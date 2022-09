Sun Nuclear obtient la certification ISO/CEI 27001:2013

La certification clé de la sécurité de l'information s'étend à la plateforme SunCHECK® pour la gestion de la qualité en radiothérapie

MELBOURNE, Floride, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear, une filiale en propriété exclusive de Mirion Technologies, Inc. ( NYSE: MIR) (« Mirion »), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO/CEI 27001:2013 pour son système de gestion de la sécurité de l'information (ISMS). La certification confirme que Sun Nuclear a respecté les normes internationales les plus élevées possible pour la gestion des informations sensibles de l'organisation et des clients sur ses sites aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas. La certification s'étend également à la conception, au développement et au déploiement de la plateforme SunCHECK® software-as-a-service (SaaS), basée sur le cloud, une solution unique de base de données et d'interface pour l'assurance qualité (QA) automatisée des patients et des machines en radiothérapie.

Sun Nuclear est l'une des rares entreprises du secteur de la radio-oncologie à obtenir la rigoureuse certification ISO 27001:2013, et la seule entreprise certifiée qui se concentre exclusivement sur l'assurance qualité. Avec la certification de la plateforme SunCHECK et son option d'implémentation SaaS, les nouveaux utilisateurs peuvent être assurés de la fiabilité et de la sécurité du logiciel. En outre, la redondance optimale via le fournisseur de cloud Amazon Web Services rassure les services informatiques des hôpitaux et des centres de cancérologie.

« Sun Nuclear et Mirion sont tout aussi déterminés à assurer la sécurité de l'information à tous les niveaux et à veiller à ce que les données des clients (notamment les informations médicales protégées (PHI) soient correctement contrôlées », a déclaré Thomas Logan, PDG de Mirion Technologies et président par intérim de Mirion Medical. « L'obtention par Sun Nuclear de la norme ISO/CEI 27001:2013 témoigne clairement de cet engagement. »

Wayne Sanford, dirigeant principal de l'information chez Mirion Technologies, a ajouté : « Nous savons que les hôpitaux et les centres de cancérologie du monde entier subissent une pression extrême pour maintenir la cybersécurité et assurer la continuité opérationnelle. Avec l'option SaaS pour la plateforme SunCHECK, désormais soutenue par la certification ISO/CEI 27001:2013, nous sommes en mesure de fournir la solution de gestion de la qualité la plus robuste et la plus sécurisée possible. »

La norme ISO/CEI 27001:2013 spécifie les exigences relatives à l'établissement, à la mise en œuvre, au maintien et à l'amélioration continue d'un ISMS. Elle comprend également des exigences relatives à l'évaluation et au traitement des risques liés à la sécurité de l'information. Publiée pour la première fois en 2005 par l'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale), la norme a été mise à jour en 2013 et réaffirmée en 2019. La certification de Sun Nuclear a été délivrée par SGS, la plus grande société d'essais, d'inspection et de certification au monde, reconnue comme la référence mondiale en matière de qualité et d'intégrité.

À propos de Sun Nuclear

Sun Nuclear et le CIRS font partie de Mirion Medical, un groupe de marques axées sur les soins de santé au sein de Mirion Technologies ( NYSE: MIR). Nous fournissons des solutions innovantes pour les centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Plus de 5 000 centres d'oncologie dans le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En s'efforçant de fournir un soutien permanent, Sun Nuclear a pour objectif de faciliter l'adoption des technologies, d'améliorer le rendement et les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur : sunnuclear.com et cirsinc.com. Suivez-nous sur : @sunnuclear.

Sun Nuclear et SunCHECK sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mirion Technologies Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Amazon Web Services et le logo « Powered by AWS » sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

