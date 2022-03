Sungrow fecha contrato de 213 MW com Ibitu Energia

SAO PAULO, March 7, 2022 /PRNewswire/ -- A Sungrow Power, fabricante chinesa de inversores para energia fotovoltaica, fechou recentemente um contrato de 213MW com a Ibitu Energia, empresa brasileira de geração e comercialização de energia 100% renovável. O contrato visa o fornecimento de 62 inversores centrais para a construção do complexo solar, Caldeirão Grande 2 Solar no Piauí.

Para a construção do empreendimento, a Ibitu Energia fará um investimento total estimado em R$ 800 milhões. Além da geração e fornecimento de energia limpa, o complexo contribuirá com o desenvolvimento econômico e social, melhorias na infraestrutura e arrecadação de impostos do estado do Piauí, gerando 900 empregos diretos e indiretos até o final de sua construção, prevista para 2023. A construção dá sequência a atuação da Ibitu no Piauí, contribuindo para tornar o estado uma potência nacional em geração de energia renovável e desenvolvimento social da região. Em uma área de 430 ha na Serra da Batinga, o empreendimento terá capacidade instalada equivalente ao consumo de mais de 280 mil casas brasileiras.

A solução de inversor central turnkey de 6,25 MW da Sungrow para sistemas de 1500Vdc, apresentando uma eficiência inigualável de 99%, é ideal para aplicações em escala de utilidade. A solução integra altamente transformador de média tensão, aparelhagem e toda a automação em um contêiner de 40 pés, simplificando significativamente o transporte e O&M. Compatível com módulos bifaciais e sistemas de rastreamento, a solução permite rendimentos consideráveis.

Com cerca de 3 GW já fornecidos ao Brasil desde 2017, a Sungrow mantém seu foco no mercado local com um portfólio de mais de 20 produtos e uma forte equipe local oferecendo vendas abrangentes, suporte técnico e serviço pós-venda.

Sobre A Ibitu Energia

A Ibitu, cujo nome tem origem do tupi-guarani e significa vento, é uma das maiores empresas de geração e comercialização de energia 100% renovável. O desenvolvimento sustentável focado nas premissas ambientais, impacto social positivo e de governança estão no DNA da companhia que possui 877 megawatts (MW) em operação distribuídos entre cinco complexos eólicos localizados nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, dois complexos solares no estado da Bahia, além de três usinas hidrelétricas, em Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina.

Com um pipeline de novos projetos em desenvolvimento de energia eólica, solar e híbridos que somam 1,7 gigawatts (GW) ao portfólio, a Ibitu emprega mais de 170 profissionais, está entre as cinco maiores geradoras de energia eólica em operação comercial no mercado livre de energia e busca tornar-se um dos mais importantes protagonistas do mercado brasileiro de energia.

www.ibituenergia.com

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo, com mais de 224 GW instalados globalmente até 2021. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de energia solar inversores, com a maior equipe dedicada de P&D do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de serviços públicos, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de plantas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente. Com um forte histórico de 25 anos no espaço fotovoltaico, a Sungrow produz instalações de energia em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow visitando www.sungrowpower.com.

