Sungrow fornece suas soluções fotovoltaicas de média tensão com inversores integrados, totalizando 580 MW para o Complexo Serra do Mel

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sungrow, líder de mercado Global no fornecimento de inversores fotovoltaicos, forneceu soluções em inversores fotovoltaicos para o Complexo Fotovoltaico Serra do Mel 1&2, da empresa Voltalia - empresa global de energias renováveis com atuação em 20 países – localizado no estado do Rio Grande do Norte. As plantas fotovoltaicas localizadas no Rio Grande do Norte fazem parte do maior cluster da empresa do mundo.

A região (Cluster Serra Branca) conta com mais de 800 MW em operação e construção em usinas eólicas e possui potencial para chegar em até 2,4 GW com a inclusão da fonte solar se tornando um dos maiores complexos híbridos do mundo.

A Sungrow forneceu 70 inversores centrais SG3125HV, focado para as grandes usinas fotovoltaicas e ideal para utilização com os módulos bifaciais. O SG3125HV possui grau de corrosão nível C5 e proteção IP65 sendo a melhor solução do mercado para plantas solares próximas ao mar. O SG3125HV possui potência de 3437 kW em solução de 1500 V e possui caixas de comunicação que permitem o controle remoto e automação de todo o sistema de geração.

Como plano de ampliação, a Voltalia já iniciou a construção do Solar Serra do Mel 3 a 6, mais uma vez contando com a tecnologia dos inversores fornecidos pela Sungrow. Para este projeto, serão fornecidos 608 inversores SG350HX. Em termos de potência, o SG350HX é o maior inversor string de múltiplas MPPTs do mundo e conta com grau anti-corrosão C5, design térmico avançado, solução anti-PID e comunicação PLC. O SG350HX pode ser montado em duas versões: com 12 MPPTS e com 16 MPPTs, permitindo a utilização do inversor tanto com módulos fotovoltaicos com células de 182mm quanto com células de 210mm. Juntas essas plantas somarão 260 MW de capacidade instalada, elevando para 80% a capacidade de operação do complexo híbrido.

Para a Sungrow, foi uma honra fazer parte desse projeto e da história da Voltalia, que alcançou o marco de mais de 1 GW em operação no Rio Grande do Norte.

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo, com mais de 269 GW instalados mundialmente em junho de 2022. Fundada em 1997 pelo professor Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe de P&D especializada do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de serviços públicos, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de veículos elétricos ultracompactos (NEV), soluções de estações de recarga de veículos elétricos e sistemas de produção de hidrogênio renovável. Com um sólido histórico de 25 anos no setor fotovoltaico, os produtos da Sungrow energizam instalações em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow acessando www.sungrowpower.com.

Grupo Voltalia

Voltalia é um player internacional no setor de energias renováveis. O grupo produz e vende eletricidade gerada a partir de instalações eólica, solar, hidráulica, biomassa e de armazenamento que possui e opera. Tem uma capacidade de geração em operação e em construção de mais de 1,4 GW e um portfólio de projetos em desenvolvimento representando uma capacidade total de 9,7 GW.

O grupo conta com mais de 1.100 colaboradores, está presente em 20 países, em quatro continentes e está apto a atuar globalmente, em nome de seus clientes. No Brasil desde 2006, a empresa que tem sede no Rio de Janeiro, conta, atualmente, com mais de 250 colaboradores.

Atuando desde o desenvolvimento de projetos até a venda de energia, a companhia possui aproximadamente 1 GW em operação e construção, localizado principalmente no Rio Grande do Norte, onde possui o maior cluster híbrido (eólico e solar) do mundo, com potencial de até 2,4 GW.

Com cerca de 900 MW, com contratos de venda de energia já garantidos, a serem construídos nos próximos anos, a Voltalia Brasil possui ainda um pipeline de mais de 5 GW localizados em diferentes estados do país.

A Voltalia está listada no mercado regulado da Euronext Paris, compartimento B (FR0011995588 - VLTSA) e faz parte dos índices Enternext Tech 40 e CAC Mid & Small. O grupo também faz parte do Gaïa-Index, um índice para mid-caps socialmente responsáveis.

