Sungrow Hydrogen a remporté l'appel d'offres pour le plus grand projet intégré d'hydrogène vert, d'ammoniac et de méthanol au monde.

HEFEI, Chine, June 28, 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, Sungrow Hydrogen a remporté l'appel d'offres de China Energy Engineering Corporation(CEEC) pour le projet Songyuan Hydrogen Energy Industrial Park à Jilin, en Chine, qui est le plus grand projet vert intégré d'hydrogène, d'ammoniac et de méthanol au monde. Le système de production d'hydrogène Sungrow Hydrogen 1000Nm³/h ALK, qui représente la plus grande part de cette section, sera utilisé dans le cadre de ce projet.

Hydrogen Equipment of Sungrow Hydrogen

CEEC Le projet de parc industriel de l'énergie hydrogène de Songyuan fait partie du premier lot de "projets de démonstration de technologies avancées vertes et à faible teneur en carbone" de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC), du plus grand projet vert intégré d'hydrogène, d'ammoniac et de méthanol au monde, ainsi que du premier lot de projets de démonstration à grande échelle de l'initiative "Hydrogen Powers Jilin". Avec un investissement de plus de 4 milliards de dollars, ce projet devrait produire 110 000 tonnes d'hydrogène vert, 600 000 tonnes d'ammoniac vert et 60 000 tonnes de méthanol vert par an après sa mise en service.

Les produits Sungrow Hydrogen ALK et les électrolyseurs d'eau PEM ont des performances exceptionnelles, et tous deux ont remporté l'appel d'offres pour l'achat centralisé d'équipements de production d'hydrogène dans les PECO en 2023. Le système de production d'hydrogène ALK de Sungrow Hydrogen a atteint le niveau international de pointe dans des technologies telles que la production flexible d'hydrogène vert, le couplage électro-hydrogène, la gestion de l'énergie et le contrôle des grappes, et peut réaliser une correspondance efficace avec les systèmes de production d'ammoniac synthétique et de méthanol.

Ce projet est le troisième que Sungrow Hydrogen a remporté dans la province de Jilin. À l'avenir, Sungrow Hydrogen encouragera activement l'achèvement du projet et la mise en œuvre d'autres projets à l'échelle mondiale, ouvrant ainsi la voie à la production à grande échelle d'hydrogène vert, d'ammoniac et de méthanol, favorisant ainsi le développement de la production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables et de l'industrie chimique basée sur l'hydrogène vert.

