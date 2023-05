Sun Nuclear stellt auf dem ESTRO-Kongress 2023 sein weiterentwickeltes und erweitertes Qualitätsmanagement-Portfolio vor

Umfassendes Produktangebot für Qualitätssicherung in der Strahlentherapie und Diagnostischen Bildgebung

MELBOURNE, Florida, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear, eine Tochtergesellschaft der Mirion Medical (Mirion, NYSE: MIR), wird auf dem am Freitag, den 12. Mai in Wien, Österreich, beginnenden ESTRO-Kongress die neuesten Innovationen im Qualitätsmanagement vorstellen. Am ESTRO-Stand Nr. 150 werden während des gesamten Kongresses Produktdemonstrationen und Anwendervorträge zu den branchenüblichen und neuen Qualitätssicherungslösungen für Strahlentherapie und diagnostische Bildgebung zu sehen sein.

Am Sonntag, den 14. Mai, veranstaltet Sun Nuclear sein jährliches Mittagssymposium, bei dem führende Experten aus dem Bereich der Strahlentherapie zu Wort kommen. Während des Symposiums wird Rhydian Caines, M.Sc., vom Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust (Liverpool, Vereinigtes Königreich) über die Erfahrungen seines Zentrums mit der SunCHECK® -Plattform berichten, einschließlich der Highlights seines ESTRO-Abstracts „When no news is good news: commercial automated EPID in vivo dosimetry deployed as a safety check"(Wenn keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten sind: kommerzielle automatisierte EPID-In-vivo-Dosimetrie zur Sicherheitskontrolle).1 Ziel des Abstracts ist die Wirksamkeit der SunCHECK-Plattform als „effiziente und praktische Lösung für den groß angelegten Einsatz der In-vivo-Dosimetrie als Sicherheitskontrolle im Rahmen eines 'VMAT-First'-Behandlungsparadigmas" zu demonstrieren.

Präsentierte Lösungen

Am Stand Nr. 150 stellt Sun Nuclear umfassende Lösungen für folgende Bereiche vor:

Inbetriebnahme und jährliche Qualitätssicherung: Das SunSCAN™ 3D Water Scanning System* vereinfacht die Strahlenabtastung mit SRS-Genauigkeit und einem benutzerorientierten Design.

Das SunSCAN™ 3D Water Scanning System* vereinfacht die Strahlenabtastung mit SRS-Genauigkeit und einem benutzerorientierten Design. Automatisiertes, integriertes Qualitätsmanagement: Die SunCHECK-Plattform unterstützt das Qualitätsmanagement mit einer zentralisierten, standardisierten Patienten- und Maschinen-QS für Strahlentherapieprogramme.

Die SunCHECK-Plattform unterstützt das Qualitätsmanagement mit einer zentralisierten, standardisierten Patienten- und Maschinen-QS für Strahlentherapieprogramme. Konventionelle und neuartige Behandlungsmodalitäten: Neben seinen Goldstandard-Arrays und -Phantomen bietet Sun Nuclear umfassende Lösungen für stereotaktische und MR-geführte Behandlungsprogramme, einschließlich solcher mit Bewegungsmanagement. Gezeigt wird der in Arbeit befindliche MotionCHECK™ 3D zur Quantifizierung und Bewertung von Zielbewegungen und räumlichen Verzerrungen in der MR.

Neben seinen Goldstandard-Arrays und -Phantomen bietet Sun Nuclear umfassende Lösungen für stereotaktische und MR-geführte Behandlungsprogramme, einschließlich solcher mit Bewegungsmanagement. Gezeigt wird der in Arbeit befindliche MotionCHECK™ 3D zur Quantifizierung und Bewertung von Zielbewegungen und räumlichen Verzerrungen in der MR. Qualitätssicherung in der diagnostischen Bildgebung: Sun Nuclear wird auch Highlights für seine CT-, Ultraschall- und Mammographie-Qualitätssicherungs-Portfolios vorstellen.

Die SunCHECK® -Plattform wird auch am Stand von GE HealthCare (Nr. 1440) auf der ESTRO im Rahmen der Präsentation von Interoperabilität und Arbeitsabläufen in der Strahlenonkologie vertreten sein. Das GE HealthCare iRT-Ökosystem ist für die Kompatibilität mit der SunCHECK® -Patientensoftware vorgesehen.

„Wir freuen uns darauf, den ESTRO-Teilnehmern unsere umfassenden Lösungen für das Qualitätsmanagement vorzustellen. Da sich unser Produktangebot von marktführenden stereotaktischen Lösungen bis hin zu marktneutralen Lösungen wie SunCHECK ständig weiterentwickelt, erweitern wir unser Angebot an Lösungen, um mehr Bedürfnisse im Bereich der Strahlentherapie abzudecken", so Luis Rivera, President of Radiation Therapy QA bei Mirion Medical.

Weitere Informationen über die vorgestellten Lösungen und das Vortragsprogramm finden Sie unter sunnuclear.com/estro.

Seit 2022 gehört Sun Nuclear zu Mirion Medical. Teilnehmer am ESTRO-Kongress werden das neue Branding am Stand von Sun Nuclear und die Eingliederung der CIRS-Lösungen bemerken, die nun zur Marke Sun Nuclear gehören.

Informationen zu Sun Nuclear

Sun Nuclear und CIRS gehören zu Mirion Medical, einer Gruppe von auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Marken innerhalb von Mirion (NYSE: MIR). Wir bieten innovative Lösungen für Zentren für Strahlentherapie und diagnostische Bildgebung. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unser unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Mit dem Schwerpunkt auf laufender Unterstützung zielt Sun Nuclear darauf ab, die Einführung von Technologien erleichtern und Arbeitsabläufe und Ergebnisse verbessern, damit Gesundheitseinrichtungen echte Ergebnisse für die Sicherheit ihrer Patienten erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com. Folgen Sie uns: @sunnuclear.

1 PO-1665 „When no news is good news: commercial automated EPID in vivo dosimetry deployed as a safety check"; R. Caines, M. Gilmore, The Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust, Medical Physics, Liverpool, United Kingdom

*Das SunSCAN 3D-System ist nicht auf allen Märkten erhältlich. CE-Kennzeichnung ausstehend.

Sun Nuclear, SunCHECK, SunSCAN 3D und MotionCHECK 3D sind eingetragene Marken von Mirion Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

