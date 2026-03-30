Sungrow - Annonce d´un partenariat de BESS C&I de 1 155 MWh en Afrique du Sud

JOHANNESBURG, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, le leader mondial des onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie (ESS), vient de signer un accord historique avec Herholdt's Group, son partenaire de distribution officiel en Afrique du Sud. Dans le but de déployer un total de 1 155 MWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) (commerciaux et industriels (C&I)).

Sungrow & Herholdt's Signing

Cet accord marque une étape importante dans l'expansion de Sungrow sur le marché sud-africain et reflète la demande croissante de solutions énergétiques fiables et flexibles dans le secteur. Il souligne également la confiance du marché dans les technologies de stockage avancées de Sungrow ainsi que la capacité à fournir des solutions adaptées aux applications locales.

Le déploiement se fera par étapes, avec des projets déployés dans toute l'Afrique du Sud pour soutenir un large éventail de cas d'utilisation C&I. S'appuyant sur les solutions BESS avancées de Sungrow, les systèmes sont conçus pour renforcer la fiabilité de l'alimentation, améliorer l'efficacité énergétique et soutenir l'intégration des énergies renouvelables pour les entreprises.

« Sungrow opère en Afrique du Sud depuis neuf ans et a construit une forte présence régionale pour soutenir les projets à travers le continent » déclare Nigel, président de Sungrow Afrique Sub-saharienne, « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Herholdt's Group alors que nous continuons à développer le marché du stockage de l'énergie C&I en Afrique du Sud. Cet accord reflète notre confiance commune dans le potentiel à long terme du segment C&I, ainsi qu'une forte reconnaissance des solutions de Sungrow dans son service d'un stockage d'énergie fiable et évolutif pour les entreprises locales ».

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial de la technologie des énergies renouvelables, est à l'origine de solutions énergétiques durables depuis plus de 29 ans. En décembre 2025, Sungrow avait installé plus de 1 000 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde entier. La société est reconnue comme l'entreprise d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie la plus solide financièrement au niveau mondial (BloombergNEF). Soutenues par un réseau de 520 centres de services qui garantissent une excellente expérience client, ses innovations alimentent des projets d'énergie propre dans le monde entier. Chez Sungrow, nous nous attachons à construire un avenir durable grâce à une technologie de pointe et à un service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sungrowpower.com/en

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