d'actifs et nos activités d'assurance », a déclaré Kevin Strain, président-directeur général de Sun Life.

Outre MFS, fournisseur mondial de solutions en matière d'actions et de titres à revenu fixe, et SLC Management, fournisseur mondial d'actifs alternatifs et de titres à revenu fixe, Sun Life Asset Management couvrira la participation de Sun Life dans Aditya Birla Sun Life Asset Management, l'une des plus importantes entreprises de gestion d'actifs en Inde, ainsi que les activités de transfert des risques liés aux régimes de retraite de Sun Life, qui font actuellement partie des activités canadiennes de Sun Life. Ensemble, ces activités ont généré pour Sun Life des gains de plus de 1,4 milliard de dollars canadiens en 2024.

« Enregistrant un actif sous gestion de 1,54 billion de dollars canadiens, Sun Life figure parmi les plus grands gestionnaires d'actifs et compagnies d'assurance du monde », a ajouté M. Strain. « Les activités supplémentaires désormais réunies dans notre entité consacrée à la gestion d'actifs sous le leadership de Tom ouvrent pour Sun Life une nouvelle étape importante, qui favorise la collaboration et la cocréation entre nos sociétés de gestion d'actifs leaders du marché et nos activités mondiales d'assurance et de gestion de patrimoine, afin de dégager de nouvelles possibilités de croissance et de mieux répondre aux besoins de nos clients. »

À compter du 1er janvier 2026, les résultats financiers de la gestion d'actifs de Sun Life refléteront cette nouvelle structure. Ce changement mettra davantage en évidence les capacités de gestion d'actifs de Sun Life à l'échelle de l'entreprise et ses aspirations à la croissance.

Alors que l'ensemble de l'entreprise mondiale Sun Life Asset Management saisira toutes les possibilités de croissance, chacune de ses sociétés de gestion d'actifs continuera d'opérer sous sa marque actuelle, sans impact sur ses structures de gouvernance, ses équipes de direction ou sa philosophie d'investissement.

« La profondeur et l'étendue de nos capacités mondiales de gestion d'actifs sont vraiment considérables », a commenté M. Murphy. « Sun Life dispose d'une gamme plus qu'enviable de classes d'actifs publics et privés, notamment des actions, des titres à revenu fixe, de l'immobilier, des infrastructures et du crédit privé. Nous avons l'intention de dégager d'autres possibilités de croissance entre nos activités de gestion d'actifs, d'assurance et de gestion de patrimoine en accélérant la distribution de nos solutions de gestion d'actifs par les canaux exclusifs de Sun Life, en établissant de nouveaux partenariats stratégiques, en tirant parti de notre bilan mondial et en recherchant de nouvelles sources de capitaux permanents pour stimuler la croissance des revenus, passer à l'échelle supérieure et donner accès à des capitaux de lancement. »

M. Murphy possède plus de 25 ans d'expérience dans la gestion d'actifs au niveau mondial. Il a rejoint SLC Management en 2018, où il occupait dernièrement le poste de président de SLC Fixed Income, avant d'être nommé directeur de la gestion des risques de Sun Life en 2022. Avant de rejoindre SLC Management, M. Murphy a travaillé 20 ans chez Mercer, où il a créé et dirigé les activités de gestion des investissements de la société en Europe et conduit ses activités nord-américaines dans les domaines des investissements, des plans de retraite et de l'administration des prestations. Afin d'assurer une transition fluide, M. Murphy demeurera directeur de la gestion des risques de Sun Life jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

À propos de Sun Life

Sun Life est une entreprise internationale de services financiers de premier plan, qui propose aux clients particuliers et institutionnels des solutions de gestion d'actifs et de patrimoine, d'assurance et de prévoyance santé. Sun Life est présente sur un certain nombre de marchés dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, Sun Life gérait un actif total de 1,54 billion de dollars. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.sunlife.com.

Les actions de Sun Life Financial Inc. sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole SLF.

À propos de MFS

MFS a lancé en 1924 la première société d'investissement à capital variable des États-Unis afin de permettre aux investisseurs ordinaires d'accéder aux marchés. Plus de 100 ans plus tard, nous fournissons des prestations complètes de gestion d'investissements mondiaux au service de conseillers financiers, d'intermédiaires et de clients institutionnels dans le monde entier. Testée et affinée dans tous les environnements de marché, notre approche active de l'investissement combine compétences collectives, discipline à long terme et gestion réfléchie des risques afin de créer de la valeur de manière responsable pour les clients. Portées par notre culture faite de valeurs communes et de collaborations, nos équipes de stratèges les plus divers discutent activement de leurs idées et évaluent les risques importants afin de débusquer les possibilités d'investissement considérées comme les meilleures sur les marchés publics. Au 30 août 2025, MFS gérait 644,1 milliards de dollars américains d'actifs pour le compte d'investisseurs particuliers et institutionnels du monde entier. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site mfs.com.

À propos de SLC Management

SLC Management est un gestionnaire d'actifs mondial qui propose aux investisseurs institutionnels des solutions d'investissement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement dans l'ensemble des marchés publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que des actions et des dettes immobilières mondiales. SLC Management est le nom de marque des activités de gestion d'actifs institutionnels de Sun Life Financial Inc., sous lequel les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC et Sun Life Capital Management (Canada) Inc. exercent leurs activités, respectivement aux États-Unis et au Canada. Également désignées sous le nom de SLC Fixed Income, ces entités représentent les stratégies de titres à revenu fixe publics et privés de première qualité de SLC Management.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de SLC Management. BGO est un conseiller de premier plan en gestion d'investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier. InfraRed est un gestionnaire d'investissement international axé sur les infrastructures, qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour le compte d'investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial d'investissement en crédit alternatif qui se concentre particulièrement sur le crédit aux entreprises à travers des stratégies de placement dans des titres de créance négociables et d'origine privée. AAM est une société américaine indépendante de distribution au détail qui fournit une gamme de solutions et de produits aux conseillers financiers des sociétés de courtage, aux conseillers en placements inscrits et aux courtiers négociants indépendants.

Au 30 juin 2025, SLC Management gérait un actif de 408 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains), auxquels s'ajoutent environ 13 milliards de dollars canadiens (9 milliards de dollars américains) d'actifs supplémentaires sous gestion d'AAM.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site slcmanagement.com.

À propos d'Aditya Birla Sun Life AMC Limited

La société Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) a été constituée en 1994. Aditya Birla Capital Limited et Sun Life (India) AMC Investments Inc. sont les promoteurs et les principaux actionnaires de la société.

ABSLAMC est essentiellement le gestionnaire d'investissement d'Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, une fiducie enregistrée en vertu de la loi indienne de 1882 sur les fiducies. ABSLAMC propose en outre plusieurs stratégies alternatives, notamment des services de gestion de portefeuille, des investissements immobiliers et des fonds de placement alternatifs. ABSLAMC est l'un des principaux gestionnaires d'actifs en Inde, administrant au total 4 433 milliards de roupies d'actifs pour le compte d'environ 10,6 millions d'investisseurs à partir de plus de 300 sites dans toute l'Inde pour le trimestre clos le 30 juin 2025 dans le cadre de sa gamme de fonds communs de placement (à l'exclusion des fonds de fonds nationaux), de services de gestion de portefeuille, de fonds de placement alternatifs, de fonds de placement à l'étranger et de fonds immobiliers.

Déclarations prospectives

De temps à autre, la société fait des déclarations prospectives écrites ou orales au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, notamment les dispositions d'exonération de la loi des États-Unis de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés et la législation canadienne en vigueur en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent les déclarations i) relatives à nos stratégies, initiatives de croissance et autres objectifs commerciaux ; ii) qui sont de nature prévisionnelle ou qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent ; et iii) qui contiennent des mots tels que « envisage », « s'attend à », « sera » ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué de presse sont établies à la date du présent communiqué, représentent les attentes, estimations et projections actuelles de la société concernant des événements futurs et ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficilement prévisibles. Certaines de ces hypothèses et certains de ces risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, à la rubrique « Déclarations prospectives », dans les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, à la rubrique « Facteurs de risque », et dans le rapport de gestion intermédiaire de la société pour le trimestre clos le 30 juin 2025, à la rubrique « Gestion des risques », dans les autres facteurs détaillés dans les états financiers annuels et intermédiaires de la société, ainsi que dans les autres documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, disponibles respectivement sur les sites www.sedarplus.ca et www.sec.gov pour consultation. Les résultats réels pourraient différer substantiellement de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans ces déclarations prospectives.

La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ses déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs à la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

Note aux rédacteurs : Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

