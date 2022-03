Sungrow assina contrato de 500 MWn com a Mercury Renew para fornecer soluções de inversores fotovoltaicos para o Parque Solar Hélio Valgas no Brasil

SAO PAULO, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Apesar da pandemia de Covid-19, o mercado de Energia Solar segue crescendo no Brasil. Além das metas agressivas de diminuição de emissão de carbono assinadas no Acordo de Paris, o mercado nacional enxerga com otimismo o custo-benefício do investimento em energia fotovoltaica diante da crise, principalmente com o mercado livre de energia (PL 1917/15) já em fase final de aprovação.

Acompanhando a crescente do mercado, a Sungrow fechou recentemente um contrato de 500MWn com a empresa Mercury Renew, empresa do Grupo Comerc Energia, especializada em geração e gestão de energia renovável. Serão fornecidos 160 inversores centrais SG3125HV-30 para a construção da usina híbrida de Hélio Valgas, em Várzea da Palma, Minas Gerais, de 650MWp. A energia produzida será destinada para atender grandes consumidores no mercado livre de energia, sem regulamentação de preço estatal.

"Hélio Valgas é o maior projeto do nosso portfólio, e quando estiver operacional, injetará anualmente mais de 1300 GWh ao SIN (Sistema Interligado Nacional), contribuindo para a geração de renda na região e para o desenvolvimento sustentável do nosso país", comenta o CEO da Mercury Renew, Pedro Fiuza.

O inversor central SG3125HV-30 da Sungrow para sistemas de 1500Vdc, apresenta uma eficiência incomparável de 99% é ideal para aplicações em escala de serviços públicos. Eles serão fornecidos com a solução completa de média tensão SG6250HV-MV (Turnkey Solution), que integra altamente transformador de média tensão, aparelhagem e toda a automação em um contêiner de 40 pés, simplificando significativamente o transporte e O&M. Compatível com módulos bifaciais e sistemas de rastreamento, a solução permite rendimentos consideráveis. Como um dos primeiros fabricantes no mercado de energia solar da América Latina, a Sungrow tem uma forte equipe local que realiza vendas em todo território nacional, suporte técnico e serviço pós-venda. Com cerca de 5 GW já fornecidos para a América Latina, a companhia está pronta para acelerar mais uma etapa da descarbonização local.

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo, com mais de 224 GW instalados em todo o mundo até dezembro de 2021. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares com a maior equipe dedicada de P&D do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de utility, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de plantas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de condução NEV e soluções de estação de carregamento EV. Com um forte histórico de 25 anos no mercado fotovoltaico, a Sungrow está presente em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow visitando: www.sungrowpower.com.

