Sun Nuclear présente son nouveau système SunSCAN™ 3D et ses solutions de gestion intelligente de la qualité à l'ESTRO 2022

Nouveau système SunSCAN 3D Le nouveau système SunSCAN 3D sera dévoilé à 18 h 05 lors de la réception d'ouverture de l'ESTRO et sera exposé sur le stand de Sun Nuclear pendant toute la durée de l'ESTRO. Le système SunSCAN, qui vient d'être lancé, s'appuie sur les capacités du réservoir d'eau révolutionnaire 3D SCANNER™ de Sun Nuclear et introduit des flux de travail plus rapides et plus faciles pour la mise en service des faisceaux et l'assurance qualité annuelle, ainsi qu'une dosimétrie hyper-précise pour répondre aux exigences croissantes des traitements stéréotaxiques. Les participants de l'ESTRO sont invités à assister à des démonstrations du système SunSCAN sur le stand de Sun Nuclear, avec des informations sur la configuration rapide des réservoirs, une routine AutoSetup™ plus rapide et le nouveau logiciel intuitif SunDOSE™.

Option SaaS améliorée de la plateforme SunCHECK

Des démonstrations en direct et des commentaires d'utilisateurs sur la plateforme SunCHECK seront effectués sur le stand de Sun Nuclear pendant toute la durée de l'ESTRO. La plateforme SunCHECK est une infrastructure sécurisée et évolutive conçue pour répondre aux besoins de tout type de clinique. Dans le monde entier, plus de 1 600 utilisateurs cliniques font déjà confiance au logiciel SunCHECK pour l'assurance qualité centralisée et normalisée des patients et des machines dans le cadre de leurs programmes de radiothérapie. Récemment lancée, l'option de mise en œuvre SaaS hébergée dans le cloud pour la plateforme SunCHECK réduit les ressources nécessaires au déploiement initial et au support continu.

Partenariat pour la sécurité des patients

Sun Nuclear et CIRS font désormais partie du groupe Mirion Medical. CIRS complète l'offre de gestion de la qualité de Sun Nuclear par une technologie de simulation tissulaire renommée, des fantômes anthropomorphes et des solutions complètes de test et de vérification. Les produits CIRS présentés sur le stand ESTRO de Sun Nuclear comprennent le fantôme STEEV™, les fantômes ATOM®, le fantôme MR Distortion and Image Fusion Head, le fantôme Zeus™ MRgRT Motion Management QA, etc.

« De la mise en service de base avec notre nouveau système SunSCAN 3D à la gestion centralisée de la qualité avec la plateforme SunCHECK, et tout ce qui se trouve entre les deux, nous sommes heureux de présenter notre portefeuille inégalé d'assurance qualité de bout en bout pour les équipes de physique médicale et de radiothérapie », a déclaré Eric Schloesser, président et PDG de Sun Nuclear. « Avec l'ajout du portefeuille CIRS, nous avons une offre encore plus complète à partager à l'ESTRO 2022. »

Perspectives cliniques

Les participants de l'ESTRO sont invités à se joindre au symposium satellite de Sun Nuclear, Smarter Quality Management: Innovations & Insights, le 8 mai, à partir de 13 h 00 dans l'auditorium 11, pour découvrir les dernières avancées en matière de gestion de la qualité. De plus, des démonstrations de produits et des observations cliniques seront présentées tout au long de la réunion sur le stand de Sun Nuclear.

Pour en savoir plus sur les solutions présentées et le programme complet des conférences dans le stand et pendant le symposium Sun Nuclear Lunch, rendez-vous sur sunnuclear.com/estro .

Le système SunSCAN 3D n'est pas disponible à la vente sur tous les marchés. En attente du marquage CE.

Pour l'instant, la solution SaaS SunCHECK est disponible pour les nouveaux clients de la plateforme SunCHECK sur les marchés approuvés uniquement.

À propos de Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear, une filiale à part entière de Mirion Technologies, Inc. (NYSE : MIR) fournit des solutions innovantes pour les centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Notre mission est de permettre une vie plus saine en améliorant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Plus de 5 000 centres d'oncologie dans le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En déployant continuellement des efforts, notre objectif est de faciliter l'adoption des technologies, d'améliorer le rendement et les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur : sunnuclear.com . Suivez-nous sur : @sunnuclear .

