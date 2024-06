Sungrow Hydrogen hatte seinen ersten Auftritt auf der InterSolar Europe, flexible Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff beeindruckten das weltweite Publikum!

MÜNCHEN, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. Juni wurde InterSolar Europe 2024, die weltweit führende Messe für erneuerbare Energien, in München feierlich eröffnet und zog zahlreiche neue Energiebegeisterte aus aller Welt an. Sungrow Hydrogen präsentierte sein Vier-zu-Eins-ALK-Wasserstoffproduktionssystem und den neuesten PEM-Wasserelektrolyseur und wurde eingeladen, auf dem Green Hydrogen Forum über die flexible grüne Wasserstoffproduktionstechnologie zu sprechen, um der Welt die Stärke von Sungrow Hydrogen zu vermitteln.

Sungrow Hydrogen at InterSolar Europe 2024

Sungrow Hydrogen Vier-zu-Eins-ALK-Wasserstoffproduktionssystem (1000Nm³/h×4) sowie 300Nm³/h PEM-Wasserelektrolyseur wurden gemeinsam mit Sungrow PV- & ESS-Produkten ausgestellt, um gemeinsam die globale Energiewende zu fördern. Auf dem Green Hydrogen Forum stellte Stephen Zhang, Direktor der Region Europa, außerdem die Technologie der flexiblen grünen Wasserstoffproduktion vor. Sungrow Hydrogen baut ein "effizientes, intelligentes und sicheres" flexibles System zur Erzeugung von grünem Wasserstoff mit PWM-Wasserstofferzeugungsstromversorgung, Wasserelektrolyse-Wasserstofferzeugungsanlagen und intelligentem Wasserstoffmanagementsystem. Durch eine umfassende Überwachung und Clustersteuerung von der Energieerzeugung bis zur Anwendung könnte eine bessere Kopplung zwischen der Wasserstofferzeugung und der Wind- und Solarenergie erreicht werden, so dass die Anlagen und Systeme zur Wasserstofferzeugung stabiler und mit höherer Qualität arbeiten.

Grüner Wasserstoff, einer der saubersten sekundären Energieträger, ist für das Erreichen der Kohlenstoffreduktionsziele in Europa von entscheidender Bedeutung. Die häufig eingeführten Fördermaßnahmen und das ehrgeizige Ziel einer grünen Wasserstoffproduktion zeigen die Entschlossenheit der EU, die grüne Wasserstoffindustrie voranzubringen. Kürzlich wurde in Europa die Subventionierung mehrerer kohlenstoffarmer Wasserstoffprojekte mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1,5 GW genehmigt, und weitere lokale Projekte werden in Zukunft unter aktiver Förderung fertig gestellt werden. Die flexible Lösung von Sungrow Hydrogen für die Produktion von grünem Wasserstoff, die einen "maßgeschneiderten" und "One-Stop"-Service bieten kann, ist zweifellos eine gute Wahl für lokale Kunden.

In den letzten Jahren, in denen immer mehr Länder den Weg der Nutzung von Wasserstoffenergie zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes beschreiten, erregt Sungrow Hydrogen mit seiner Stärke in der technischen Akkumulation und seiner Markenstärke international immer mehr Aufmerksamkeit. In der Zukunft wird Sungrow Hydrogen seine technologischen Innovationen fortsetzen und die Märkte in Übersee weiter ausbauen, indem es mit mehr globalen Kunden zusammenarbeitet, um die Landung von mehr hochwertigen Wasserstoffprojekten weltweit zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443965/Sungrow_Hydrogen.jpg