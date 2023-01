Sun Pharma adquire Concert Pharmaceuticals, avançando no tratamento potencial para a Alopecia Areata

Adiciona o Deuruxolitinib, possível inibidor de JAK Oral para o tratamento da Alopecia Areata, uma doença dermatológica autoimune

Aproveita a infraestrutura Global da Sun Pharma para oferecer amplo acesso ao Deuruxolitinib para pacientes com Alopecia Areata

Fortalece a franquia global de dermatologia da Strengthens Sun Pharma adicionando um produto em estágio avançado em uma área com necessidade significativa não atendida

A Sun Pharma iniciará oferta de licitação para adquirir todas as ações ordinárias da Concert

Pagamento antecipado em dinheiro de $8.00 por ação ordinária ou consideração de capital de $576 milhões, e

valor contingente Direito de até $3.50 por ação de opções ordinárias sobre a conquista de determinados marcos de vendas líquidas baseadas em tempo

BOMBAIM, Índia e LEXINGTON, Mass., 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- ASun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO) (Bloomberg: SUNP IN) (NSE: SUNPHARMA) (BSE: 524715) (juntamente com suas subsidiárias e/ou empresas associadas, "Sun Pharma") e aConcert Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNCE) ("Concert") anunciaram hoje que realizaram um acordo definitivo onde a Sun Pharma adquirirá todas as ações excepcionais da Concert por meio de uma oferta de licitação para um pagamento antecipado de $8.00 por ação em espécie ou $576 milhões em valor de equidade. Os acionistas da Concert também receberão um direito de valor contingente não negociável (CVR) que dá direito aos detentores o recebimento de até US$ 3,50 adicionais por ação ordinária em dinheiro, a pagar após o deuruxolitinib atingir determinados marcos de vendas líquidas dentro de períodos especificados, sujeito aos termos e condições contidos em um contrato de direitos de valor contingente detalhando os termos dos CVRs. A transação foi aprovada pelos conselhos administrativos de ambas as empresas.

O pagamento adiantado de US$ 8,00 por ação ordinária em dinheiro representa um prêmio de aproximadamente 33% em relação ao preço médio ponderado do volume de 30 dias da Concert em 18 de janeiro de 2023, o último dia de negociação antes do anúncio de hoje.

A Concert é uma empresa de biotecnologia de estágio avançado, pioneira no uso de deutério em química medicinal. A Concert tem um extenso portfólio de patentes, incluindo seu principal candidato a produto, o deuruxolitinib – um inibidor oral das Janus quinases JAK1 e JAK2 para o tratamento da Alopecia Areata, uma doença dermatológica autoimune – que está em estágio avançado de desenvolvimento. A Concert concluiu a avaliação da eficácia e segurança do deuruxolitinib em pacientes adultos com Alopecia Areata moderada a grave em seu programa clínico THRIVE-AA Fase 3 e dois estudos abertos de extensão de longo prazo estão em andamento na América do Norte e na Europa. O foco imediato da Sun Pharma seria seguir o plano da Concert de enviar um novo pedido de medicamento (NDA) à Food and Drug Administration (FDA) dos EUA no primeiro semestre de 2023.

A Alopecia Areata é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca os folículos pilosos, resultando em perda parcial ou completa de cabelos no couro cabeludo e no corpo. A Alopecia Areata pode afetar até 2,5% dos Estados Unidos e da população global durante sua vida útil[1], [2], [3]. O couro cabeludo é a área mais comumente afetada, mas qualquer local com pelos pode ser afetado sozinho ou em conjunto com o couro cabeludo. O início da doença pode ocorrer ao longo da vida e afeta tanto mulheres quanto homens. A Alopecia Areata pode estar associada a graves consequências psicológicas, incluindo ansiedade e depressão. Atualmente, existem opções limitadas de tratamento disponíveis para a Alopecia Areata.

"A Sun Pharma está construindo uma franquia global de dermatologia e oftalmologia e tem como objetivo ser o parceiro comercial e de desenvolvimento preferido nessas terapias em todo o mundo. A aquisição da Concert adiciona o deuruxolitinib como tratamento potencial de estágio avançado, e melhor da categoria, para a Alopecia Areata ", disse Abhay Gandhi, CEO da Sun Pharma na América do Norte. "Há uma necessidade significativa não atendida no espaço da Alopecia Areata e nosso objetivo é ampliar o compromisso da Concert de apoiar essa comunidade de pacientes. Estamos bem posicionados para levar este produto ao mercado de todo o mundo. Estou ansioso para dar as boas-vindas à equipe excepcionalmente talentosa da Concert, que trabalhou incansavelmente para desenvolver o produto e trazê-lo ao mercado".

"Ficamos felizes de entrar nesta transação emocionante com a Sun Pharma, que agrega valor substancial aos nossos acionistas e é o resultado de um processo de revisão minucioso supervisionado pelo Conselho da Concert", afirmou Roger Tung, Ph.D., presidente e CEO da Concert. "Nossa missão na Concert sempre foi transformar ciência inovadora em soluções clínicas para melhorar significativamente a vida dos pacientes. Estamos orgulhosos de ver a conquista de nossa equipe – criar um novo candidato a medicamento valioso para uma doença importante e carente – devidamente reconhecida e valorizada pela Sun Pharma como um meio de expandir seu compromisso internacional contínuo com a dermatologia. Estou confiante de que esta transação maximizará o valor para nossos acionistas e aumentará o acesso ao deuruxolitinib para pacientes com Alopecia Areata."

Termos da transação e prazo para fechamento

De acordo com os termos do acordo de fusão, a Sun Pharma iniciará prontamente uma oferta de licitação para adquirir todas as ações ordinárias pendentes da Concert. Os acionistas da Concert receberão um pagamento antecipado de $ 8,00 por ação ordinária em dinheiro. O Conselho Administrativo do Concert recomenda, por unanimidade, que os acionistas da Concert apresentem suas ações na oferta de licitação.

Os acionistas da Concert também receberão um CVR não negociável, que permite o recebimento de até $3.50 adicionais por ação ordinária em dinheiro, a pagar após o deuruxolitinib atingir determinados marcos de vendas líquidas em períodos especificados, sujeito aos termos e condições contidos no contrato de direitos de valor contingente detalhando os termos do CVRs. Esses marcos, sujeitos aos termos e condições, conforme especificado no Contrato de Direitos de Valor Contingente, incluem: (i) $1.00 por ação ordinária, a pagar pela primeira vez em qualquer ano fiscal, entre o período da primeira venda comercial do deuruxolitinib nos EUA e 31 de março de 2027, caso as vendas líquidas de deuruxolitinib sejam iguais ou superiores $100 milhões, e (ii) $2.50 adicionais por ação ordinária, a pagar pela primeira vez que em qualquer período de quatro trimestres fiscais consecutivos entre o momento da primeira venda comercial do deuruxolitinib nos EUA e 31 de Dezembro de 2029, caso as vendas líquidas de deuruxolitinib sejam iguais ou superiores a $500 milhões. Não pode haver garantia de que todos os pagamentos serão feitos com relação à CVRs.

Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2023. A transação está sujeita à licitação da maioria das ações ordinárias em circulação da Concert, bem como ao recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis e outras condições habituais de fechamento. Após o fechamento bem-sucedido da oferta pública, a Sun Pharma adquirirá todas as ações remanescentes da Concert que não foram oferecidas na oferta pública e todas as ações preferenciais da Concert por meio de uma fusão de segunda etapa ao mesmo preço de $ 8,00 por ação ordinária, mais um CVR não negociável. A fusão será realizada assim que possível, após o fechamento da oferta de licitação.

Para o período de nove meses encerrado em setembro de 2022, a Concert relatou uma receita total de $ 29 mil e um prejuízo líquido de $ 90,6 milhões. As despesas de P&D para esse período de nove meses foram de $ 75,7 milhões. Em 30 de setembro de 2022, a Concert possuía aproximadamente $ 148,9 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos.

A Sun Pharma tinha caixa líquido de US$ 1,6 bilhão em 30 de setembro de 2022.

Consultores

A Moelis & Company LLC está atuando como consultora financeira da Sun Pharma, e a Davis Polk & Wardwell LLP está atuando como consultora jurídica. MTS Health Partners, L.P. e Chestnut Partners, Inc. estão atuando como consultores financeiros da Concert, e Goodwin Procter LLP está atuando como consultor jurídico. Além disso, a MTS Securities, LLC (uma afiliada da MTS Health Partners, L.P.) forneceu uma opinião ao Conselho de Administração da Concert sobre a razoabilidade da oferta a ser recebida pelos detentores de ações ordinárias da Concert na transação, sujeita às qualificações e limitações nele estabelecidas.

Sobre a Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

A Sun Pharma é a quarta maior empresa farmacêutica genérica especializada do mundo e a principal empresa farmacêutica da Índia. Um negócio integrado verticalmente e uma equipe qualificada permitem que ela forneça produtos de alta qualidade, com a confiança de clientes e pacientes em mais de 100 países em todo o mundo, a preços acessíveis. Sua presença global é apoiada por instalações de fabricação espalhadas por 6 continentes e aprovadas por várias agências reguladoras, juntamente com uma força de trabalho multicultural composta por mais de 50 nacionalidades. A Sun Pharma promove a excelência por meio da inovação apoiada por fortes recursos de PD em vários centros, com investimentos de aproximadamente 6% das receitas anuais. Para mais informações, visite www.sunpharma.com amp; siga-nos no Twitter @SunPharma_Live

Sobre a Concert

A Concert Pharmaceuticals é uma empresa biofarmacêutica clínica em estágio avançado que está desenvolvendo deuruxolitinib, um novo inibidor oral deuterado de JAK1/2. A Concert concluiu com sucesso dois estudos de Fase 3 com deuruxolitinib em adultos com Alopecia Areata, uma doença dermatológica autoimune grave. A Concert também está estudando o uso de deuruxolitinib em outras indicações e avaliando uma série de candidatos em estágio inicial. Para mais informações, acesse o site www.concertpharma.com ou siga-nos no Twitter, Instagram ou LinkedIn.

Declarações prospectivas

Esta comunicação contém declarações prospectivas expressas ou implícitas relacionadas à Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ("Sun Pharma"), Concert Pharmaceuticals, Inc. ("Concert") e à aquisição da Concert pela Sun Pharma, incluindo declarações prospectivas expressas ou implícitas sobre o deuruxolitinib, seus benefícios terapêuticos e sua rota de desenvolvimento regulatório, e as operações e desempenho futuras da Sun Pharma e do Concert. Todas as declarações que não sejam de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo todas as relacionadas à intenção, crença ou expectativa atual das empresas e membros de suas equipes de gestão sênior. Palavras como "irá", "poderia", "iria", "deveria", "espera", "planeja", "antecipa", "pretende", "acredita", "estima", "prevê", "projeta", "potencial", "continua", "meta", variações dessas palavras e expressões semelhantes destinam-se a identificar tais declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras de identificação. Exemplos de tais declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, expressos ou implícitos:

declarações relacionadas à transação e questões relacionadas, desempenho e oportunidades potenciais, operações pós-fechamento e perspectiva para os negócios das empresas;

declarações de alvos, planos, objetivos ou metas para operações futuras, incluindo aquelas relacionadas aos produtos da Sun Pharma e da Concert, pesquisa de produtos, desenvolvimento de produtos, apresentações de produtos e aprovações de produtos, bem como cooperação em relação a eles;

declarações contendo projeções ou metas de receitas, custos, renda (ou perda), ganhos por ação, despesas de capital, dividendos, estrutura de capital, finanças líquidas e outras medidas financeiras;

declarações sobre desempenho econômico futuro, ações futuras e resultado de contingências, como procedimentos legais; e

declarações a respeito das suposições subjacentes ou relacionadas a essas declarações.

Essas declarações são baseadas em planos, estimativas e projeções atuais. Por sua própria natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes, tanto gerais quanto específicos. A Sun Pharma e a Concert advertem que vários fatores importantes, incluindo aqueles descritos neste documento, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados em quaisquer declarações prospectivas.

Fatores que podem afetar os resultados futuros e fazer com que essas declarações prospectivas sejam imprecisas incluem, mas não estão limitados a: incertezas quanto ao momento da oferta pública e fusão; incertezas quanto a quantos acionistas da Concert oferecerão suas ações; a possibilidade de que ofertas concorrentes sejam feitas; a possibilidade de que várias condições de fechamento para a transação possam não ser satisfeitas ou renunciadas, incluindo que uma entidade governamental possa proibir, atrasar ou recusar-se a conceder aprovação para a consumação da transação (ou apenas conceder aprovação sujeita a condições ou limitações adversas); a possibilidade de que a transação proposta não seja concluída no prazo esperado pela Sun Pharma e Concert ou nem sequer concluída; falha em perceber os benefícios antecipados da transação proposta no prazo esperado ou em outro momento; os efeitos da transação nas relações com funcionários, outros parceiros de negócios ou entidades governamentais, possíveis reações adversas ou mudanças nas relações de negócios resultantes do anúncio ou conclusão da transação proposta; custos, encargos ou despesas significativos ou inesperados resultantes da transação proposta; efeitos negativos deste anúncio ou da consumação da aquisição proposta no preço de mercado das ações da Sun Pharma ou ações ordinárias da Concert e/ou resultados operacionais da Sun Pharma ou da Concert; a dificuldade de prever o momento ou o resultado das aprovações ou ações regulatórias; os riscos relacionados ao não cumprimento dos marcos do CVR e que os detentores dos CVRs não receberão pagamentos relativos aos CVRs; outros efeitos de negócios, incluindo os efeitos da indústria, condições econômicas ou políticas fora do controle das empresas, custos de transação, passivos reais ou contingentes; risco de litígio e/ou ações regulatórias relacionadas à aquisição proposta; impactos adversos nos negócios, resultados operacionais ou condição financeira no futuro devido a pandemias, epidemias ou surtos, como a COVID-19, e seu impacto nos respectivos negócios, operações, cadeia de suprimentos, inscrição e retenção de pacientes, ensaios clínicos da Sun Pharma e da Concert, estratégia, metas e marcos antecipados, reduções de preços impostas pelo governo ou impulsionadas pelo mercado para produtos da Sun Pharma ou Concert; introdução de produtos concorrentes; dependência da tecnologia da informação; a capacidade da Sun Pharma ou da Concert de comercializar com sucesso produtos novos e atuais; a capacidade da Sun Pharma, da Concert e de seus colaboradores de continuar conduzindo pesquisas e programas clínicos; exposição à responsabilidade pelo produto e processos e investigações legais; e outros riscos e incertezas detalhados de tempos em tempos nos relatórios periódicos da Concert arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), bem como no Anexo 14D-9 a ser arquivado pela Concert e no Anexo TO e documentos de oferta pública relacionados a ser arquivado pela Sun Pharma e Foliage Merger Sub, Inc., uma subsidiária integral da Sun Pharma ("Compradora").

Quaisquer declarações prospectivas referem-se apenas à data desta comunicação e são feitas com base nas crenças e julgamentos atuais da administração da Sun Pharma e da Concert, e o leitor é advertido a não confiar em nenhuma declaração prospectiva feita pela Sun Pharma ou Concert. Fatores não listados podem apresentar obstáculos adicionais significativos à realização das declarações prospectivas. A menos que exigido por lei, a Sun Pharma e a Concert não têm nenhuma obrigação e não assumem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva após a distribuição desta comunicação, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Informações adicionais e onde encontrá-las

A oferta pública referida neste documento ainda não foi iniciada. Esta comunicação é apenas para fins informativos e não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para vender valores mobiliários da Concert, nem é um substituto para quaisquer materiais de oferta pública que a Sun Pharma, a Concert ou o Comprador arquivem junto à SEC. Uma solicitação e uma oferta para comprar ações da Concert serão feitas apenas de acordo com uma oferta de compra e materiais relacionados que a Sun Pharma pretende arquivar na SEC. No momento em que a oferta pública for iniciada, a Sun Pharma e o Comprador apresentarão uma Declaração de Oferta Pública no Anexo TO junto à SEC, e a Concert apresentará uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D-9 junto à SEC com relação à oferta pública. OS ACIONISTAS DA CONCERT E OUTROS INVESTIDORES SÃO INCENTIVADOS A LER OS MATERIAIS DA OFERTA DE LICITAÇÃO (INCLUINDO UMA OFERTA DE COMPRA, UMA CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA E ALGUNS OUTROS DOCUMENTOS DE PROPOSTA) E A DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO/RECOMENDAÇÃO, PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE DEVEM SER LIDAS CUIDADOSAMENTE ANTES DE QUALQUER DECISÃO SER TOMADA COM RELAÇÃO À PROPOSTA DE LICITAÇÃO. A oferta de compra, a Carta de Transmissão relacionada e alguns outros documentos de oferta de licitação, bem como a declaração de solicitação/recomendação, serão enviados a todos os acionistas da Concert sem custos a eles. A declaração de oferta de licitação e a declaração de solicitação/recomendação serão disponibilizadas gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Cópias adicionais podem ser obtidas gratuitamente entrando em contato com a Sun Pharma ou a Concert. Cópias gratuitas desses materiais e outros documentos de oferta estão disponíveis entrando em contato com o departamento de relações com investidores da Sun Pharma pelo e-mail [email protected], o departamento de relações com investidores da Concert pelo e-mail [email protected] ou direcionando as solicitações desses materiais ao agente de informações para a oferta, que será nomeado na declaração de oferta de licitação. Cópias dos documentos apresentados à SEC pela Concert estarão disponíveis gratuitamente na seção "Investidores" do site da Concert na internet em www.concertpharma.com.

Além da declaração de solicitação/recomendação, a Concert registra relatórios anuais, trimestrais e atuais e outras informações junto à SEC. Você pode ler e copiar quaisquer relatórios ou outras informações arquivadas pela Concert na sala de referência pública da SEC na 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Ligue para a SEC pelo telefone 1-800-SEC-0330 para mais informações sobre a sala de referência pública. Os arquivos da Concert junto à SEC também estão disponíveis gratuitamente para o público a partir de serviços comerciais de recuperação de documentos e no site mantidos pela SEC em www.sec.gov.

Contatos:

Sun Pharma:

Investidores:

Dr. Abhishek Sharma

+91 22 4324 2929

[email protected]

Mídia (Global)

Gaurav Chugh

+91 22 4324 5373

[email protected]

Mídia (EUA)

Janet Metz

[email protected]

Concert:

Investidores

Justine Koenigsberg

(781) 674-5284

[email protected]

