Sun Pharma adquiere Concert Pharmaceuticals para avanzar en el tratamiento de la alopecia areata

Añade deuruxolitinib, un inhibidor oral de JAK potencialmente mejor de su clase para el tratamiento de la alopecia areata, una enfermedad dermatológica autoinmune

Aprovecha la infraestructura mundial de Sun Pharma para proporcionar un amplio acceso a deuruxolitinib a los pacientes con alopecia areata

Refuerza la franquicia mundial de dermatología de Sun Pharma con la incorporación de un producto en fase avanzada en un área con una importante necesidad no cubierta

Sun Pharma iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de Concert

Pago inicial en efectivo de 8,00 dólares por acción ordinaria, o una contraprestación en acciones de 576 millones de dólares, y

Derecho de valor contingente de hasta 3,50 dólares por acción ordinaria si se alcanzan determinados hitos de ventas netas en función del tiempo

MUMBAI, India y LEXINGTON, Mass., 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO) (Bloomberg: SUNP IN) (NSE: SUNPHARMA) (BSE: 524715) (junto con sus filiales y/o empresas asociadas, "Sun Pharma") y Concert Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNCE) ("Concert") han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Sun Pharma adquirirá todas las acciones en circulación de Concert mediante una oferta pública de adquisición a cambio de un pago inicial de 8,00 dólares por acción ordinaria en efectivo, es decir, 576 millones de dólares en valor patrimonial. Los accionistas de Concert también recibirán un derecho de valor contingente (CVR) no negociable que da derecho a los titulares a recibir hasta 3,50 dólares adicionales por acción ordinaria en efectivo, pagaderos cuando el deuruxolitinib alcance determinados hitos de ventas netas en períodos específicos, sujeto a los términos y condiciones contenidos en un acuerdo de derechos de valor contingente que detalla los términos de los CVR. La transacción fue aprobada por los Consejos de Administración de ambas empresas.

El pago inicial de 8,00 dólares por acción ordinaria en efectivo representa una prima de aproximadamente el 33 % sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días de Concert a 18 de enero de 2023, el último día de cotización anterior al anuncio de hoy.

Concert es una empresa biotecnológica en fase avanzada pionera en el uso de deuterio en la química médica. Concert cuenta con una amplia cartera de patentes, entre ellas la de su principal producto candidato, el deuruxolitinib -un inhibidor oral de las quinasas Janus JAK1 y JAK2 para el tratamiento de la alopecia areata, una enfermedad dermatológica autoinmune-, que se encuentra en fase avanzada de desarrollo. Concert ha concluido la evaluación de la eficacia y seguridad de deuruxolitinib en pacientes adultos con alopecia areata de moderada a grave en su programa clínico de fase 3 THRIVE-AA, y se están realizando dos estudios abiertos de extensión a largo plazo en Norteamérica y Europa. El objetivo inmediato de Sun Pharma sería seguir el plan de Concert de presentar una solicitud de nuevo fármaco (NDA) a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en el primer semestre de 2023.

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos, lo que provoca la pérdida parcial o total del cabello en el cuero cabelludo y el cuerpo. La alopecia areata puede afectar hasta al 2,5 % de la población estadounidense y mundial a lo largo de su vida[1],[2],[3]. El cuero cabelludo es la zona más comúnmente afectada, pero cualquier zona con pelo puede verse afectada sola o junto con el cuero cabelludo. La enfermedad puede aparecer a lo largo de la vida y afecta tanto a hombres como a mujeres. La alopecia areata puede asociarse a graves consecuencias psicológicas, como ansiedad y depresión. En la actualidad, las opciones de tratamiento de la alopecia areata son limitadas.

"Sun Pharma está construyendo una franquicia mundial de dermatología y oftalmología y aspira a ser un socio comercial y de desarrollo preferente en estas terapias en todo el mundo. La adquisición de Concert añade deuruxolitinib, el mejor tratamiento potencial de su clase para la alopecia areata en fase avanzada", declaró Abhay Gandhi, consejero delegado para Norteamérica de Sun Pharma. "Existe una importante necesidad no cubierta en el ámbito de la alopecia areata y nuestro objetivo es aprovechar el compromiso de Concert de apoyar a la comunidad de pacientes de alopecia areata. Estamos bien posicionados para introducir con éxito este producto en el mercado mundial. Estoy deseando dar la bienvenida al excepcionalmente talentoso equipo de Concert, que ha trabajado incansablemente en el desarrollo del producto para llevarlo al mercado".

"Nos complace realizar esta interesante transacción con Sun Pharma, que aporta un valor sustancial a nuestros accionistas y es el resultado de un minucioso proceso de revisión supervisado por el Consejo de Administración de Concert", declaró Roger Tung, Ph.D., presidente y consejero delegado de Concert. "Nuestra misión en Concert siempre ha sido traducir la ciencia innovadora en soluciones clínicas para mejorar significativamente la vida de los pacientes. Nos enorgullece ver que el logro de nuestro equipo -la creación de un nuevo y valioso candidato a fármaco para una enfermedad importante y desatendida- ha sido debidamente reconocido y valorado por Sun Pharma como medio para ampliar su compromiso internacional con la dermatología. Estoy seguro de que esta transacción maximizará el valor para nuestros accionistas y mejorará el acceso a deuruxolitinib para los pacientes con alopecia areata".

Condiciones de la transacción y calendario hasta el cierre

Según los términos del acuerdo de fusión, Sun Pharma iniciará sin demora una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias de Concert en circulación. Se ofrecerá a los accionistas de Concert un pago inicial de 8,00 dólares en efectivo por acción ordinaria. El Consejo de Administración de Concert recomienda por unanimidad que los accionistas de Concert acudan a la oferta.

Los accionistas de Concert también recibirán un CVR no negociable, que da derecho a los accionistas de Concert a recibir hasta 3,50 dólares adicionales por acción ordinaria en efectivo, pagaderos cuando el deuruxolitinib alcance determinados hitos de ventas netas en períodos específicos, sujeto a los términos y condiciones contenidos en el acuerdo de derechos de valor contingente que detalla los términos de los CVR. Estos hitos, sujetos a los términos y condiciones especificados en el acuerdo de derechos de valor contingente, incluyen (i) 1,00 dólar por acción ordinaria, pagaderos la primera vez que, en cualquier ejercicio fiscal entre el momento de la primera venta comercial de deuruxolitinib en EE. UU. y el 31 de marzo de 2027, las ventas netas de deuruxolitinib sean iguales o superiores a 100 millones de dólares, y (ii) 2,50 dólares adicionales por acción ordinaria, pagaderos la primera vez que, en cualquier período de cuatro trimestres fiscales consecutivos entre el momento de la primera venta comercial de deuruxolitinib en EE. UU. y el 31 de diciembre de 2029, las ventas netas de deuruxolitinib sean iguales o superiores a 500 millones de dólares. No puede garantizarse que se vaya a efectuar pago alguno en relación con los CVR.

Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2023. La transacción está sujeta a la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Concert, así como a la recepción de las autorizaciones reglamentarias aplicables y otras condiciones de cierre habituales. Tras el cierre con éxito de la oferta pública de adquisición, Sun Pharma adquirirá todas las acciones restantes de Concert que no se hayan ofrecido en la oferta pública de adquisición y todas las acciones preferentes de Concert mediante una fusión en un segundo paso al mismo precio de 8,00 dólares por acción ordinaria, más un CVR no negociable. La fusión se llevará a cabo tan pronto como sea posible tras el cierre de la oferta pública de adquisición.

En el periodo de nueve meses finalizado en septiembre de 2022, Concert registró unos ingresos totales de 29.000 dólares y una pérdida neta de 90,6 millones de dólares. El gasto en I+D para ese periodo de nueve meses fue de 75,7 millones de dólares. A 30 de septiembre de 2022, Concert tenía aproximadamente 148,9 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones.

Sun Pharma tenía una tesorería neta de 1.600 millones de dólares a 30 de septiembre de 2022.

Asesores

Moelis & Company LLC actúa como asesor financiero de Sun Pharma, y Davis Polk & Wardwell LLP actúa como asesor jurídico. MTS Health Partners, L.P. y Chestnut Partners, Inc. actúan como asesores financieros de Concert, y Goodwin Procter LLP actúa como asesor jurídico. Además, MTS Securities, LLC (una filial de MTS Health Partners, L.P.) ha emitido un dictamen para el Consejo de Administración de Concert sobre la equidad de la contraprestación de la oferta que recibirán los titulares de acciones ordinarias de Concert en la operación, sujeto a las salvedades y limitaciones establecidas en el mismo.

Acerca de Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma es la cuarta empresa mundial de especialidades farmacéuticas genéricas y la primera empresa farmacéutica de la India. Un negocio integrado verticalmente y un equipo cualificado le permiten ofrecer productos de alta calidad, en los que confían clientes y pacientes de más de 100 países de todo el mundo, a precios asequibles. Su presencia mundial se apoya en instalaciones de fabricación repartidas por 6 continentes y aprobadas por múltiples agencias reguladoras, junto con una plantilla multicultural que comprende más de 50 nacionalidades. Sun Pharma fomenta la excelencia a través de la innovación con el apoyo de sólidas capacidades de I+D en múltiples centros de I+D, con inversiones de aproximadamente el 6 % de los ingresos anuales en I+D. Para más información, visite www.sunpharma.com y síganos en Twitter @SunPharma_Live

Acerca de Concert

Concert Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéutica en fase clínica avanzada que está desarrollando deuruxolitinib, un nuevo inhibidor oral deuterado de JAK1/2. Concert ha concluido con éxito dos ensayos de fase 3 con deuruxolitinib en adultos con alopecia areata, una grave enfermedad dermatológica autoinmunitaria. Concert también está evaluando el uso del deuruxolitinib en otras indicaciones y estudiando varios candidatos en fase inicial de desarrollo. Para más información, visite www.concertpharma.com y síganos en Twitter, Instagram o LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

La presente comunicación contiene manifestaciones de futuro, expresas o implícitas, relacionadas con Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ("Sun Pharma"), Concert Pharmaceuticals, Inc. ("Concert") y la adquisición de Concert por Sun Pharma, incluidas afirmaciones expresas o implícitas de carácter prospectivo sobre deuruxolitinib, sus beneficios terapéuticos y su vía de desarrollo reglamentario, así como sobre las operaciones y los resultados futuros de Sun Pharma y Concert. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas, incluidas todas las declaraciones relativas a la intención, creencia o expectativa actual de las empresas y los miembros de sus equipos directivos. Palabras como "será", "podría", "sería", "debería", "esperar", "planificar", "anticipar", "pretender", "creer", "estimar", "predecir", "proyectar", "potencial", "continuar", "objetivo", variaciones de dichas palabras y expresiones similares pretenden identificar dichas declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Ejemplos de tales declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, expresas o implícitas:

declaraciones relativas a la transacción y asuntos relacionados, rendimiento y oportunidades prospectivas, operaciones posteriores al cierre y perspectivas para los negocios de las empresas;

declaraciones de metas, planes, objetivos o propósitos para operaciones futuras, incluidas las relacionadas con los productos de Sun Pharma y Concert, la investigación de productos, el desarrollo de productos, la introducción de productos y la aprobación de productos, así como la cooperación en relación con los mismos;

declaraciones que contengan proyecciones u objetivos de beneficios, costes, ingresos (o pérdidas), beneficios por acción, gastos de capital, dividendos, estructura de capital, finanzas netas y otras medidas financieras;

declaraciones relativas a resultados económicos futuros, acciones futuras y resultados de contingencias tales como procedimientos judiciales; y

declaraciones sobre las hipótesis en las que se basan o que están relacionadas con dichas afirmaciones.

Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicos. Sun Pharma y Concert advierten de que una serie de factores importantes, incluidos los descritos en este documento, podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas.

Los factores que pueden afectar a los resultados futuros y que pueden hacer que estas declaraciones prospectivas sean inexactas incluyen, pero no se limitan a: incertidumbres en cuanto al calendario de la oferta pública de adquisición y la fusión; incertidumbres en cuanto al número de accionistas de Concert que presentarán sus acciones en la oferta; la posibilidad de que se presenten ofertas competidoras; la posibilidad de que no se cumplan o no se exijan varias condiciones de cierre para la transacción, incluida la posibilidad de que una entidad gubernamental prohíba, retrase o se niegue a conceder la aprobación para la realización de la transacción (o sólo conceda la aprobación sujeta a condiciones o limitaciones adversas); la posibilidad de que la transacción propuesta no se complete en el plazo previsto por Sun Pharma y Concert, o no se complete en absoluto; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de la transacción propuesta en el plazo esperado, o en absoluto; los efectos de la transacción en las relaciones con los empleados, otros socios comerciales o entidades gubernamentales; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales derivados del anuncio o la realización de la transacción propuesta; costes, cargas o gastos significativos o inesperados derivados de la transacción propuesta; los efectos negativos de este anuncio o de la consumación de la adquisición propuesta en el precio de mercado de las acciones de Sun Pharma o de las acciones ordinarias de Concert y/o los resultados operativos de Sun Pharma o de Concert; la dificultad de predecir el calendario o el resultado de las aprobaciones o acciones reguladoras; los riesgos relacionados con la no consecución de los hitos de los CVR y de que los titulares de los CVR no reciban pagos en relación con los CVR; otros efectos empresariales, incluidos los efectos de las condiciones industriales, económicas o políticas fuera del control de las empresas; costes de transacción; pasivos reales o contingentes; riesgo de litigios y/o acciones reguladoras relacionadas con la adquisición propuesta; repercusiones adversas en el negocio, los resultados operativos o la situación financiera en el futuro debido a pandemias, epidemias o brotes, como COVID-19, y su impacto en los respectivos negocios, operaciones, cadena de suministro, inscripción y retención de pacientes, ensayos clínicos, estrategia, objetivos e hitos previstos de Sun Pharma y Concert; reducciones de precios impuestas por el gobierno o impulsadas por el mercado para los productos de Sun Pharma o Concert; introducción de productos de la competencia; dependencia de la tecnología de la información; capacidad de Sun Pharma o Concert para comercializar con éxito los productos actuales y nuevos; la capacidad de Sun Pharma, Concert y sus colaboradores para seguir llevando a cabo programas de investigación y clínicos; la exposición a la responsabilidad por productos defectuosos y a procedimientos e investigaciones legales; y otros riesgos e incertidumbres que se detallan periódicamente en los informes periódicos de Concert presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la "SEC"), así como en el Anexo 14D-9 que presentará Concert y en el Anexo TO y los documentos de oferta pública de adquisición relacionados que presentarán Sun Pharma y Foliage Merger Sub, Inc. una filial propiedad al 100 % de Sun Pharma ("Comprador").

Todas las afirmaciones de carácter prospectivo se refieren únicamente a la fecha de esta comunicación y se basan en las convicciones y juicios actuales de la dirección de Sun Pharma y Concert, por lo que se advierte al lector que no se fíe de las afirmaciones de carácter prospectivo realizadas por Sun Pharma o Concert. Factores no cotizados pueden presentar obstáculos adicionales significativos a la realización de las declaraciones prospectivas. A menos que así lo exija la ley, Sun Pharma y Concert no tienen el deber ni asumen la obligación de actualizar o revisar ninguna declaración de futuro después de la distribución de este comunicado, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo.

Información adicional y dónde encontrarla

La oferta pública de adquisición a la que se hace referencia en este documento aún no ha comenzado. Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y no constituye ni una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores de Concert, ni sustituye a ningún material de oferta pública de adquisición que Sun Pharma, Concert o el Comprador vayan a presentar ante la SEC. Sólo se realizará una solicitud y una oferta de compra de acciones de Concert en virtud de una oferta de compra y de los materiales relacionados que Sun Pharma tiene intención de presentar ante la SEC. En el momento en que se inicie la oferta pública de adquisición, Sun Pharma y el Comprador presentarán una Declaración de Oferta Pública de Adquisición en el Anexo TO ante la SEC, y Concert presentará una Declaración de Solicitud/Recomendación en el Anexo 14D-9 ante la SEC con respecto a la oferta pública de adquisición. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE CONCERT Y A OTROS INVERSORES A QUE LEAN LOS MATERIALES DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (INCLUIDA UNA OFERTA DE COMPRA, UNA CARTA DE TRANSMISIÓN RELACIONADA Y OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN) Y LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBERÁ LEERSE DETENIDAMENTE ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN CON RESPECTO A LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN. La oferta de compra, la correspondiente carta de transmisión y algunos otros documentos de la oferta de adquisición, así como la declaración de solicitud/recomendación, se enviarán a todos los accionistas de Concert sin coste alguno para ellos. La Declaración de Oferta de Adquisición y la Declaración de Solicitud/Recomendación estarán disponibles gratuitamente en la página web de la SEC en www.sec.gov. Pueden obtenerse copias adicionales gratuitas poniéndose en contacto con Sun Pharma o Concert. Pueden obtenerse copias gratuitas de estos materiales y de algunos otros documentos de la oferta poniéndose en contacto con el Departamento de Relaciones con Inversores de Sun Pharma en [email protected], con el Departamento de Relaciones con Inversores de Concert en [email protected], o dirigiendo las solicitudes de dichos materiales al agente de información de la oferta, que será nombrado en la Declaración de Oferta Pública de Adquisición. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Concert estarán disponibles gratuitamente en la sección "Inversores" de la página web de Concert en www.concertpharma.com.

Además de la Declaración de Solicitud/Recomendación, Concert presenta informes anuales, trimestrales y actuales y otra información ante la SEC. Puede leer y copiar cualquier informe u otra información presentada por Concert en la sala de referencia pública de la SEC en 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Llame a la SEC al 1-800-SEC-0330 para obtener más información sobre la sala de referencia pública. Los documentos presentados por Concert ante la SEC también están a disposición del público de forma gratuita en los servicios comerciales de recuperación de documentos y en la página web mantenida por la SEC en www.sec.gov.

Contactos:

Sun Pharma:

Inversores

Dr. Abhishek Sharma

+91 22 4324 2929

[email protected]

Medios (Global)

Gaurav Chugh

+91 22 4324 5373

[email protected]

Medios (EE. UU.)

Janet Metz

[email protected]

Concert:

Inversores

Justine Koenigsberg

(781) 674-5284

[email protected]

